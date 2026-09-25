Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে! দেখে নিন শনিবারের রাশিফল
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
আগামিকাল, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শনিবার। হিন্দু ধর্মে, এই দিনটিকে হনুমান জি এবং শনি দেবের উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। অনেকে শনিবার সকালে হনুমানজি এবং শনি দেবের পূজা করে তাদের দিন শুরু করেন। আগামিকাল শনিবার ১২ রাশির কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে।
মেষ- মন শান্ত থাকবে এবং কাজে মনোযোগ থাকবে। পুরানো প্রচেষ্টা থেকে আপনি ভাল ফলাফল পেতে পারেন। অর্থ সম্পর্কিত ভারসাম্য বজায় রাখুন। বাড়ির পরিবেশ ভাল থাকবে এবং আপনার প্রিয় কারও সাথে কথা বলতে আপনি ভাল বোধ করবেন।
বৃষ- আপনার কাজ করার উৎসাহ থাকবে এবং আপনি নতুন কিছু করার মতো বোধ করবেন। আপনি অফিস বা কাজে একটি নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনি ভালভাবে করতে সক্ষম হবেন। তবে, তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনাকে পরে অনুতপ্ত হতে হতে পারে। অর্থের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনি পরিবারে কারও কথা মিস করতে পারেন, তাই শান্ত থেকে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা ভাল।
মিথুন - নতুন ধারণা মাথায় আসবে এবং আপনি আলাদা কিছু করার মতো বোধ করবেন। আপনি কাজের পরিবর্তন বা নতুন পরিকল্পনার কথা ভাবতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। বন্ধুদের সাথে কথোপকথন ভাল হবে এবং মন হালকা বোধ করবে।
কর্কট - দিনটি সামগ্রিকভাবে শান্ত এবং ভারসাম্যপূর্ণ হতে চলেছে। আপনি ধীরে ধীরে কর্মক্ষেত্রে সঠিক পথে এগিয়ে যাবেন। কোনও পুরানো বন্ধু বা পরিচিতের সাথে কথোপকথন হতে পারে, যা মনকে ভাল করে তুলবে। অর্থের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান পদক্ষেপ নিন এবং অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে আপনি যদি ক্লান্ত বোধ করেন তবে অবশ্যই কিছুটা বিশ্রাম নিন।
সিংহ - আপনার কঠোর পরিশ্রম ভাল ফলাফল পেতে পারে এবং অফিসের প্রতি বিশ্বাস বাড়বে। দায়িত্ব বাড়ার সাথে সাথে কাজের চাপও আসতে পারে, তবে আপনি যত্ন নেবেন। অর্থের দিক থেকে পরিস্থিতি ভাল থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, কাজের মধ্যে কিছুটা বিশ্রাম নিতে ভুলবেন না।
কন্যা - আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে এবং কাজের ক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করা যেতে পারে। আপনার নতুন কাজ বা পরিকল্পনা শুরু করার মতো মনে হবে। অর্থের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন, অন্যথায় ব্যয় বাড়তে পারে। পরিবারের কারও আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে, সময় বের করার চেষ্টা করুন।
তুলা- মন দ্রুত চলবে এবং নতুন জিনিস শেখার বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ মোকাবেলা করার সুযোগ থাকবে। অফিসে আপনার কথাগুলি গুরুত্ব পেতে পারে, তবে একবারে অনেকগুলি কাজ গ্রহণ করা এড়িয়ে চলুন। মন কিছুটা বিচ্যুত হতে পারে, তাই একটি কাজে মনোনিবেশ করা ভাল। অর্থের ক্ষেত্রে হঠাৎ ব্যয় হতে পারে, তাই বাজেটের যত্ন নিন।
বৃশ্চিক- কথোপকথন এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে অনেক কিছু করা যেতে পারে। অফিসের পরিবেশ আপনার পক্ষে থাকতে পারে এবং আপনি কারও কাছ থেকে ভাল পরামর্শ পেতে পারেন। অর্থের হিসাব ঠিক রাখুন, অন্যথায় পরে সমস্যা হতে পারে। সম্পর্কের ভারসাম্য থাকবে এবং সন্ধ্যায় আপনার কাছের কারও সাথে ভাল সময় কাটাবে।
ধনু - আপনার সামনে নতুন সুযোগ আসতে পারে এবং কাজে উৎসাহ আসবে। আপনি কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে ভাল পরামর্শ পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে দরকারী হবে। ব্যয় করার সময় কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করুন। বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সাথে সময় কাটানো মনকে হালকা করবে এবং দিনটি ভাল হবে।
মকর - আপনি পরিবার সম্পর্কিত কিছু ভাল সংবাদ পেতে পারেন বা আপনি আপনার প্রিয়জনের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনি কর্মক্ষেত্রে সিনিয়রদের বা সহকর্মীদের সমর্থন পাবেন, যা কাজকে সহজ করে তুলবে। অর্থের বিষয়ে কিছুটা সতর্ক থাকুন এবং ধার দেওয়ার আগে চিন্তা করুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে বেশি জল পান করুন এবং নিজের উপর খুব বেশি বোঝা চাপিয়ে দেবেন না।
কুম্ভ - মন কিছুটা খিটখিটে বা অস্থির হতে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় তর্ক থেকে দূরে থাকা ভাল। কাজে যত্ন নিন, অন্যথায় একটি ছোট ভুল বড় হয়ে উঠতে পারে। তাড়াহুড়ো অর্থের ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হতে পারে। হালকা এবং সহজ খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ভাল হবে।
মীন - আপনি যদি কর্মক্ষেত্রে কিছুটা সংগঠিত হন তবে উপকার স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে। ছোট ছোট জিনিসগুলিতে চাপ এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় মন অযথা ভারী থাকতে পারে। আজ অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও সিদ্ধান্ত চিন্তাভাবনা করে নিন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকা এড়িয়ে চলুন এবং কিছুটা হাঁটা উপকারী হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More