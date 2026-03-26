    আগামিকাল কেমন কাটবে মেষ থেকে মীনের? ২৭ মার্চ ২০২৬ রাশিফল রইল

    আগামিকাল শুক্রবার ২৭ মার্চ ২০২৬ সালে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। রইল ২৬ মার্চের রাশিফল।

    Published on: Mar 26, 2026 4:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ-২৭ শে মার্চ, প্রেম জীবনে অশান্তি দেখা দেবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগে বিষয়টি সমাধান করুন। পেশাগত জীবনে ইতিবাচক মনোভাব অবলম্বন করুন। কোনও দ্বিধা ছাড়াই অর্থ সম্পর্কিত চাহিদাগুলি পূরণ করুন। আপনার স্বাস্থ্যও আজ ভাল থাকবে।

    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।
    বৃষ- ২৭ শে মার্চ, প্রেমের জীবনে চলমান সমস্যাগুলির সমাধান সন্ধান করুন। অফিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করুন। অর্থের ক্ষেত্রে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আপনার দিনটি ভাল কাটবে।

    মিথুন- ২৭ শে মার্চ, আজ সম্পর্কের অস্থিরতা আশা করুন। অফিসে আপনার মনোভাব কার্যকর প্রমাণিত হবে এবং আপনি প্রত্যাশা পূরণে সফল হতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যও ভালো।

    কর্কট-২৭শে মার্চ জীবনে সুখী হওয়ার জন্য সম্পর্ক সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করুন। প্রফেশনাল চ্যালেঞ্জ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। আর্থিকভাবে আপনি শক্তিশালী। আপনার স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক থাকবে।

    সিংহ -২৭ শে মার্চ প্রেম উদযাপন করুন এবং প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে অহংকার দূরে রাখুন। নতুন কাজ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে আপনার পেশাদার দক্ষতা প্রমাণ করতে সহায়তা করবে। এই দিনে সম্পদের সম্ভাবনাও রয়েছে।

    কন্যা-২৭ শে মার্চ, কোনও বড় আর্থিক সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না, পাশাপাশি স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। অফিসে কাজের চাপ থাকতে পারে তবে আপনি এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠবেন।

    তুলা-২৭শে মার্চ, আপনার সঙ্গীর সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার মনোভাব ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। জীবনে সমৃদ্ধি আসবে। সুখী হতে হলে প্রেমের জীবন সম্পর্কিত সব সমস্যার সমাধান করুন।

    বৃশ্চিক-২৭ শে মার্চ, সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে প্রেমের জীবন সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করুন। আপনার ক্যারিয়ারে সমস্যা আসবে, তবে সেগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।

    ধনু - ২৭ শে মার্চ সুখী হবে। আপনি অফিসে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। আজ সাবধানে অর্থ ব্যবস্থাপনা করুন। ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখুন।

    মকর-২৭ শে মার্চ প্রেম জীবনে সততা ভাল ফলাফল বয়ে আনবে। পেশাগত জীবনে নীতিমালার সঙ্গে আপস করবেন না। সাধারণ স্বাস্থ্যের পাশাপাশি আর্থিক অবস্থাও ভাল থাকবে।

    কুম্ভ-২৭ শে মার্চের দিনে, কূটনৈতিক উপায়ে সমস্যাটি পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। আপনার শৃঙ্খলা আপনার ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হবে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার মাধ্যমে আপনার স্বাস্থ্য বজায় রাখুন।

    মীন-২৭ শে মার্চ, মহিলাদের প্রেম জীবন আজ উত্তেজনাপূর্ণ হবে। কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, আরও ভাল পারফরম্যান্সের পথ প্রশস্ত করুন। সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি সমৃদ্ধিও পাওয়া যাবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

