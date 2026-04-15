    Tomorrow daily horoscope 16 April 2026: আগামিকাল বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে! রইল ১৬ এপ্রিল ২০২৬ র জ্যোতিষমতে রাশিফল

    daily horoscope 16 april 2026: আগামিকাল ১৬ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্য। কেমন কাটতে চলেছে বৃহস্পতিবার।

    Published on: Apr 15, 2026 6:34 PM IST
    By Sritama Mitra
    Daily Horoscope: রাশিফল আগামিকাল ১৬ এপ্রিল এবং দিনটি বৃহস্পতিবার। কেমন কাটবে এই দিনটি, তার হদিশ রয়েছে রাশিফলে। এই দিনে মেষ থেকে মীন, ১২ রাশির জাতক জাতিকার জীবন, কেমন কাটতে চলেছে, তা দেখে নিন।

    মেষ রাশি থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন থাকবে 16 এপ্রিল, পড়ুন রাশিফল
    মেষ রাশি- এই রাশির জাতকদের জন্য, বিশেষত ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি ভাল হবে। আপনার পরিকল্পনাগুলি এগিয়ে যাবে এবং অর্থ লাভের লক্ষণ রয়েছে। পরিবারে কিছু বিভেদ হতে পারে, যার কারণে মন বিপর্যস্ত হবে। আপনি একজন বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। কাজ সম্পর্কে উত্সাহ থাকবে, তবে কিছু বাধা আসতে পারে।

    বৃষ রাশি-বিনিয়োগের জন্য দিনটি ভাল, তবে শোতে ঋণ নেওয়া বা অর্থ ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন। ধৈর্য ধরুন, বিশেষ করে কঠিন সময়ে। কারো পরামর্শের কথা না ভেবে বিনিয়োগ করবেন না। সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে উপকার হবে।

    মিথুন রাশি- আপনি কিছু দুর্দান্ত সাফল্য পেতে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রতিভা কাজে দেখা যাবে। অর্থের দিক থেকে দিনটি ভাল যাবে। আপনি বন্ধু বা কোনও পরিকল্পনা থেকে উপকৃত হতে পারেন। প্রেম জীবনও ভাল থাকবে এবং সম্পর্কও শক্তিশালী হবে।

    কর্কট রাশি- গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। নতুন গাড়ি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসার উন্নতি হবে এবং মুলতুবি কাজ শেষ হবে। কারও কথায় ঝগড়া করা এড়িয়ে চলুন। কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যান, আপনি সাফল্য পাবেন।

    সিংহ রাশি- ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে আগ্রহী হবে এবং ভাগ্য আপনাকে সমর্থন করবে। চাকরিতে প্রশংসা বা পদোন্নতি পেতে পারেন। পরিবার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কোনও ইভেন্টে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে ভুলবেন না। মায়ের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    কন্যা রাশি- তাড়াহুড়ো করে কোনও কাজ করবেন না। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে অবহেলা করবেন না। পুরোনো মামলার সমাধান হতে পারে। অলসতা ত্যাগ করে আস্তে আস্তে কাজ শেষ করুন।

    তুলা রাশি- এই রাশির জন্য দিনটি স্বাভাবিক থাকবে, তবে ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাগুলি কিছুটা চাপ দিতে পারে। পার্টনারশিপে সুচিন্তিতভাবে কাজ করুন। সম্পত্তি নেওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। বন্ধুদের সাথে কথা বলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন।

    বৃশ্চিক রাশি-কঠোর পরিশ্রমের দিন। তর্কে জড়িয়ে পড়া এড়িয়ে চলুন। আবেগের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার আয় বাড়তে পারে, যা সুখ বয়ে আনবে। অভিভাবকদের আশীর্বাদে থেমে থাকা কাজ শেষ হবে।

    ধনু রাশি-চাকরিপ্রার্থীদের জন্য একটি ভাল সময়। ব্যবসায় সুখবর পাওয়া যাবে। খরচ বাড়তে পারে, তাই সাবধানে এগিয়ে যান। আপনি একটি সঞ্চয় পরিকল্পনা শুরু করতে পারেন। পরিবার থেকে সুখ পাবেন।

    মকর রাশি-পারিবারিক বিষয়ে সাবধান থাকুন। লেনদেনে সমস্যা হতে পারে। ধৈর্য ধরুন এবং প্রবীণদের কথা শুনুন। আপনি পড়াশোনা বা প্রতিযোগিতায় ভাল পারফর্ম করতে পারেন।

    কুম্ভ রাশি-আপনি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবেন। সমাজসেবায় অংশ নেবেন। সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা করুন। বিদেশ সংক্রান্ত কাজে সুবিধা হতে পারে। আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে কিছু গোপন করা এড়িয়ে চলুন।

    মীন রাশি-নতুন লোকের সাথে সংযোগ স্থাপন করে আপনি উপকৃত হবেন। লোকেরা আপনার কথা এবং আচরণে মুগ্ধ হবে। মনের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হবে এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

