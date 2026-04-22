    Tomorrow Daily Horoscope 23 April 2026: আগামিকাল ভোটের দিন মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ২৩ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল

    daily horoscope 23 april 2026: রাত পোহালেই রাজ্যে প্রথম দফার ভোট। ২৩ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। 

    Published on: Apr 22, 2026 6:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আগামিকাল কী রয়েছে। রাত পোহালেই পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ পর্ব। এই দিনটি ১২ রাশির কেমন কাটবে, তার হদিশ রইল রাশিফলে।

    মেষ- আপনি আপনার সংযোগকে আরও শক্তিশালী করতে পারেন। মেষ রাশির জন্য প্রেম এবং কেরিয়ারের নতুন সুযোগ রয়েছে। আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য খোলা মনে কাজ করুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোনিবেশ করুন।

    বৃষ- আপনার জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করতে পারে। প্রেম এবং ক্যারিয়ারে সুযোগ থাকতে পারে। অতএব, সঠিক মনোভাব বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। সফল হওয়ার জন্য আপনার ক্যারিয়ারে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

    মিথুন- এই রাশির আর্থিক বিষয়গুলিতে একটি অবহিত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হতে পারে। আপনার ভারসাম্যের দিকে মনোনিবেশ করা দরকার। রোম্যান্সে পূর্ণ প্রেমের জীবন যাপন করুন, যেখানে সমস্ত পুরানো সমস্যার সমাধান করা হয়। উত্সর্গের সাথে কাজটি সম্পূর্ণ করুন।

    কর্কট- এই রাশি আপনি সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন। আজ অর্থ আসার সম্ভাবনাও রয়েছে। রোমান্টিক হন এবং আপনার সঙ্গীর সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব নিন, যা ক্যারিয়ারের উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।

    সিংহ- রাশির আগামিকাল আর্থিক সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটান। আপনি সমস্ত পেশাদার দায়িত্ব পালন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আপনি অর্থের দিক থেকে ইতিবাচক হবেন, তবে ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।

    কন্যা- এই রাশি আগামিকাল এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার প্রকল্পগুলির সুবিধা নিন। কাজের জীবনের ভারসাম্য তৈরি করার চেষ্টা করুন। স্ব-যত্নে জড়িত হয়ে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে ভুলবেন না। অর্থ উপার্জনের নতুন সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

    তুলা-আগামিকাল সুখ ভাগ করুন। আপনি প্রেমের জীবনকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার কথাও বিবেচনা করতে পারেন। আপনার অফিস সম্পর্কিত দায়িত্বগুলিতে মনোযোগ দিতে হবে। অর্থ আপনাকে আজ বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিতে দেয়। একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট গ্রহণ করুন।

    বৃশ্চিক- এই রাশি আগামিকাল সৃজনশীল বোধ করবে। এই দিনটি ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য ভাল প্রমাণিত হবে। আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে গভীরভাবে সংযোগ স্থাপন করুন। সৃজনশীল শক্তি ব্যবহার করুন। আজ কাজ এবং স্বাস্থ্যের মধ্যে ভারসাম্য অর্জনের দিকে মনোনিবেশ করুন। অবিবাহিত স্থানীয়দের জন্য বিবাহের সম্ভাবনা তৈরি হবে।

    ধনু - এই রাশি এই দিনে অর্থের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখুন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ককে ইতিবাচক রাখুন। ছোটখাটো পেশাদার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আপনি তাদের মুখোমুখি হবেন।

    মকর-এই রাশির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু সমস্যা থাকবে, যা সমাধান করা দরকার। কোনও বড় আর্থিক সমস্যা আসবে না। আপনার পেশাদার দক্ষতা প্রমাণের জন্য অফিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আপনার সম্পর্ক বেশিরভাগ সমস্যা থেকে মুক্ত হবে।

    কুম্ভ- আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি আগামিকাল সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা উচিত। সম্পর্কের সুখের মুহুর্তগুলি সন্ধান করুন। মনে রাখবেন যে আপনি কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করেন, যা আপনাকে আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। তৈলাক্ত খাবার থেকে দূরে থাকুন।

    মীন- আপনার জন্য ব্যক্তিগত বৃদ্ধির প্রচারের একটি দিন। সংবেদনশীল অনুভূতিগুলি আপনাকে পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে আপনার সংযোগকে শক্তিশালী করতে গাইড করবে। সম্পদ এবং সমৃদ্ধি থাকবে। বসের সাথে তর্ক এড়িয়ে চলুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

