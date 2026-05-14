    Tomorrow Daily Horoscope 15 May 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে লাকি কারা! ১৫ মে ২০২৬ রাশিফল

    15 May 2026 Daily Horoscope: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট 12 টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। 

    Published on: May 14, 2026 6:30 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাত পোহালেই শুক্রবার। এই দিনে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। আগামিকাল ১৫ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন আজই।

    কাল কা রাশিফল: মেষ রাশি থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন থাকবে 15 মে, রাশিফল পড়ুন

    মেষ- ১৫ মে, প্রেম সম্পর্কিত সমস্যাগুলি পরিপক্ক মনোভাবের সাথে পরিচালনা করুন। ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান হবে এবং জীবনে সমৃদ্ধি আসবে। আজ, আপনাকে আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নিবিড় নজর রাখতে হবে।

    বৃষ রাশি - ১৫ মে আপনার জন্য একটি সুখী রোমান্টিক জীবন এবং ব্যস্ত অফিস সময়সূচীর পূর্বাভাস দেয়। বুদ্ধিমত্তার সাথে টাকা পরিচালনা করুন। ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় জীবনেই বিবাদে জড়ানোরা থেকে দূরে থাকুন। সমৃদ্ধি ভাল অর্থ নিয়ে আসে এবং স্বাস্থ্যও আপনার পক্ষে থাকে।

    মিথুন রাশি -১৫ মে, কোনও বাধা আপনার প্রেম জীবনে প্রভাব ফেলবে না। অফিসে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং প্রতিটি পেশাগত অসুবিধা সমাধানের জন্য প্রস্তুত থাকুন। অর্থ সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দেবে তবে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

    কর্কট রাশি- ১৫ মে সম্পর্কের সব সমস্যা দূর করুন। পেশাদার পারফরম্যান্সের দিক থেকে আপনার দিনটি দুর্দান্ত হবে। আজ আপনি আর্থিকভাবে ভাল আছেন এবং আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

    সিংহ রাশি - ১৫ মে প্রেম জীবনে চলমান সমস্যাগুলি সমাধান করুন। আপনার পেশাগত জীবনকে ফলপ্রসূ রাখুন। আর্থিক সাফল্য আপনার সঙ্গী যখন স্বাস্থ্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। প্রেমিক তর্ক শুরু করতে পারে তবে আপনার এটি চতুরতার সাথে এড়ানো উচিত-

    কন্যা- ১৫ মে প্রেমের জীবনে উত্থান-পতন থাকবে। আর্থিকভাবে, আপনি কিছু নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আজ যে কোনও ধরণের লেনদেন করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। আপনার ডায়েট সুস্থ রাখুন।

    তুলা রাশি - ১৫ মে, আপনার প্রেমের জীবনে শান্ত থাকুন এবং নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি অফিসে উত্পাদনশীল। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল আছেন এবং আপনার স্বাস্থ্যও সারা দিন ইতিবাচক থাকবে। ব্যস্ত সময়সূচী এবং কঠিন কাজগুলি সত্ত্বেও, তুলা রাশি সেগুলি সম্পন্ন করতে সফল হবে।

    বৃশ্চিক রাশি - ১৫ মে, আপনার সঙ্গীর সাথে আপনার অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া ভাল, যা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করে না। মানসিক চাপ দূর করতে আপনার প্রিয় গান শুনতে পারেন। অফিসের চাপ ঘরে না আনাই ভালো।

    ধনু রাশি- ১৫ মে জীবনে কিছুটা নড়াচড়া হবে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হবে। আজ ব্যয় করার সময় আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। খুব বেশি চাপ নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনি কিছুটা আবেগপ্রবণ বোধ করতে পারেন।

    মকর রাশি- ১৫ মে আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। আপনার শখের জন্য সময় দিন। আপনার দিনটি ভাল যাবে। আজ আপনার ক্যারিয়ার জীবন কিছুটা বিশৃঙ্খল হতে পারে। এছাড়াও, আজ বিনিয়োগের সময় আপনার খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ভালোবাসার দিক থেকে দিনটি শুভ বলে মনে করা হয়।

    কুম্ভ রাশি- ১৫ মে স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করা দরকার। আপনি উত্পাদনশীল বোধ করতে পারেন। কাজের দিকে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। শক্তি অনুভব করুন। আপনার স্বপ্নের দিকে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। ফিট এবং সুস্থ শরীরের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম গুরুত্বপূর্ণ।

    মীন রাশি - ১৫ মে বিনিয়োগ লাভজনক হবে না। ইতিবাচক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। অবিবাহিত ব্যক্তিরা বিশেষ কারও সাথে দেখা করতে পারেন। কাজের চাপ বেশি হলে কিছুক্ষণ বিরতি নিন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

