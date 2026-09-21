Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল রইল
দৈনিক রাশিফল। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সোমবারের রাশিফলে দেখে নিন আপানর ভাগ্যফল।
২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সোমবারের রাশিফল আজই দেখে নিন। মেষ থেকে মীন, ১২ রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে দেখে নিন। দেবাদিদেব মহাদেবের পুজো হয় সোমবার। সেই দিন কেমন কাটবে আজই দেখে নিন।
মেষ
আপনার পরিবার বা আত্মীয়দের সাথে পরামর্শ করুন, যারা খারাপ সময়ে আপনাকে সমর্থন করবে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক মধুর থাকবে এবং ইতিবাচক পরিবর্তনও দেখা যাবে। আপনার দুজনের মধ্যে বিশ্বাস এবং বোঝাপড়া থাকা উচিত।
বৃষ
যদি আপনি বিবাহের কথা ভাবছেন তবে আপনাকে আর্থিক এবং মানসিকভাবে চিন্তা করতে হবে। সামনে একটি নতুন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন এবং আপনার ক্যারিয়ার এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন।
মিথুন
আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবন ভারসাম্যপূর্ণ হবে। আপনি নতুন কিছু চেষ্টা করার সুযোগও পাবেন। অন্যদিকে, আপনার সম্পর্কের মধ্যে রোম্যান্স বজায় রাখা দরকার যাতে আপনারা দুজনেই এটিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে পারেন।
কর্কট
আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে তবে আপনি খুব বেশি অর্থ সাশ্রয় করতে পারবেন না। নিয়মিত হালকা কথোপকথন করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি আপনাকে মানসিক শান্তি পেতে সহায়তা করবে।
সিংহ
সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকের দিনটি আপনার পক্ষে ভাল সময়। আপনার সঙ্গীর সাথে মানসম্পন্ন সময় কাটান যাতে আপনি একসাথে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পারেন।
কন্যা
আপনি যদি আপনার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী সদস্য হন তবে আপনার আয়ের অন্যান্য উৎস সম্পর্কেও চিন্তা করা উচিত। আপনার প্রেম জীবন সমৃদ্ধ হবে, যা আপনার সঙ্গীর সাথে যোগাযোগ করা সহজ করে তুলবে।
তুলা
আপনি সহজেই সফল হবেন। আপনার পরিবারকে সহায়ক হওয়া উচিত যাতে এটি একটি টিমওয়ার্ক হয়ে ওঠে। বড় কিছু অর্জনের জন্য আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত সময় ত্যাগ করতে হবে।
বৃশ্চিক
আপনাকে এই সময়ে প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যাতে আপনি সামনে একটি ভাল জীবনযাপন করতে পারেন। আপনার পরিবারের জন্য একটি স্থিতিশীল পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
ধনু
আপনি বৃদ্ধি অর্জনে সফল হবেন, যা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সপ্তাহে প্রচুর সুযোগ পেতে আপনাকে অবশ্যই সৎ হতে হবে। আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার প্রতিভা আপনার পক্ষে কাজে আসবে।
মকর
সবকিছু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে হবে। উন্নত ভবিষ্যতের জন্য সৃজনশীল পরিকল্পনা তৈরি করুন যাতে আপনি নিজের যত্ন নিতে পারেন। আজকের দিনটি আপনার জীবনে সুখ এবং সন্তুষ্টি নিয়ে আসবে।
কুম্ভ
সংযোগটি অনুভব করবেন, যা একসাথে একটি বিশেষ বন্ধন তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয়। আপনার সম্পর্কের উন্নতির জন্য আপনার কোনও বাহ্যিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।
মীন
আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং স্থিতিশীল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে। আপনি যা চান তা পাওয়া সর্বদা সম্ভব নয়, বিশেষত বিলাসবহুল আইটেম।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More