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Tomorrow Daily Horoscope 10 September 2026: আগামিকাল ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে ১২ রাশির! রইল মেষ থেকে মীনের রাশিফল

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যে আগামিকাল কী রয়েছে, দেখে নিন।

Published on: Sep 9, 2026, 18:00:45 IST
By Sritama Mitra
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১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বৃহস্পতিবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করার একটি রীতি রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করা জীবনে সম্পদ বজায় রাখে। এই দিনে বহু বাঙালির ঘরে বিশেষ সাপ্তাহিক লক্ষ্মীপুজো করার রীতি রয়েছে। আগামিকাল ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সালে মেষ থেকে মীন ১২ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

আগামিকাল ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে ১২ রাশির! রইল মেষ থেকে মীনের রাশিফল
আগামিকাল ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে ১২ রাশির! রইল মেষ থেকে মীনের রাশিফল

মেষ

এই দিনে সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা হয়ে উঠছে। যারা চাকরি খুঁজছিলেন তারা তাদের স্বপ্ন সত্যি হতে দেখবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে কিছু লোক পিতামাতার সমর্থন পাবেন। কিছু ব্যবসায়ীও নতুন অংশীদারিত্ব পেতে পারেন।

বৃষ

অফিসের রাজনীতি আপনার জন্য নেতিবাচক প্রমাণিত হতে পারে। ইতিবাচক মানসিকতা রাখুন। আপনার কাজে মনোনিবেশ করুন। গসিপ থেকে দূরে থাকুন। প্রয়োজনে পরিবার বা সঙ্গীর সাথে পরামর্শ করুন।

মিথুন

আপনি অফিসে অতিরিক্ত দায়িত্ব পেতে পারেন। খুব বেশি চাপ নেবেন না। কাজের জীবনের ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে যান। সময়ে সময়ে বিরতি নিতে ভুলবেন না। আজকের দিনটি উত্থান-পতনে পূর্ণ হতে চলেছে।

কর্কট

কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসা, স্বাস্থ্য, অর্থের বিষয় বা প্রেমের জীবন যাই হোক না কেন, বড় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হন। আজকের দিনটি আপনার জন্য খুব ব্যস্ত প্রমাণিত হতে পারে।

সিংহ

কিছুটা চাপযুক্ত প্রমাণিত হতে পারে। ব্যয় বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলুন। আজকের দিনটি পরিবর্তনে পূর্ণ হতে চলেছে। মানসিক চাপ উপশম করার জন্য ধ্যান।

কন্যা

যারা দীর্ঘ দূরত্বের সম্পর্কের মধ্যে আছেন তাদের আজ প্রেমের জীবনের সমস্যাগুলিতে মনোনিবেশ করা উচিত। ফিট থাকার দিকে মনোনিবেশ করুন। দিনটি অলস প্রমাণিত হতে পারে।

তুলা

বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। সময়মতো কাজ শেষ না করার কারণে আপনাকে সিনিয়রদের বা ম্যানেজমেন্টের অসন্তুষ্টির মুখোমুখি হতে হতে পারে। অর্থ আসবে।

বৃশ্চিক

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অসাবধান হবেন না। দিনটি রোমান্টিক হবে। আজকের দিনটি আপনার ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হতে চলেছে। বিনিয়োগের জন্য কৌশল তৈরিতে মনোযোগ দিন।

ধনু

আপনার শরীরকে সুস্থ রাখতে যোগব্যায়াম করার চেষ্টা করুন। একটি দুর্দান্ত দিনের জন্য প্রস্তুত হন। সাম্প্রতিক একটি চুক্তি প্রচুর পরিমাণে অর্থ আনতে পারে। প্রেম জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান হবে।

মকর

আপনার আত্ম-প্রেমের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। আপনার ক্যারিয়ারে নিজের জায়গা তৈরি করতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আপনি কোনও পুরানো বিনিয়োগ থেকে কাঙ্ক্ষিত রিটার্ন পাবেন না।

কুম্ভ

কাজ শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করুন। ভাগ্য আপনাকে স্বাস্থ্যের দিক থেকে সমর্থন করবে। আপনার সঙ্গীর সাথে একটি রোমান্টিক তারিখের পরিকল্পনা করুন। এই সময়ে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

মীন

দিনটি আপনার জন্য খুব ভাল দিন হতে পারে। ক্যারিয়ারের দিক থেকে আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতিও শক্তিশালী হতে চলেছে।

(ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 10 September 2026: আগামিকাল ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে ১২ রাশির! রইল মেষ থেকে মীনের রাশিফল

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