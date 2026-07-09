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    Tomorrow Daily Horoscope 10 July 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? ১০ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    ১০ জুলাই, শুক্রবার সমস্ত ১২ টি রাশির জন্য বিভিন্ন চিহ্ন নিয়ে আসছে। কিছু রাশিচক্র ক্যারিয়ার, ব্যবসা এবং আর্থিক বিষয়ে ভাল সুযোগ পেতে পারে, আবার কিছু জনকে ব্যয়, সম্পর্ক এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।  

    Published on: Jul 9, 2026, 18:00:44 IST
    By Sritama Mitra
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    বহু গৃহস্থেই দেবী লক্ষ্মীর বিশেষ আরাধনা হয় শুক্রবার। রাত পোহালেই শুক্রবার। ১০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে শুক্রবার দিনটি?

    কাল কা রাশিফল 10 জুলাই: শুক্রবার এই রাশিচক্রের ভাগ্য উজ্জ্বল হতে পারে, মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত অবস্থা জানুন
    কাল কা রাশিফল 10 জুলাই: শুক্রবার এই রাশিচক্রের ভাগ্য উজ্জ্বল হতে পারে, মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত অবস্থা জানুন

    মেষ- আগামিকাল ধৈর্য ধরুন। ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করুন। সাবধানতার সাথে ছোট সিদ্ধান্ত আপনার কাজকে আরও সহজ করে তুলতে পারে। পরিষ্কার পদক্ষেপ, ধ্রুবক কাজ এবং মানুষের ভদ্র কথায় মনোনিবেশ করুন। আজ গভীর শ্বাস নিন।

    বৃষ রাশি - রোম্যান্স সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। কাজের গতি বা উত্পাদনশীলতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি সহ কর্মক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয় সেদিকে মনোযোগ দিন।

    মিথুন - একটি স্থিতিশীল, শান্ত দিন আপনাকে ধীর গতির কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করবে। একটি তালিকা তৈরি করুন এবং একবারে একটি পদক্ষেপ নিন। অন্যদের সাহায্যের প্রয়োজন হলে দয়ালু হন।

    কর্কট রাশি- সঙ্গীর অনুভূতিতে আঘাত করবেন না। দিনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিরাপদ বিকল্পগুলি বিবেচনা করুন। কাজের প্রতি আপনার নিষ্ঠা ইতিবাচক ফলাফল আনবে। আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

    সিংহ রাশি- আজই কিছু টাকা সঞ্চয় করুন। তাড়াহুড়ো করে প্রতিশ্রুতি দেওয়া এড়িয়ে চলুন এবং একটি ভাল রাতের ঘুম পান। আপনার ছোট ছোট নিয়মিত অভ্যাসগুলি আগামী সময়ের জন্য দরকারী ফলাফল আনতে পারে।

    কন্যা রাশি - ছোট ছোট সিদ্ধান্ত শান্তি বয়ে আনবে। পারিবারিক সমর্থন আপনাকে উৎসাহিত করবে। সহজ পদক্ষেপগুলি অব্যাহত অগ্রগতি এবং শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। বাড়ি এবং কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে।

    তুলা রাশি- সারাদিন ভালো বিশ্রাম নিন। আপনার প্রেমের জীবনে যতটা সম্ভব আনন্দের মুহূর্তগুলি সন্ধান করুন। পেশাগত জীবনে সাফল্য পাবেন। আর্থিকভাবে, আপনি বিনিয়োগের জন্য ভাল অবস্থানে থাকতে পারেন।

    বৃশ্চিক রাশি - দিনটি আনন্দদায়ক বিস্ময় বয়ে আনতে পারে, তাই খুশি থাকুন। কিছু লোক আজ শক্তিশালী বোধ করবে। আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ব্যবহার করে ছোট ধাঁধা সমাধান করুন।

    ধনু রাশি - আগামিকাল আপনি হালকা এবং সামাজিকতা বোধ করবেন। শান্তভাবে কথা বলুন। গসিপ এবং তাড়াহুড়ো করে প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে চলুন। ছোট ছোট কাজ পরিকল্পনা করুন এবং শেখা উপভোগ করুন।

    মকর রাশি - সহজ রুটিনে বিশ্বাস রাখুন। প্রিয়জনের সাথে প্রেমের সাথে কথা বলুন এবং ব্যবহারিক সহায়তা গ্রহণ করুন। সৃজনশীল ধারণা আসতে পারে, সেগুলো লিখে রাখুন। আপনি যদি সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা করেন তবে অর্থনৈতিক বিষয়গুলি স্থিতিশীল থাকবে।

    কুম্ভ - আপনার সৃজনশীল ধারণাগুলি আপনাকে একটি দরকারী সংযোগ বা ছোট সাফল্য দিতে পারে। তাই শান্ত হয়ে সাফল্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। আজ আপনার মন শান্ত থাকবে।

    মীন রাশি - আপনার তৎপরতা এবং কৌতূহল থাকবে। নতুন তথ্য জানুন, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন এবং আপনার ধারণাগুলি ভাগ করুন। আজ, ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলি আপনার জন্য নতুন সুযোগ খুলে দিতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 10 July 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে? ১০ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

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