    আগামিকাল হনুমান জয়ন্তী ২০২৬! মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে, রইল ২ এপ্রিলের রাশিফল

    আগামিকাল ২ এপ্রিল ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। 

    Published on: Apr 01, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২ এপ্রিল ২০২৬ এ পালিত হবে হনুমান জয়ন্তী। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে এই শুভ দিনে মেষ থেকে মীন ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    রইল ২ এপ্রিলের রাশিফল
    মেষ রাশির লোকদের জন্য দিনটি ভারসাম্যপূর্ণ হবে। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। পরিবারে সমর্থন থাকবে। ছোট ছোট বিষয়গুলো উপেক্ষা করাই ভালো।

    বৃষ রাশির বৃষ রাশির দিনটি শান্তভাবে কাটবে। কর্মক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা থাকবে তবে মনোযোগ বিভ্রান্ত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কারও কথায় মন প্রভাবিত হতে পারে, কিন্তু খুব বেশি ভাবার দরকার নেই। টাকার ভারসাম্য বজায় রাখা হবে।

    মিথুন রাশির জন্য দিনটি ইতিবাচক হবে। কাজ শেষ হয়ে আপনি সন্তুষ্টি পাবেন। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম লক্ষ্য করা যায়। আপনি অর্থ সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। পরিবারে পরিবেশ ভাল থাকবে। বন্ধুবান্ধব বা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথন মনকে হালকা করবে।

    কর্কট রাশির জাতক-জাতিকারা কর্মক্ষেত্রে কিছুটা চাপ অনুভব করতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। অফিসে ধৈর্য বজায় রাখা প্রয়োজন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। পরিবারে কিছু নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে, তবে সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    সিংহ রাশির রাশিচক্রের জন্য একটি ভাল লক্ষণ দিচ্ছেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অফিসে আপনার প্রচেষ্টা প্রশংসিত হতে পারে। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।

    তুলা রাশি তুলা রাশির লোকদের জন্য স্বস্তির দিন হতে পারে। স্থগিত কাজ শেষ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অফিসের পরিবেশ সহায়ক হবে। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি আরও ভাল হতে পারে। পরিবারে সম্প্রীতি থাকবে। মন শান্ত থাকবে।

    কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হতে পারে। প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ শেষ না হওয়ার কারণে মন কিছুটা বিরক্ত হতে পারে। অফিসে দায়িত্ব বাড়তে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পরিবারের সাথে মিথস্ক্রিয়া পরিস্থিতির উন্নতি করবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    বৃশ্চিক রাশির জাতকদের আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। কাজে সময় লাগতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে বিচক্ষণতা প্রয়োজন। পরিবারে কিছু নিয়ে আলোচনা হতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন।

    ধনু রাশি ধনু রাশির জন্য দিনটি স্বাভাবিক হবে। ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে যাবে। অর্থ সম্পর্কিত পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে। পারিবারিক সমর্থন পাবেন। পুরোনো কাজ শেষ করার সুযোগ পেতে পারেন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    মকর রাশির জাতক-জাতিকারা কাজের চাপ বাড়তে পারেন। সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। আর্থিক বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখুন। পরিবারে কোনও বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে, তবে বুদ্ধিমানের সাথে একটি সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

    কুম্ভ রাশির জন্য দিনটি ভাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারেন। অফিসে নতুন সম্ভাবনা থাকবে। অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হতে পারে। পরিবার ও বন্ধুরা সহযোগিতা করবে।

    মীন রাশির লোকদের জন্য দিনটি মিশ্র ফলাফল দেবে। কিছু কাজ শেষ হবে, কিছু বিলম্বিত হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পরিবারে স্বাভাবিক পরিবেশ থাকবে। নিজেকে শান্ত রাখুন।

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

