Tomorrow Daily Horoscope 24 july 2026: ২০২৬ উল্টোরথের দিন কেমন কাটবে! মেষ থেকে মীনের ২৪ জুলাইয়ের রাশিফল রইল

Tomorrow Daily Horoscope 24 july 2026: ২০২৬ উল্টোরথের দিন কেমন কাটবে! মেষ থেকে মীনের ২৪ জুলাইয়ের রাশিফল রইল
২৪ জুলাই, শুক্রবার, ১২ রাশির কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।
আগামিকাল শুক্রবার। হিন্দু ধর্মে, এই দিনটিকে দেবী লক্ষ্মীর উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। ২৪ জুলাই ২০২৬, উল্টোরথের দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
মেষ- আগামিকাল আপনার বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ লেনদেন করা উচিত। আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক শক্তিশালী হবে এবং আপনি আরও সুখের মুহুর্ত দেখতে পাবেন। আজ আপনার ব্যয়ের দিকে নজর রাখুন।
বৃষ রাশি - আপনার প্রেমের জীবনে কিছু ছোটখাটো উত্থান হতে পারে, যা অবিলম্বে সমাধান করা দরকার। কর্মক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন যাতে আপনি আপনার সেরা পারফরম্যান্স দিতে পারেন। কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে।
মিথুন - আগামীকাল আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখুন। অফিসে অহংবোধকে দূরে রাখুন এবং আপনার লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করুন। আর্থিক লাভ হবে। আজ, আপনি বিলাসবহুল জিনিস কিনতে পারেন।
কর্কট রাশি- অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন। আপনি ভাল ফলাফল দেখতে পাবেন। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আজ, স্বাস্থ্যের বিষয়টি পুরোপুরি ভাল নাও হতে পারে।
সিংহ রাশি - আপনার সম্পর্ক জোরদার করতে আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করার কথাও ভাবতে পারেন। স্বাস্থ্য সমস্যাও হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সেরা পেশাদার ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করুন।
কন্যা রাশি- আপনি স্বাস্থ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভাল আছেন এবং কোনও বড় অসুস্থতা আপনাকে বিরক্ত করবে না। আপনার প্রেমের জীবনে সুখের মুহূর্তগুলি সন্ধান করুন। আপনার ক্যারিয়ারে এই ধরনের চ্যালেঞ্জগুলিকে অগ্রাধিকার দিন, যা আপনার ক্যারিয়ারে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।
তুলা রাশি- খরচের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আজ আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। আজ, আপনি ক্যারিয়ারের দিক থেকে নতুন কাজ গ্রহণ করতে পারেন। আজ আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায্য থাকুন।
বৃশ্চিক রাশি - আপনার প্রেম জীবন সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিন। আজকের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আপনাকে অফিসে ভাল পারফরম্যান্স করতে হবে। বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্থ বিনিয়োগ করুন।
ধনু রাশি- সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই ভাল অবস্থায় থাকবে। আপনার সঙ্গীর সাথে কোনও ধরণের তর্কে না জড়ানোর চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার উত্পাদনশীলতাও নিশ্চিত করা উচিত।
মকর রাশি- আগামিকাল চিন্তা না করে খরচ করা এড়িয়ে চলুন। আজ আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। আজ, আপনার প্রেম জীবন সম্পর্কিত অতীতের সমস্যাগুলি সমাধান করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পেশাদার অধ্যবসায় প্রমাণ করতে নতুন কাজ গ্রহণ করুন।
কুম্ভ রাশি- আপনার পেশাগত জীবনকে ফলপ্রসূ রাখার জন্য যত্ন নিন। আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী রাখুন এবং আপনার সঙ্গীকে আরও সময় দিন। অফিসে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে।
মীন রাশি - আপনার প্রেমের জীবনে আপনার সততা প্রকাশ হোক। অফিসে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিচালনা করার সময় পেশাদার মনোভাব গ্রহণ করুন। অর্থ সম্পর্কিত সমস্যার কারণে, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More