    Tomorrow daily horoscope 17 April 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? ১৭ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    Tomorrow Daily Horoscope 17 April 2026: আগামিকাল ১৭ এপ্রিল ২০২৬ সালে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Apr 16, 2026 6:31 PM IST
    By Sritama Mitra
    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।
    Daily Horoscope 17 April 2026: আগামিকাল শুক্রবার ১৭ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। জ্যোতিষমতে আপনার ভাগ্যফল রইল।

    মেষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি শুভ হবে। আপনার প্রফুল্ল স্বভাব মানুষকে আকৃষ্ট করবে এবং হঠাৎ আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকতে পারে। ঘর উন্নত করার ধারণাও আসতে পারে, তবে পরিবারে সামান্য ফাটল দেখা দিতে পারে। সামাজিক কাজে ব্যস্ততা বাড়বে এবং আপনার স্ত্রী আপনাকে খুশি রাখার চেষ্টা করবে।

    বৃষ রাশি -জন্য একটি ইতিবাচক দিন হবে। আপনার ব্যক্তিত্ব চিত্তাকর্ষক হবে, তবে কর্মক্ষেত্রে আপনার আচরণে সতর্ক থাকুন। ঋণ পরিশোধ এবং গৃহস্থালির কাজ নিষ্পত্তির জন্য দিনটি ভাল। আপনি অর্থ সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন এবং ফিট থাকার জন্য একটি নতুন শুরু শুরু করতে পারেন।

    মিথুন -দিনটি মিশ্র হবে। কাজের চাপ ক্লান্তি দিতে পারে, তবে ব্যবসা বা আয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা থাকবে। সন্তানদের নিয়ে সুসংবাদ পেতে পারেন। পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা করা আনন্দদায়ক হবে, তবে উচ্চ প্রত্যাশা থাকা এড়িয়ে চলুন। প্রেম জীবন আনন্দময় হবে।

    কর্কট-এই রাশির জাতকদের জন্য দিনটি স্বাভাবিকের চেয়ে ভাল হবে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং আপনি যোগব্যায়াম এবং ধ্যান থেকে উপকার পাবেন। টাকা ফেরত দেওয়া যেতে পারে। আপনাকে কর্মক্ষেত্রে অন্যকে সাহায্য করতে হতে পারে এবং আপনি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। পরিবারে একটি মনোরম পরিবেশ থাকবে।

    সিংহ- এই রাশির জন্য দিনটি বিশ্রাম এবং ভারসাম্যের দিন হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনি ভাইবোনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন। যারা নতুন কাজ শুরু করবেন তারা ভাল লক্ষণ পাবেন। আপনার স্ত্রীর সাথে সময় আনন্দদায়ক হবে।

    কন্যা- এই রাশি কন্যা রাশির জাতকদের জন্য একটি সতর্কবার্তার দিন। আচরণে নম্র হোন, অন্যথায় সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা থাকতে পারে। চিন্তা না করে কাউকে টাকা ধার দেবেন না। আর্থিকভাবে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে বিতর্ক থেকে দূরে থাকাই ভাল হবে। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না।

    তুলা- এই রাশির জাতকদের জন্য দিনটি উপকারী হবে। বিনিয়োগ উপকারী হতে পারে এবং ব্যবসায় অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ধারণাগুলি কর্মক্ষেত্রে সফল হবে। যে কোনও সম্পত্তি সম্পর্কিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। বন্ধুদের সহায়তায় নতুন সুযোগ তৈরি হবে এবং সামাজিক জীবন সক্রিয় হবে।

    বৃশ্চিক - এই রাশির লোকদের জন্য দিনটি শুভ হবে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং অর্থ আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। কাজে আসা সমস্যাগুলো সমাধান করা যাবে এবং নতুন পরিকল্পনাও করা যেতে পারে।

    ধনু-এই রাশি ধনু রাশির মানুষের জন্য উন্নতি বয়ে আনবে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং পুরানো বিনিয়োগগুলি লাভজনক হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নিজের সামর্থ্য দেখানোর সুযোগ পাবেন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকবে, তবে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    মকর-এই রাশির জাতকদের জন্য দিনটি কঠোর পরিশ্রমের দিন হবে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই লাভের লক্ষণ রয়েছে। আপনার কঠোর পরিশ্রম প্রশংসিত হবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখুন। প্রেম জীবন সুখের হবে।

    কুম্ভ- রাশির জন্য দিনটি শুভ হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো মনকে প্রফুল্ল করবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে কোনও বন্ধুর সাহায্য থেকে উপকৃত হতে পারেন। পরিবারে ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে, তবে মানসিক শান্তি বজায় থাকবে।

    মীন- রাশি মীন রাশির জন্য কিছুটা সতর্ক থাকবে। অফিসে সতর্ক থাকুন এবং যে কোনও ধরণের রাজনীতি এড়িয়ে চলুন। ব্যয় বাড়তে পারে, তবে পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো সুখ বয়ে আনবে। প্রেম জীবনে উত্থান-পতন সম্ভব।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

