Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল বিশ্বকর্মা পুজো কেমন কাটবে! ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
১৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ১২ টি রাশির জন্য আলাদা ফলাফল আনতে পারে। কিছু রাশিচক্র চাকরি এবং ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারে, তারপরে কাউকে ব্যয় এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।
হিন্দু ধর্মে, এই শুক্রবার দিনটিকেও মা লক্ষ্মীর উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। আগামিকাল শুক্রবার বাংলার দিকে দিকে বিশ্বকর্মা পুজো আয়োজিত হতে চলেছে। অনেকে শুক্রবার সকালে মা লক্ষ্মীর আরাধনা করে তাদের দিন শুরু করেন। দেখে নেওয়া যাক, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে।
মেষ - আপনার দিনটি বেশ ভাল প্রমাণিত হতে পারে। ক্যারিয়ারের দিক থেকে, আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতিও শক্তিশালী হতে চলেছে।
বৃষ রাশি - স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অসাবধান হবেন না। দিনটি রোমান্টিক হবে। আজকের দিনটি আপনার ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হতে চলেছে। বিনিয়োগের জন্য কৌশল তৈরিতে মনোনিবেশ করুন।
মিথুন- যারা দীর্ঘ দূরত্বের সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন তাদের আজ প্রেমের জীবনের সমস্যাগুলিতে মনোনিবেশ করা উচিত। ফিট থাকার দিকে মনোনিবেশ করুন। আজকের দিনটি অলস প্রমাণিত হতে পারে।
কর্কট - সময়মতো কাজ শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করুন। ভাগ্য আপনাকে স্বাস্থ্যের দিক থেকে সমর্থন করবে। আপনার সঙ্গীর সাথে একটি রোমান্টিক তারিখের পরিকল্পনা করুন। এই সময়ে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।
সিংহ - আপনার আত্মপ্রেমের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। আপনার ক্যারিয়ারে নিজের জায়গা তৈরি করতে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কোনও পুরানো বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত রিটার্ন পাবে না।
কন্যা রাশি - আপনার শরীরকে সুস্থ রাখতে যোগব্যায়াম করার চেষ্টা করুন। একটি দুর্দান্ত দিনের জন্য প্রস্তুত হন। সাম্প্রতিক একটি চুক্তি প্রচুর পরিমাণে অর্থের দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রেম জীবনে চলমান সমস্যাগুলি সমাধান হবে।
তুলা রাশি - বাড়িতে উত্তেজনার পরিবেশ থাকবে। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। দিনটি কিছুটা চাপযুক্ত প্রমাণিত হতে পারে। সময়মতো কাজ শেষ না করার কারণে, আপনাকে সিনিয়রদের বা ম্যানেজমেন্টের অসন্তুষ্টির মুখোমুখি হতে হতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি - অর্থ আসবে তবে ব্যয় বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাইরে খাওয়া এড়িয়ে চলুন। দিনটি পরিবর্তনে পূর্ণ হতে চলেছে। কাজের সাথে সম্পর্কিত বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনু রাশি - ব্যবসা, স্বাস্থ্য, অর্থের বিষয় বা প্রেমের জীবন বড় পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হন। মানসিক চাপ দূর করার জন্য ধ্যান করুন। আজকের দিনটি আপনাদের জন্য খুব ব্যস্ত প্রমাণিত হতে পারে।
মকর রাশি - আপনি অফিসে অতিরিক্ত দায়িত্ব পেতে পারেন। খুব বেশি চাপ নেবেন না। কাজের জীবনের ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে যান। সময়ে সময়ে বিরতি নিতে ভুলবেন না। আপনার সঙ্গীর সাথে পরামর্শ করুন।
কুম্ভ - দিনটি উত্থান-পতনে পূর্ণ হতে চলেছে। অফিসের রাজনীতি আপনার জন্য নেতিবাচক প্রমাণিত হতে পারে। ইতিবাচক মানসিকতা রাখুন। আপনার কাজে মনোনিবেশ করুন। গসিপ থেকে দূরে থাকুন।
মীন - প্রয়োজনে আপনার পরিবারের সাথে পরামর্শ করুন। আপনার স্থগিত কাজ তার গতি বাড়িয়ে তুলবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং চাপ এড়িয়ে চলুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More