    Tomorrow Daily Horoscope 15 April 2026: নববর্ষ ১৪৩৩র প্রথম দিন পয়লা বৈশাখ কেমন কাটবে! ১৫ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    রাত পোহালেই বাংলার নতুন বছর ১৪৩৩। কেমন কাটবে, এই নতুন বছরের প্রথম দিনটি! রইল মেষ থেকে মীনের রাশিফল।

    Published on: Apr 14, 2026 6:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাত পোহালেই বাংলার নববর্ষ। আসতে চলেছে নতুন বছর। ১৫ এপ্রিল ২০২৬ সালে বাংলার নতুন বছরের প্রথম দিনটি অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ কেমন কাটতে চলেছে, তা দেখে নিন।

    দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে নববর্ষ
    মেষ রাশির জাতক-জাতিকারা আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ থাকবেন। আপনাকেও একটু নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। ধৈর্য ধরে রাখার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় আরও তাড়াহুড়ো হবে, তবে আপনার স্বাস্থ্যের যত্নও নিন।

    আজ বৃষ রাশির জাতকদের মন গ্রহের কারণে অস্থির থাকবে। আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকবে, তাই আপনি বেশ কয়েকবার আটকে যেতে পারেন। আত্ম-নিয়ন্ত্রিত হোন। ধৈর্য ধরুন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ব্যবসার জন্য পরিবারের কাছ থেকে টাকা পেতে পারেন।

    মিথুন রাশির মানুষের জন্য সময় ভালো। এই সময়ে আপনি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবেন। পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর চেষ্টা করুন। বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ সম্মানের দিকে নিয়ে যেতে পারে। বন্ধুর সাহায্যে আয় বাড়তে পারে।

    কর্কট রাশির জাতকদের জন্য, আপনার দাম্পত্য সুখ ভাল হবে, আপনার নিজের পুরস্কার বাড়বে। মনের মধ্যে উত্থান-পতনও থাকতে পারে। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারেন।

    সিংহ রাশির লোকেরা খুশি হবে, তবে আত্মবিশ্বাসের অভাব হতে পারে। আপনি চাকরিতে অফিসারদের সমর্থন পাবেন, তবে আপনি পরিবার থেকে দূরে অন্য জায়গায় যেতে পারেন।

    কন্যা রাশির জাতকদের কিছুটা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ধৈর্য ধরার চেষ্টা করুন। বাবার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ব্যবসায় পরিবর্তন আসতে পারে। আপনি কোনও বন্ধুর সমর্থন পাবেন।

    তুলা রাশির মানুষের জন্য আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দেবে। মনের মধ্যেও উত্থান-পতনও থাকবে। ব্যবসা বাড়বে। লাভের সুযোগও থাকবে, তবে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    ধনু রাশির জন্য আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকবে। মনও বিচলিত হতে পারে, কিন্তু এতে বিরক্ত হবেন না। পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি আপনার বাবার সমর্থন পাবেন, তবে ব্যবসায় লাভের সুযোগ থাকবে।

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের মন অস্থির হতে পারে। আপনার পিতা-মাতার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আরও হুড়োহুড়ি থাকবে। অতিরিক্ত খরচ হবে। জীবনযাত্রা বিশৃঙ্খল হবে।

    মকর রাশির জন্য দিনটি শুভ হতে চলেছে। প্রেমের জীবনে ভালো মুহূর্ত পাবেন। অর্থনৈতিকভাবেও আমরা আজ এগিয়ে চলেছি। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারা আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবেন। পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে। বন্ধুর সহায়তায় আপনি আপনার আয় বাড়িয়ে তুলতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    মীন রাশির জন্য সময়টি উপযুক্ত। কথা বলা এবং আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে একটু চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিন। তাহলেই আপনি সফল হতে পারবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

