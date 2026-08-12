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    আগামিকাল ১৩ আগস্ট ২০২৬র মেষ থেকে মীনের রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে

    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। ১৩ আগস্ট, ২০২৬ এ কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকার করবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া উচিত তা জেনে নিন-

    Published on: Aug 12, 2026, 18:00:50 IST
    By Sritama Mitra
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    ১৩ আগস্ট, ২০২৬ বৃহস্পতিবার। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করা হয়, পূজিতা হন দেবী লক্ষ্মীও। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কেমন কাটবে আগামিকাল, দেখে নিন রাশিফলে।

    আগামিকাল ১৩ আগস্ট ২০২৬র মেষ থেকে মীনের রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে
    আগামিকাল ১৩ আগস্ট ২০২৬র মেষ থেকে মীনের রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে

    মেষ

    আপনার মন সক্রিয় এবং সুযোগগুলি উত্তেজনাপূর্ণ দেখাচ্ছে। ভালবাসা, কাজ, স্বাস্থ্য এবং অর্থের ক্ষেত্রে আজ সেরা ফলাফলের জন্য কৌতূহলী এবং খুশি হন। এটি কাউকে হাসাতে বা কর্মক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সমাধান করাই হোক না কেন, আপনার শক্তি বেশি।

    বৃষ

    অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। হাঁটা ও পড়ার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। খোলামেলা কথোপকথন আপনার ব্যক্তিগত সংযোগে বোঝাপড়া এবং উপভোগকে উত্সাহিত করবে। আপনার স্বভাব ইতিবাচক শক্তিকে উত্সাহ দেয়।

    মিথুন

    জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। অ্যাডভেঞ্চার এবং চিন্তাশীল পরিকল্পনা অনুপ্রাণিত হয়। অন্যের পরামর্শের প্রতি উন্মুক্ত থাকুন। সবসময় আপনার জ্ঞানের উপর আস্থা রাখুন।

    কর্কট

    স্ব-যত্নের রুটিন এবং বিরতিকে অগ্রাধিকার দেয়। আপনার মানসিক অনুভূতিগুলি আজ আপনাকে গাইড করবে কারণ আপনি অন্যের যত্ন নেওয়ার সাথে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভারসাম্য বজায় রাখবেন। নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য উন্মুক্ত হন।

    সিংহ

    আপনি মানসিকভাবে হালকা বোধ করবেন। নক্ষত্রগুলি পরিষ্কার চিন্তাভাবনা এবং শান্ত আবেগকে উত্সাহ দেয়, আপনাকে আপনার দিনের মুখোমুখি হওয়ার আত্মবিশ্বাস দেয়।

    কন্যা

    আপনার জন্য একটি সংবেদনশীল পরিবর্তন নিয়ে আসে, যা আপনাকে স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে, গভীরভাবে সংযোগ স্থাপন করতে এবং আপনার হৃদয়ে শান্তি নিয়ে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে।

    তুলা

    কৌতূহল আপনার কথোপকথনকে নেতৃত্ব দেবে, যা নতুন সংযোগকে উত্সাহিত করবে। অফিসের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিন। সৃজনশীল প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোনিবেশ করুন। অর্থের দিক থেকে বাজেট নির্ধারণে মনোনিবেশ করুন।

    বৃশ্চিক

    কাজটি সাবধানে করুন। সম্পর্কগুলি মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং কাজের প্রচেষ্টা ক্রমাগত স্বীকৃত হয়। সতর্ক পরিকল্পনার কারণে আর্থিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ থাকে।

    ধনু

    আপনি সম্পর্কের ভারসাম্য, কাজের স্বচ্ছতা, শক্তি এবং ভারসাম্য বজায় রেখে আর্থিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি পেতে পারেন। আপনার নির্ভরযোগ্যতার বোধ আজকের ক্রিয়াকলাপগুলিকে চালিত করে, কাজগুলিতে ধৈর্যকে উত্সাহিত করে।

    মকর

    নতুন ধারণা আসবে, যা লাভজনক সুযোগগুলিকে উত্সাহিত করবে। পরিকল্পনার পরিবর্তনকে স্বাগত জানাই, যা ব্যক্তিগত এবং পেশাদার পথকে সমৃদ্ধ করার অপ্রত্যাশিত সুযোগের দিকে পরিচালিত করবে।

    কুম্ভ

    আপনি সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও ভারসাম্যপূর্ণ বোধ করতে পারেন। আলোচনার উন্নতি হবে। নিজেকে বিশ্বাস করুন। মেজাজের পরিবর্তন আপনাকে স্পষ্টতা পেতে সহায়তা করতে পারে। দিনটি কাটানোর জন্য আপনার ধৈর্য এবং শক্তির উপর বিশ্বাস রাখুন।

    মীন

    আপনার কৌতুকপূর্ণ এবং অনুসন্ধিৎসু স্বভাব আনন্দ এবং নতুন ধারণা নিয়ে আসবে। ভাল মুহুর্তের প্রত্যাশা করুন এবং খোলা মন রাখুন। ছোট ছোট বিস্ময় একটি সুখী পরিবর্তন আনতে পারে। শরীর ও মনের শান্তি একসঙ্গে চলে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগামিকাল ১৩ আগস্ট ২০২৬র মেষ থেকে মীনের রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে

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