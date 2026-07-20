Tomorrow Daily Horoscope 21 July 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
২১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
২১ জুলাই মঙ্গলবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। মঙ্গলবার হনুমানের পূজা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, মঙ্গলবার বজরংবলীর পূজা করলে ভয়, রোগ, ভয়, কষ্ট ইত্যাদি দূর হয়। আগামিকাল আপনার জন্য দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
মেষ -
হালকা কথোপকথন হবে যা বিভ্রান্তি দূর করবে। ছোট লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন, যখন আপনি এটি পাবেন তখন সহায়তা গ্রহণ করুন এবং একটি ইতিবাচক মানসিকতা রাখুন। আপনি বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের কাছ থেকে প্রেমময় সমর্থন পেতে পারেন, যা আপনাকে শান্ত এবং ভাল আত্মবিশ্বাসের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে।
বৃষ-রাশি একটি খোলা মন রাখুন এবং প্রতিদিন আপনার সাথে দেখা হওয়া প্রতিটি ব্যক্তির কাছ থেকে শিখতে ইচ্ছুক হন। ছোটখাটো বিজয় হবে। একটি পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিন। অগ্রগতি, কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য একটি পরিষ্কার পথ আশা করুন।
মিথুন-পরিস্থিতি সহজ করতে আপনি আপনার শব্দ এবং ধারণাগুলি ব্যবহার করবেন। স্পষ্টভাবে কথা বলুন এবং অন্যের কথা শুনুন। ছোট জিনিস এবং ছোট নোটগুলি একটি সহায়ক পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে।
কর্কট -যখন পরিষ্কার না হয় তখন সাহায্য চাই। আপনার কথাগুলো আপনাকে বন্ধু বানাতে সাহায্য করবে। কথোপকথনটি মজাদার এবং প্রেমময় রাখতে সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং ছোট গল্পগুলি ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করুন।
সিংহ -আপনার ধীরে ধীরে চলাফেরা করা উচিত। আপনাকে একবারে একটি করে কাজ করতে হবে। পড়াশোনা, কাজ বা প্রকল্পে ছোট ছোট কাজগুলি কাজে আসবে। পরিবারের সাথে আপনার পরিকল্পনা ভাগ করুন এবং আপনার দিনগুলি আরও সহজ করতে সহায়ক পরামর্শ অনুসরণ করুন।
কন্যা-
একবারে খুব বেশি কাজ শুরু করা এড়িয়ে চলুন। ক্রিয়াকলাপের মধ্যে বিশ্রাম নিন। বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে।
তুলা
আপনি প্রতিনিয়ত কাজ করবেন। ছোট ছোট জয়ও দেখতে পারেন। বাড়িতে এবং স্কুলে চিন্তাশীল সিদ্ধান্তগুলি মানুষের সাথে বিশ্বাস, সান্ত্বনা এবং ধারাবাহিক পুরষ্কার খুঁজে পেতে এবং আপনাকে খুশি রাখতে সহায়তা করে।
বৃশ্চিক-জাতক-জাতিকারা আজ আপনাকে গাইড করবেন। ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পরিষ্কার শব্দ ব্যবহার করুন এবং মনোযোগ সহকারে শুনুন। ছোট ছোট লার্নিং অ্যাসাইনমেন্ট এবং ছোট সৃজনশীল প্রকল্পগুলি চেষ্টা করুন।
ধনু- আপনার দয়ালু স্বভাব আপনার দিনটিকে সুখী করে তোলে। পরিকল্পনাটি নমনীয় রাখুন এবং ধীর অগ্রগতির উপর নির্ভর করুন। অবিরাম প্রচেষ্টা ভাল ফলাফল এবং শান্তি বয়ে আনবে।
মকর -হালকা কথোপকথন নিয়ে আসবে। কথা বলার সময় ধৈর্য ধরুন। এছাড়াও, সাহায্যের জন্য ছোট ছোট সুযোগগুলি গ্রহণ করুন। ঘরের অবস্থা স্থিতিশীল মনে হয়, চিন্তাশীল পদক্ষেপের মাধ্যমে কাজ আরও ভাল।
কুম্ভ -আপনি আরও শান্ত বোধ করবেন। আজ, ছোট সিদ্ধান্তগুলি আপনার সম্পর্ক এবং কাজকে গাইড করবে, যা ক্রমাগত অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করবে। বন্ধুদের কাছ থেকে ভালো সমর্থন পাবেন। আপনি আপনার লক্ষ্য এবং প্রত্যাশার দিকে পুনরায় মনোনিবেশ করবেন।
মীন -আপনার মন তীক্ষ্ণ এবং শেখার জন্য প্রস্তুত। আইডিয়া শেয়ার করুন। বন্ধুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। ছোট ছোট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুন এবং একটি মজাদার কাজের পরে আনন্দে আরাম করুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More