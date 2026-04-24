Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Daily Horoscope 25 April 2026: আগামিকাল কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের! ২৫ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল আজই দেখুন

    আগামিকালের রাশিফল। ২৫ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আগামিকাল শনিবার দিনটি ১২ রাশির কেমন কাটবে।

    Published on: Apr 24, 2026 6:37 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Daily Horoscope: রাত পোহালেই শনিবার। ২৫ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন ১২ রাশির রাশিফল থেকে।

    মেষ রাশি আপনার প্রকৃতি হালকা এবং মজাদার হবে, যা মানুষকে খুশি করবে, তবে পরিবারে কোনও বিষয়ে ফাটল দেখা দিতে পারে। আর্থিকভাবে অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও স্ত্রীর ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। কাজের পাশাপাশি বিশ্রামও প্রয়োজন, অন্যথায় স্বাস্থ্য প্রভাবিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পুরানো পদ্ধতিগুলি পরিবর্তন করা দরকার। একজন প্রাচীনের পরামর্শ আপনার জন্য গাইড হিসাবে প্রমাণিত হবে।

    বৃষ রাশি আপনার ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয় হবে এবং লোকেরা আপনার কাজের শৈলীর প্রশংসা করবে। আপনি আপনার বড় ভাই বা পরিবারের কাছ থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে ঋণ পরিশোধের জন্য দিনটি ভাল। কর্মক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা উপকারী হবে। পরিবারে সুখ থাকবে এবং প্রেমের সম্পর্কের গভীরতা থাকবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে ওজন এবং ডায়েটের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

    মিথুন রাশি কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাবে যার ফলে ক্লান্তি হতে পারে, তবে আপনার কাজও প্রশংসিত হবে। সন্তানদের কাছ থেকে স্থগিত অর্থ এবং সুবিধা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যদিও ব্যয় বাড়তে পারে। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে। প্রেমের সম্পর্ক শক্তিশালী হবে, তবে আপনার স্ত্রীর আচরণের পরিবর্তন আপনাকে ভাবতে বাধ্য করতে পারে।

    কর্কট-মেডিটেশন এবং যোগব্যায়াম স্বাস্থ্যের উন্নতি করবে। আর্থিকভাবে লাভের লক্ষণ রয়েছে, বিশেষত আগে দেওয়া অর্থ ফেরত দেওয়া যেতে পারে। ব্যবসায় আত্মবিশ্বাস সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে এবং আয় বাড়বে। আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে। পারিবারিক দায়িত্বের কারণে কিছুটা ব্যস্ততা থাকবে তবে আপনার ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগও পাওয়া যেতে পারে।

    সিংহ-রাশি আপনার পরিবারের সাথে বিশ্রাম এবং সময় কাটাতে হবে, যদিও কাজের চাপ আপনাকে ব্যস্ত রাখতে পারে। কর্মক্ষেত্রের রাজনীতি থেকে দূরে থাকুন এবং সতর্কতা বজায় রাখুন। ভাইবোনদের সাহায্যে আপনি সুবিধা পেতে পারেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চোখ এবং শরীরের ক্লান্তির দিকে মনোযোগ দিন।

    কন্যা- প্রেমের সম্পর্কের উন্নতির জন্য ধৈর্য এবং বোঝাপড়া প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পারফরম্যান্স প্রশংসনীয় হবে এবং নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। ব্যবসায় নতুন পণ্য বা কৌশল থেকে সুবিধা হবে। আর্থিকভাবে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে তবে ব্যয়ও বাড়তে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আচরণ মিষ্টি রাখা গুরুত্বপূর্ণ, অন্যথায় বিরোধ হতে পারে। জমি বা সম্পত্তিতে বিনিয়োগ উপকারী হবে।

    তুলা- আর্থিক বিষয়ে সতর্ক হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উপকৃত হবে এবং আপনি ঋণ থেকেও মুক্তি পেতে পারেন। ব্যবসায় লাভ হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিচিতি তৈরি হবে। পুরানো বন্ধুদের সাথে দেখা করা সম্ভব। পারিবারিক বিরোধে আপনার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। প্রেমের জীবনে উত্থান-পতন হতে পারে, তাই ভারসাম্য বজায় রাখুন।

    বৃশ্চিক-রাশির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং স্থগিত অর্থ ফিরে পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়রদের সমর্থন থাকবে এবং নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। পরিবারের সাথে একটি ভাল সময় কাটাবে এবং বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকতে পারে। সম্পর্কগুলি শক্তিশালী হবে, তবে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ। নতুন ব্যক্তির সাথে দেখা জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে।

    ধনু -সম্পত্তি বা আইনি বিষয়ে সাবধান থাকুন, সিদ্ধান্তগুলি আপনার পক্ষে নাও যেতে পারে। ব্যবসায় নতুন চুক্তি করার সময় তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন এবং অংশীদারিত্বে পার্থক্য থাকতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অলসতা ক্ষতিকারক হবে। পরিবার এবং স্ত্রীর সাথে কথোপকথনে বুদ্ধিমানের সাথে শব্দগুলি বেছে নিন। নিয়মিত ব্যায়াম স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়।

    মকর -আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং টিমওয়ার্ক কাজকে সফল করবে। বিনিয়োগ থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে কোনও শুভ কাজ বা ঘটনা হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে এবং শিক্ষার্থীরা সাফল্য অর্জন করতে পারে। নিজেকে আপডেট করার এবং নতুন জিনিস শেখার চেষ্টা করুন।

    কুম্ভ-বন্ধুদের সাথে ভাল সময় কাটবে এবং মানসিক শান্তি অনুভব করবে। কর্মক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে এবং স্থানান্তর বা পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে ব্যবসায়ের উন্নতি হবে। প্রেমের জীবনে সংযম রাখুন এবং রাগ এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক সমর্থন পাবেন এবং দিনটি ভারসাম্যপূর্ণ হবে।

    মীন -কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন, বিশেষত অফিসের রাজনীতি এড়িয়ে চলুন। নতুন দায়িত্বের সাথে শেখার সুযোগ থাকবে। আর্থিকভাবে ব্যয় বাড়তে পারে, তাই ভারসাম্য প্রয়োজন। আপনি পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। প্রেমের জীবনে বিশ্বাস বাড়বে। আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকুন এবং আবহাওয়ার প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes