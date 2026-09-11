Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীন ১২ রাশির ভাগ্যফল
কাল কা রাশিফাল, 12 সেপ্টেম্বর 2026: 12 সেপ্টেম্বর, শনিবার সমস্ত 12 টি রাশির জন্য আলাদা ফলাফল আনতে পারে। কিছু রাশিচক্র চাকরি এবং ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারে, তারপরে কাউকে ব্যয় এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।
আগামীকাল ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ শনিবার। হিন্দু ধর্মে, এই দিনটি হনুমান জি এবং শনি দেবের উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। অনেকে শনিবার সকালে হনুমানজি এবং শনি দেবের পূজা করে তাদের দিন শুরু করেন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। দেখে নেওয়া যাক, আগামিকালের রাশিফল।
মেষ- পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। শিক্ষামূলক কাজে সম্মান পাবেন। বাচ্চাদের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়া যাবে। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ থেকে আয় বাড়তে পারে। পরিবার সমর্থন পাবে। অতিরিক্ত ব্যয় হবে। আপনি কোনও বন্ধুর সাথে ভ্রমণে যেতে পারেন।
বৃষ রাশি - আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। রিয়েল এস্টেটে অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত। শরীরকে সুস্থ রাখতে ব্যায়াম দিয়ে দিন শুরু করুন। আজ আপনি আপনার জীবনে সত্যিকারের ভালবাসার অভাব অনুভব করবেন। বন্ধুদের সাথে গসিপ করা এড়িয়ে চলুন।
মিথুন - আপনি মানসিক শান্তি পাবেন। আপনি আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনও ব্যবসা করা এড়িয়ে চলুন। আপনার মানসিক শান্তির জন্য, আপনি এই জাতীয় কোনও ক্রিয়াকলাপে জড়িত না হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের কোনও সদস্য আজ আপনার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন, যা আপনার অনুভূতিতে গভীরভাবে আঘাত করবে।
কর্কট- অর্থের বিষয়ে আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। অর্থের লেনদেন সারা দিন অব্যাহত থাকবে এবং দিন শেষ হওয়ার পরে আপনি যথেষ্ট সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন। পরিবারের জন্য আপনার সময় বের করুন। অপ্রয়োজনীয় বিবাদে জড়াবেন না। আজ আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল কথোপকথন হবে।
সিংহ - আপনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ পাবেন। আজ আপনার পক্ষে অর্থ সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব। প্রেম জীবনে কিছু পরিবর্তন হতে পারে। পরিবারের সাথে সময় কাটানো মেজাজের উন্নতি করবে। আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল থাকুন। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি উত্থান-পতনে পূর্ণ হতে পারে।
কন্যা রাশি - আপনি আপনার চাকরিতে উন্নতির সুযোগ পাবেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় যে কোনও কাজে সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্ত্রীর খারাপ মেজাজের কারণে আজকের দিনটি কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ হতে পারে।
তুলা রাশি- আপনার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের স্ত্রীর সমর্থন পাবেন। আজ আপনাকে হঠাৎ করে একটি অবাঞ্ছিত ভ্রমণে যেতে হতে পারে, যা পরিবারের সাথে সময় কাটানোর আপনার পরিকল্পনা নষ্ট করতে পারে। কিছু বড় খরচ নিয়ে আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার মতবিরোধ হতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি - আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে দেখা করতে পারেন। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের স্ত্রীর সমর্থন পাবেন। পরিবারের অবস্থা ভাল হবে। প্রিয়জনের সহায়তায় আর্থিক সুবিধা হতে পারে। আপনার অবসর সময়ে আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করুন। আর্থিক বিষয়গুলি উত্থান-পতনে পূর্ণ হতে পারে।
ধনু - বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন এবং প্রয়োজনে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। কোনও পুরানো বন্ধু আজ আপনার কাছে আর্থিক সহায়তা চাইতে পারেন। গৃহস্থালির কাজের কারণে আপনি আজ ব্যস্ত থাকবেন। চাকরির অগ্রগতির সাথে আয় বাড়তে পারে। চাকরিপ্রার্থীদের জন্য আজকের দিনটি শুভ। বিবাহিত জীবন উত্থান-পতনে পূর্ণ হবে।
মকর রাশি - আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সমর্থন পাবেন। আর্থিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। অবিবাহিত ব্যক্তিদের জীবনে কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রবেশ হতে পারে। রোমান্টিক জীবনের দিক থেকে আজকের দিনটি আরও ভাল হবে। ব্যবসার উন্নতি হবে।
কুম্ভ রাশি- ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক স্বার্থ গ্রহণের জন্যও আজকের দিনটি শুভ। আজ আপনি পুরানো ঋণ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। আপনি সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নিজেকে বিনোদন দেওয়ার সুযোগ পাবেন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। আপনি যে কোনও আটকে থাকা অর্থের ফেরত পেতে পারেন। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভাল থাকবে।
মীন রাশি - আপনার দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণ এড়ানো উচিত। আপনি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আপনি আর্থিকভাবে ভাল থাকবেন। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভাল থাকবে। দাম্পত্য জীবন ভাল থাকবে। আপনি অফিসে আপনার দক্ষতা উন্নত করার সুযোগ পাবেন।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More