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    Tomorrow Daily Horoscope 24 june 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৪ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

     বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি ২৪ জুন, ২০২৬ এ উপকার করবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া উচিত-

    Published on: Jun 23, 2026 6:32 PM IST
    By Sritama Mitra
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    ২৪ জুন ২০২৬, বুধবার কেমন কাটবে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভগ্যফল। এই ১২ রাশির জ্যোতিষমতে রাশিফল রইল।

    রাশিফল: আগামীকাল মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন থাকবে?
    রাশিফল: আগামীকাল মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন থাকবে?

    মেষ-

    এই রাশি ২৪ শে জুন, আপনি বাড়িতে চাপে থাকলেও শান্ত থাকুন। চাকরিতে আপনার প্রতিশ্রুতি কাজে আসতে পারে। আজ আপনার ব্যয়ের উপর নজর রাখুন। কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না। আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

    বৃষ

    ২৪ শে জুন, অর্থও ভাল অবস্থায় রয়েছে। এই দিনে, প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে, কোনও বাধা ছাড়াই আপনার অনুভূতিগুলি বলুন। পেশাগত সাফল্য আপনার আর্থিক অবস্থায় প্রতিফলিত হবে।

    মিথুন

    ২৪ শে জুন, স্বাস্থ্য এবং অর্থ উভয়ই ভাল অবস্থায় থাকবে। অফিসে নৈতিকতার সঙ্গে আপস করা উচিত নয়। মনে রাখবেন যে আপনার প্রেমের সম্পর্ক আজ ভাল থাকবে। কোনও বড় শারীরিক সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না।

    কর্কট

    ২৪ শে জুন, আপনি আর্থিকভাবে ভাল আছেন। স্বাস্থ্যও ইতিবাচক। আজ, একটি ব্যস্ত অফিস সময়সূচীর সাথে একটি সুখী সম্পর্ক আপনার প্রধান ফোকাস হবে। উত্তেজনাপূর্ণ অফিসের পরিবেশেও শান্ত থাকার চেষ্টা করুন।

    সিংহ

    ২৪ শে জুন অফিস জীবনে ফলপ্রসূ হবে। সুখ বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দেয়। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন ভূমিকা নিন, যা আপনার পেশাগত দক্ষতা প্রমাণ করবে।

    কন্যা

    ২৪ শে জুন, কন্যা রাশির জাতীয়রা সুস্বাস্থ্যের সাথে আর্থিক সাফল্য পাবেন। আজ কঠোর পরিশ্রম করে আপনার পেশাগত জীবনকে দুর্দান্ত করে তুলুন। আপনার প্রেমিকের সাথে সময় কাটানোর জন্য ভাল মুহূর্তগুলি সন্ধান করুন।

    তুলা

    ২৪ শে জুন, ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও, রুটিন জীবনে কোনও প্রভাব পড়বে না। এমনকি একটি বড় স্বাস্থ্য সমস্যাও দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলবে না। প্রেমের জীবনে সম্প্রীতি বজায় রাখুন, যার মধ্যে আপনি কথা বলতে আরও বেশি সময় ব্যয় করেন।

    বৃশ্চিক

    ২৪ শে জুন, আপনার প্রেমের জীবনের সমস্ত বর্তমান সমস্যার সমাধান করুন। প্রেমের জীবনে শান্তি বজায় রাখুন। একটি সফল পেশাদার জীবন যাপন করুন, যেখানে আপনি প্রদত্ত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন। আপনি বড় স্বাস্থ্য সমস্যা থেকেও মুক্ত হতে চলেছেন।

    ধনু

    ২৪ শে জুন, অর্থের বিষয়টি খুব সাবধানে পরিচালনা করুন। আজ আপনার স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক রয়েছে। আপনার রোমান্টিক জীবন চমৎকার হবে। পেশাগতভাবে, আপনি ভাল করতে পারেন। জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি।

    মকর

    ২৪ শে জুন, কিছু লোকের ব্যক্তিগত জীবন ভাল হবে। আজ কারও কারও স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে। প্রেমের জীবনে সুখী থাকুন। মনে রাখবেন যে আপনি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে কর্মক্ষেত্রে নতুন ভূমিকা নিতে পারেন।

    কুম্ভ

    ২৪ শে জুন সাবধানে অর্থ পরিচালনা করুন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। দায়িত্বকে সুযোগে রূপান্তরিত করার জন্য আজকের দিনটি একটি মহান দিন। কর্মক্ষেত্রে আজকের পরিবেশ শান্ত থাকবে।

    মীন

    ২৪ জুন আর্থিক সাফল্য দিবসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আজ, আপনার প্রেমের জীবনেও শীতল আচরণ বজায় রাখুন। ভালো মুহূর্তগুলো শেয়ার করুন। আজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার সাথে কাজে সাহস দেখান।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 24 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৪ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

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