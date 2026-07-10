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    Tomorrow daily Horoscope 11 July 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১১ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

    ১১ জুলাই, শনিবার সমস্ত ১২ টি রাশির জন্য আলাদা ফলাফল আনতে পারে। কিছু লোক তাদের চাকরি এবং ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারে, আবার কিছু লোককে ব্যয় এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।  

    Published on: Jul 10, 2026, 18:31:19 IST
    By Sritama Mitra
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    আগামিকাল ১১ জুলাই ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল জ্যোতিষমত।

    11 জুলাই, 2026 এর রাশিফল: মেষ, কর্কট এবং মীন রাশির জন্য ভাল লক্ষণ, সমস্ত 12 টি রাশিচক্রের অবস্থা পড়ুন
    11 জুলাই, 2026 এর রাশিফল: মেষ, কর্কট এবং মীন রাশির জন্য ভাল লক্ষণ, সমস্ত 12 টি রাশিচক্রের অবস্থা পড়ুন

    মেষ- আপনার স্থগিত কিছু কাজ শেষ হতে পারে। চাকরিতে অফিসারদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন। ব্যবসায়ীরা নতুন কাজ পেতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

    বৃষ রাশি - অর্থের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। চিন্তা না করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের সদস্যরা সহযোগিতা পাবেন। চাকরি ও ব্যবসায় দিনটি ভাল যাবে। সন্ধ্যার মধ্যে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।

    মিথুন - একটু বেশি কাজ হবে, তবে আপনি কঠোর পরিশ্রমের সুবিধাও পাবেন। আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে কথা বলতে পারেন। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    কর্কট- ভাগ্য আপনার সাথে থাকতে পারে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ থাকবে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হবে।

    সিংহ রাশি- আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনি যে কাজে হাত রেখেছেন তাতে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিতে প্রশংসা পেতে পারেন। ব্যবসায়েও লাভবান হবে। আপনার ডায়েটের যত্ন নিন।

    কন্যা রাশি- তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। পুরোনো কাজগুলো শেষ করার চেষ্টা করুন। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। আপনি পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন।

    তুলা রাশি- দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজ শেষ হতে পারে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। প্রেমের সম্পর্কে মাধুর্য থাকবে। মন প্রফুল্ল থাকবে।

    বৃশ্চিক রাশি - আপনি কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। পুরনো বিরোধের সমাধান হতে পারে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    ধনু রাশি- ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। আপনি চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় লাভবান হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটি শুভ। খরচের দিকে একটু মনোযোগ দিন।

    মকর রাশি- বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ ব্যয় করুন। চাকরিতে আপনার কাজ পছন্দ হবে। আপনি পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারেন।

    কুম্ভ- আপনি নতুন লোকের সাথে পরিচিত হবেন, যা ভবিষ্যতে আপনার উপকার করতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই দিনটি ভাল থাকবে। আয় বাড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

    মীন রাশি- মন শান্ত থাকবে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। পরিবার সহায়ক হবে। অর্থনৈতিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 11 July 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১১ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

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