Daily Horoscope 21 March 2026: চৈত্র নবরাত্রি ২০২৬র মাঝে আগামিকাল কেমন কাটবে আপনার? ২১ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। ২১ শে মার্চ, ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
২১ শে মার্চ ২০২৬ শনিবার, কেমন কাটবে আপনার দিন, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আগামিকাল নবরাত্রির তৃতীয় দিন। এদিন দেবী আরাধনায় ব্যস্ত থাকবে দেশের নানান প্রান্ত। এমন দিনে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন ১২ রাশির রাশিফলে।
মেষ- ২১ শে মার্চ নতুন অ্যাসাইনমেন্ট নেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। মন বিচলিত হবে। আত্ম-নিয়ন্ত্রিত হোন। অহেতুক রাগ ও বিবাদ এড়িয়ে চলুন। আপনি লাভের স্বাদ পাবেন। কথাবার্তার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য বজায় রাখুন। ব্যবসায় আরও তাড়াহুড়ো হবে। পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
বৃষ- ২১ শে মার্চ মন বিচলিত হবে। লক্ষ্য অর্জন করা খুব কঠিন হবে। আত্মবিশ্বাসের অভাবও দেখা দেবে। ধৈর্য ধরুন। ধৈর্য ধরার চেষ্টা করুন। চাকরি পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনি উন্নতি পাবেন।
মিথুন- ২১ শে মার্চ বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ আসবে। আপনি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবেন। আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। চাকরিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। অগ্রগতির সুযোগও থাকতে পারে। আয় বাড়বে। যানবাহনের স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়বে।
কর্কট- ২১ শে মার্চ, আপনি জীবনের ভাল মুহুর্তগুলি দেখতে পাবেন। ব্যক্তিগত জীবনে একে অপরের সাথে মানসিকভাবে জিনিসগুলি ভাগ করে নিন। পেশাগত জীবনে আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি বিশেষ দিন হবে। চাকরির নতুন সুযোগও পাবেন।
সিংহ- ২১ শে মার্চ, সিংহ রাশির লোকেরা প্রচুর আত্মবিশ্বাস পাবে। কর্মক্ষেত্রে সুফল পাবেন। অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাবধানতার সাথে চিন্তা করুন। নতুন কৌশল আনার প্রয়োজন হবে।
কন্যা-২১ শে মার্চ, চাপের সময়েও শান্ত থাকুন। আপনার প্রেমের জীবনকে শক্তিশালী এবং সৃজনশীল রাখার জন্য রোমান্টিক উপায়গুলি সন্ধান করুন। পেশাগত জীবনকে বিতর্ক থেকে দূরে রাখুন। স্বাস্থ্য ও সম্পদ আজ ভাল থাকবে।
তুলা- ২১ শে মার্চ, আপনার সঙ্গীর সাথে সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপে যোগ দিন যাতে আপনার সম্পর্ক শক্তিশালী হতে পারে। আর্থিক সাফল্য আপনার পক্ষে থাকবে। আপনার ক্যারিয়ার শীর্ষে থাকবে। আপনি আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে চাপমুক্তও হতে পারেন।
বৃশ্চিক- ২১ শে মার্চ, লেখক এবং কপিরাইটাররা তাঁদের দক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। আপনি অনেক দীর্ঘ অমীমাংসিত লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন। মনে রাখবেন বাজার গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
ধনু- ২১ শে মার্চ, আপনার প্রেমের জীবনের সেরা মুহুর্তগুলি সন্ধান করুন এবং আপনার পেশাদার জীবনকে উত্পাদনশীল রাখুন। আর্থিক সমৃদ্ধি স্মার্ট আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমতি দেয়। স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। সংলাপ এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।
মকর- ২১ শে মার্চ ভ্রমণের সময় আপনার সঙ্গীর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। অফিসের রাজনীতি ছেড়ে দিন। আপনার অনুভূতি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে কলটিতে আপনার স্ত্রীর সাথে কথা বলুন।
কুম্ভ-২১ শে মার্চ অফিসে নিয়ন্ত্রণ হারাবেন না। মনে রাখবেন যে আপনি সিনিয়রদের সাথেও ভাল সম্পর্ক বজায় রাখেন। টাকা আসবে। তৈলাক্ত ও মশলাদার খাবার খাওয়া কমিয়ে দিন। জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখুন।
মীন-২১ শে মার্চ আপনি অন্যদের চেয়ে ভাল পারফরম্যান্স করবেন। ভালবাসা রাখুন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি অফিসে প্রত্যাশা পূরণ করছেন। স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়ই ভাল অবস্থায় থাকবে। আপনার অগ্রাধিকার হওয়া উচিত ভবিষ্যতের দিনগুলির জন্য সঞ্চয় করা।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)