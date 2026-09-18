Tomorrow daily horoscope 19 September 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল! ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
১৯ সেপ্টেম্বর, শনিবার ১২ টি রাশির জন্য আলাদা ফলাফল আনতে পারে। কিছু রাশিচক্র চাকরি এবং ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারে, তারপরে কাউকে ব্যয় এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।
আগামিকাল শনিবার। হিন্দু ধর্মে, এই দিনটিকে হনুমানজি এবং শনি দেবের উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। অনেকে শনিবার সকালে হনুমানজির পূজা করে তাদের দিন শুরু করেন। আগামিকাল ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬এ মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ- আপনার মন সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত থাকবে। আপনার ক্যারিয়ারে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি ভারসাম্যপূর্ণ থাকবে। পরিবার এবং সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্য থাকবে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়বে।
বৃষ রাশি - ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে আপনার সাথে থাকবে। ক্যারিয়ার এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যাত্রা বা কোনও নতুন কাজ শুরু করা সম্ভব। অর্থের লাভ হবে। মন খুশি থাকবে এবং সারা দিন শক্তি থাকবে।
মিথুন - আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে, তবে ফলাফল ইতিবাচক হবে। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে নিন। প্রেমের সম্পর্কের উপর আস্থা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।
কর্কট রাশি - সম্পর্ক এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত কাজে উপকার হতে পারে। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিকের চেয়ে ভাল হবে। মানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছুটা সময় দেওয়া উপকারী হবে।
সিংহ রাশি - নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনা আপনার পক্ষে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি চাকরি এবং ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। আপনি বন্ধু এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। প্রেম জীবনে বোঝাপড়া এবং সমন্বয় থাকবে। মানসিকভাবে আপনি আজ হালকা এবং শান্ত বোধ করবেন।
কন্যা রাশি- আপনাকে আপনার পরিকল্পনার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ রাখতে হবে। কাজে করা কঠোর পরিশ্রম থেকে সম্পূর্ণ উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নিন। বাড়ির পরিবেশ মনোরম হবে। স্বাস্থ্যের ধীরে ধীরে উন্নতি হবে।
তুলা রাশি - দায়িত্বের বোঝা কিছুটা বাড়তে পারে, তবে আপনি সবকিছু ভালভাবে পরিচালনা করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে এবং ফলাফল আপনার পক্ষে থাকবে। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।
বৃশ্চিক রাশি - দিনটি আপনার জন্য ভাল লক্ষণ নিয়ে এসেছে। আপনি আপনার ক্যারিয়ার সম্পর্কিত কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। সম্মান বাড়বে এবং লোকেরা আপনার কথাকে গুরুত্ব সহকারে নেবে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম জীবনে উৎসাহ এবং নতুনত্ব থাকবে। স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।
ধনু রাশি - আপনি কিছুটা মানসিকভাবে সংবেদনশীল হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরা গুরুত্বপূর্ণ হবে। পরিবারে কিছু নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে তবে কথোপকথনের মাধ্যমে একটি সমাধান বেরিয়ে আসবে। আর্থিক পরিস্থিতি ভারসাম্যপূর্ণ হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ, নিজেকে খুব ক্লান্ত করা এড়িয়ে চলুন।
মকর রাশি- আপনার কথা বলার শিল্প আপনার উপকার করতে পারে। আপনি নতুন লোকের সাথে যোগাযোগ করবেন, যা আগামী সময়ে কার্যকর হতে পারে। ক্যারিয়ার সম্পর্কিত স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। আর্থিক লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি বন্ধুদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে আপনি ক্লান্ত বোধ করতে পারেন।
কুম্ভ - ধৈর্য এবং বোঝাপড়ার সাথে এগিয়ে যাওয়ার দিন। চাকরি এবং ব্যবসায় কাজ ধীরে ধীরে সঠিক দিকে এগিয়ে যাবে। ব্যয় কিছুটা বাড়তে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়ানো ভাল হবে। পরিবারের সাথে সময় কাটানো মানসিক শান্তি দেবে। প্রেমের সম্পর্কগুলিতে স্থিতিশীলতা থাকবে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে অসাবধান হবেন না।
মীন রাশি - আপনি আগের চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম কাজে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে এবং কর্মকর্তারা আপনার কাজে খুশি হতে পারেন। অর্থের দিক থেকে উন্নতির লক্ষণ রয়েছে, তবে তাড়াহুড়ো করে কোনও বড় খরচ করা এড়িয়ে চলুন। বাড়ির পরিবেশ স্বাভাবিক থাকবে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, কেবল রাগ এবং চাপকে আপনার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে দেবেন না।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। প্রতিবেদনটি মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More