    Tomorrow Daily Horoscope 14 April 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১৪ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    রাশিফল আগামিকাল ১৪ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল: মঙ্গলবারের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Updated on: Apr 13, 2026 6:33 PM IST
    By Sritama Mitra
    আগামিকালের রাশিফল ১৪ এপ্রিল, ২০২৬ মঙ্গলবার, মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। আজ রইল আগামিকালের রাশিফল।

    মেষ- এই রাশির জাতক-জাতিকারা এই সময়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চাকরিতে লাভবান হওয়ার সুযোগ পাবেন। পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ সম্মানের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বন্ধুর সাহায্যে আয় বাড়তে পারে।

    বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা ব্যক্তিগত ও প্রেমের জীবনে সুখ পাবেন। শিল্প ও সঙ্গীতের প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়বে। মনের মধ্যে উত্থান-পতনও থাকতে পারে। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারেন।

    মিথুন- এই রাশি আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনার আত্মবিশ্বাস হ্রাস পেতে পারে। আপনি চাকরিতে অফিসারদের সমর্থন পাবেন, তবে আপনি পরিবার থেকে দূরে অন্য জায়গায় যেতে পারেন।

    কর্কট- এই রাশির জন্য ইতিবাচক সময় নয়, মন বিরক্ত হতে পারে। আত্মবিশ্বাসের অভাবও দেখা দেবে। ধৈর্য ধরুন। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। চাকরিতে কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে পারে।

    সিংহ- এই রাশির লোকদের কথাবার্তায় মাধুর্য থাকবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবন ভাল থাকবে। সম্পদ বাড়তে পারে। বন্ধুর সাহায্যে আয়ও বাড়তে পারে।

    তুলা-রাশির জাতক-জাতিকারা পারিবারিক ব্যবসা শুরু করতে পারেন। ব্যবসা ও চাকরিতে আপনার আরও হুলস্থূল থাকবে। পরিবার থেকে দূরে অন্য জায়গায় যেতে পারেন। বাবা আপনার সাথে থাকবেন।

    বৃশ্চিক-এই রাশি বৃশ্চিক রাশির মনের অবস্থা এমন হবে যে মনে উত্থান-পতন থাকবে। পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ থাকতে পারে। আয় বাড়বে। বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন।

    কন্যা- এই রাশির জাতক-জাতিকারা আত্মবিশ্বাসের অভাব বোধ করবেন। পেশাগত জীবনে পরিবর্তনের সাথে সাথে অগ্রগতির সুযোগ থাকতে পারে। আয় ও কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি পাবে। বিদেশেও ভ্রমণ করতে পারেন।

    ধনু-এই রাশির জাতকদের ভাল আত্মবিশ্বাস থাকবে, তবে ভাগ্য কম সহায়ক হবে। মনের মধ্যে উত্থান-পতনও থাকতে পারে। পরিবার সহায়ক হবে। ব্যবসায় অগ্রগতির সুযোগ থাকবে। মুনাফা বাড়বে।

    মকর- এই রাশির জাতক-জাতিকারা এই মুহুর্তে আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ থাকবেন। ঘরে শান্তি বিরাজ করবে। ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। আপনি একটি নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন, তবে আপনি পরিবার থেকে দূরে যেতে পারেন।

    কুম্ভ- এই রাশির জাতকদের জন্য দিনটি মিশ্র সময়। জীবনে এগিয়ে যেতে হলে পেশাগত জীবনে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে হবে।

    মীন-এই রাশি জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাকে এখন থেকেই পরিকল্পনা করতে হবে। বাজেট থেকে শুরু করে দীর্ঘমেয়াদি পর্যন্ত আপনার জীবনে পরিকল্পনা করা উচিত, সাবধানতার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

