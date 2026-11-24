শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Tomorrow Daily Horoscope 25 november 2026: আগামিকাল ২৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ভাগ্যফল, রইল জ্যোতিষমত
আগামিকাল ২৫ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন জ্যোতিষমত কী বলছে, এই ১২ রাশি নিয়ে।
আগামিকাল বুধবার ২৫ নভেম্বর, ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন ১২ রাশির ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ
দ্রুত ধারণা এবং স্পষ্ট কথোপকথন আপনাকে কাজ সমাধান, বন্ধু তৈরি এবং সুযোগ চিনতে সাহায্য করবে। দয়ালু হোন, প্রশ্ন করুন এবং সামনে এগোতে ছোট ছোট পদক্ষেপ নিন।
বৃষ
আজ তাড়াহুড়ো করে খরচ এড়িয়ে ছোটখাটো উন্নতিতে মনোযোগ দিন। সৎ কথোপকথন সমস্যার সমাধান করবে। আজ দৈনন্দিন কাজগুলোকে শান্ত ও নির্ভরযোগ্য রাখতে সাহায্য করবে।
মিথুন
আপনি ধীরে কিন্তু স্থিরভাবে এগিয়ে যাবেন। আপনি এমন কাজ বেছে নিতে পারেন যা আপনার পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নোট নিন এবং সহজ প্রশ্ন করুন। পরিবার ও বন্ধুরা ধারাবাহিক সহায়তা প্রদান করবে।
কর্কট
ধৈর্য এবং চিন্তাশীল চিন্তা আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আপনি বন্ধুত্বপূর্ণ সহায়তা পাবেন। আজ, আপনি শান্ত পরিকল্পনা, স্পষ্ট পদক্ষেপ এবং চিন্তাশীল কাজের মাধ্যমে ছোটখাটো সমস্যা সমাধান করতে পারবেন।
সিংহ:
আপনার শক্তি আপনাকে প্রকল্প শুরু করতে, মানুষের সাথে পরিচিত হতে, দ্রুত চিন্তা করতে, মনোযোগী থাকতে এবং ছোটখাটো সমস্যার সমাধানে সৎ প্রচেষ্টা করতে সাহায্য করবে। আপনি সমর্থন পাবেন।
কন্যা:
আপনার লক্ষ্যগুলোর দিকে পদক্ষেপ নিতে থাকুন। আজ আপনি শক্তিশালী ও শক্তিশালী বোধ করবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে এবং সমস্যা সমাধানে আত্মবিশ্বাস ব্যবহার করুন।
তুলা:
ভালো বিশ্রাম নিন যাতে আপনার শক্তি বজায় থাকে। সৃজনশীল ধারণাগুলো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা হলে সহায়তা আসবে। ছোট অগ্রগতি উদযাপন করুন।
বৃশ্চিক
আপনার কাজ ও বিশ্বাস গড়ে তুলবে। আজই প্রতিটি ছোট জয় উদযাপন করুন। একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা শেয়ার করুন, শুনুন এবং সাহসী পদক্ষেপ নিন। ছোট জয় আপনার আত্মবিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। নম্র থাকুন।
ধনু
স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য ভালো দিন। সহজ পরিকল্পনা সম্পন্ন নেতার ভূমিকা নিন। ক্রেডিট ভাগ করুন এবং সহায়ক পরামর্শ গ্রহণ করুন। গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথনে তাড়াহুড়ো করুন না।
মকর
স্পষ্ট চিন্তা ও পর্যালোচনার দিন। ছোট লক্ষ্যগুলোর ওপর মনোযোগ দিন, সৎ কথা বলুন এবং আপনার প্রতিবেশীকে সাহায্য করুন। আর্থিক বিকল্পগুলো সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করা উচিত। গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করুন এবং শুনুন।
কুম্ভ
ছোট ছোট পদক্ষেপ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথন দ্রুত ফল দেবে। পরিকল্পনা পরিবর্তিত হলে ধৈর্য ধরুন এবং অন্যদের বিশ্বাস বজায় রাখুন। আজই সাহায্যের জন্য আপনার উদ্দেশ্য সৎভাবে ভাগ করুন।
মীন
আপনি স্থিতিশীল বোধ করবেন। ছোট ছোট পদক্ষেপে বিশ্বাস করুন, অন্যদের সঙ্গে ভালোবাসার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করুন, এবং একবারে একটি কাজ সম্পন্ন করুন। ধৈর্য ও প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফলাফল দেবে এবং সুখী থাকবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিকভাবে দাবি করি না। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)