Durga Puja 18 October 2026 Daily Horoscope: দুর্গাপুজোর মাঝে আগামিকাল কেমন কাটবে! ১৮ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
আগামিকাল ১৮ অক্টোবর ২০২৬ কেমন কাটবে, দেখে নিন রাশিফলে।
১৮ অক্টোবর, ২০২৬ রবিবার কেমন কাটবে দেখে নিন। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। রবিবার ভগবান সূর্যের উপাসনা করার একটি রীতি রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, রবিবার ভগবান সূর্যের পূজা করলে পদমর্যাদা এবং মর্যাদা বাড়ে। এদিকে, রবিবার পড়েছে দুর্গাপুজোর মহাসপ্তমীর তিথির আরও একটি দিন। কেমন কাটবে আগামিকাল, দেখে নিন।
মেষ
সৃজনশীল কাজে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যারিয়ারে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি ভারসাম্যপূর্ণ হবে। সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্য থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে।
বৃষ
আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে, তবে ফলাফল আপনার পক্ষে থাকবে। আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি ভারসাম্যপূর্ণ হবে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে খোলামেলা যোগাযোগ করুন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।
মিথুন
পরিকল্পিতভাবে কাজ করে উপকৃত হবেন। আপনার ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতন সিদ্ধান্ত নিন। পরিবারে সুখ এবং শান্তি থাকবে। স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ রয়েছে এবং আপনি হালকা বোধ করবেন।
কর্কট
নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনা উপকার আনতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। আপনি বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। প্রেম জীবন ভাল হবে। আপনি মানসিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।
সিংহ
দায়িত্ব বাড়তে পারে, তবে আপনি সেগুলি ভালভাবে পালন করবেন। শৃঙ্খলা এবং কঠোর পরিশ্রম কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আনবে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আপনি পরিবারের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন।
কন্যা
আপনার কথোপকথন এবং চিন্তাভাবনা আপনাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। স্থগিত কাজ শেষ হওয়ার লক্ষণ রয়েছে। চাকরি এবং ব্যবসায় নতুন সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা
আপনি বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে অত্যধিক ব্যস্ততার কারণে আপনি ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। শিক্ষা, চাকরি এবং ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সাফল্য পেতে পারেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। আর্থিক লাভ সম্ভব। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং মন খুশি থাকবে।
বৃশ্চিক
ভারসাম্য এবং ধৈর্যের দিন। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই বাজেট পরিচালনা করুন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ থাকবে, তবে কঠোর পরিশ্রম অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। পারিবারিক জীবন শান্ত হবে। প্রেমের সম্পর্কগুলিতে মিষ্টি থাকবে। স্বাস্থ্যের জন্য খাবারের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন।
ধনু
সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। অংশীদারিত্বের কাজে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি চাকরিতে পরিবর্তন বা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিকের চেয়ে ভাল হবে। মানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছুটা সময় দিন।
মকর
আপনার সম্মান এবং খ্যাতি বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ক্যারিয়ারে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে দেখা উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। প্রেম জীবনে ইতিবাচকতা থাকবে। শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস প্রচুর হবে।
কুম্ভ
আবেগে ভাসে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার সাথে কাজ করা প্রয়োজন। পরিবারে কোনও বিষয়ে আলোচনা বা উদ্বেগ থাকতে পারে। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি স্বাভাবিক থাকবে, তবে মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন।
মীন
আপনার আত্মবিশ্বাস শক্তিশালী হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নেতৃত্বের ক্ষমতার প্রশংসা করা যেতে পারে। কর্মরত ব্যক্তিরা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হবে, তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক পরিবেশ ভাল থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, রাগ এবং তাড়াহুড়ো এড়ানো প্রয়োজন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More