Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Horoscope 22 march 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ২২ মার্চ ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন

    আগামিকাল সপ্তাহের শেষ দিন। রবিবার ২২ মার্চ ২০২৬ কেমন কাটবে আপনার, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Mar 21, 2026 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ রাশি-২২ শে মার্চ কোনও বড় বাধা থাকবে না। কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বের অভাব অফিস জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। টাকা পাওয়া যাবে। অনলাইনে পেমেন্ট করার সময় আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ব্যায়াম দিয়ে দিন শুরু করুন।

    বৃষ রাশি-২২ শে মার্চ, আপনি ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারেন। সাফল্য অর্জনের জন্য পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করুন। আপনি অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয় ক্ষেত্রেই সফল হবেন। রোম্যান্স আজ অটুট থাকবে।

    মিথুন রাশি-২২ শে মার্চ, আপনার প্রেমিককে সম্পর্কের মধ্যে খুশি রাখুন। কাজের প্রতি আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনার ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আরও ভাল ফলাফল বয়ে আনবে। আজ স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়ই ইতিবাচক। ভালোবাসার কথা বলা খুবই জরুরি।

    কর্কট রাশি- ২২ শে মার্চ, আপনি আপনার ব্যবসাকে একটি নতুন স্তরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ভাবতে পারেন। কিছু সম্পর্ক বিষাক্ত বলে মনে হতে পারে এবং এটি থেকে বেরিয়ে আসা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হতে পারে।

    সিংহ রাশি-২২ শে মার্চ, আপনি আপনার দক্ষতা দিয়ে ক্লায়েন্টদেরও মুগ্ধ করবেন। আপনি কোনও ভ্রমণের সময় বা কোনও ইভেন্টে অফিসে কারও সাথে দেখা করতে পারেন। বড় ধরনের কোনো আর্থিক সমস্যা হবে না। ভারসাম্য বজায় রাখুন।

    কন্যা রাশি- ২২ শে মার্চ, প্রেমের বিষয়গুলি তর্ক থেকে দূরে রাখুন। আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনার পেশাগত জীবনে কাজে আসবে। আজ সমৃদ্ধি আসবে। মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য উভয়ই ভালো থাকবে।

    তুলা রাশি-২২ শে মার্চ, ছোটখাটো অসুস্থতা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। প্রেমিককে খুশি রাখুন এবং একসাথে আরও বেশি সময় কাটাতে পছন্দ করুন। উত্পাদনশীলতার সাথে সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যাগুলি দিনটিকে প্রভাবিত করতে পারে।

    ধনু রাশি -২২ শে মার্চ, একটি পরিপক্ক পদ্ধতির সাথে সম্পর্ক সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করুন। আপনার ক্যারিয়ারে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আপনার প্রস্তুত থাকা উচিত, যা আপনাকে চাকরিতে আপনার অগ্রগতিতে সহায়তা করবে। আর্থিকভাবে ভালো থাকবেন।

    মকর রাশি-২২ শে মার্চ, আজ আপনার প্রেমের জীবনে আপনার ব্যক্তিগত অহংকার দূরে রাখুন। আপনার শৃঙ্খলা পেশাদার চাহিদা পূরণে সহায়তা করবে। আজ, ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

    কুম্ভ রাশি -২২ শে মার্চ এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকগুলি বিকল্প থাকবে। আপনি আপনার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন তবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে। দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন। আজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসবে।

    মীন রাশি-২২শে মার্চ আপনার প্রেম জীবন ভাল থাকবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আপনি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। চাহিদা পূরণের জন্য সমৃদ্ধি ব্যবহার করা ঠিক হবে। স্বাস্থ্যও আজ ভাল থাকবে।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes