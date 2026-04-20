Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ২১ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল
আগামিকাল ২১ এপ্রিল ২০২৬ রয়েছে মঙ্গলবার। দিনটি মেষ থেকে মীন রাশির কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন এই ১২ রাশির ভাগ্যফল।
মেষ-২১ এপ্রিল আপনার জন্য কিছুটা সক্রিয় হবে। এই পরিস্থিতিতে, কাজের দায়িত্ব বাড়তে পারে তবে আপনি সবকিছু পরিচালনা করবেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না।
বৃষ- ২১ এপ্রিল আপনি যত শান্ত থাকবেন, তত ভাল। কিছু জিনিস ধীরে ধীরে আরও ভাল হবে। অর্থের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার কাছের কারও পরামর্শ উপকারী হতে পারে।
মিথুন: ২১ এপ্রিল আপনার কিছু নতুন পরিকল্পনা থাকতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। আপনি বন্ধু বা সহকর্মীদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। খরচ কিছুটা বাড়তে পারে।
কর্কট- ২১ এপ্রিল, আপনাকে পরিবার সম্পর্কিত কিছু কাজ করতে হতে পারে। আবেগের পরিবর্তে ব্যবহারিক চিন্তা করুন। আপনি যদি কাজের দিকে মনোনিবেশ করেন তবে জিনিসগুলি সহজ হবে।ৃ
সিংহ-২১ এপ্রিল আপনার আত্মবিশ্বাস ভাল থাকবে। অফিসে বা কাজে আপনার প্রচেষ্টা প্রশংসিত হতে পারে। রাগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। ৃ
কন্যা-২১ এপ্রিল, কাজের চাপ কিছুটা বেশি মনে হতে পারে, তবে আপনি এটির যত্ন নেবেন। ধীরে ধীরে ফল দেখা যাবে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে।ৃ
তুলা-২১ এপ্রিল আপনার জন্য একটি স্বাভাবিক দিন হবে। দৈনন্দিন কাজগুলো সহজেই সম্পন্ন হবে। স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন। ৃ
বৃশ্চিক-রাশি ২১ এপ্রিল, আপনাকে কিছুটা ধৈর্য ধরতে হবে। ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে যাবে। অযথা দুশ্চিন্তা করা এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক সমর্থন পাবেন।
ধনু: ২১ এপ্রিল, আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। আপনি পরিবার বা সঙ্গীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সাবধানতার সাথে নিন।
মকর-২১ এপ্রিল, আপনাকে কিছুটা ধৈর্য ধরতে হবে। ধীরে ধীরে কাজের উন্নতি হবে। কোনো বিষয়ে তর্ক করা এড়িয়ে চলুন। অর্থের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন।
কুম্ভ- ২১ এপ্রিলের দিন, আপনি নতুন কিছু শেখার সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে মনোযোগ বজায় রাখুন। আপনি পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। খরচের দিকে নজর রাখুন।
মীন: সৃজনশীল কাজের জন্য ২১ এপ্রিল একটি ভাল দিন হবে। একটি নতুন আইডিয়া কাজে আসতে পারে। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো লাগবে। অর্থের দিক থেকে ভারসাম্য বজায় রাখুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার।