    Tomorrow Daily Horoscope 28 April 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৮ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    Tomorrow Daily Horoscope : বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ এ কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে, দেখে নিন।

    Published on: Apr 27, 2026 6:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৮ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    গতকালের রাশিফল: 28 এপ্রিল, 2026 আপনার জন্য কেমন হবে? মেষ রাশি থেকে মীন রাশি পর্যন্ত পরিস্থিতি পড়ুন

    মেষ রাশি - দিনটি ভাল থাকবে, তবে শুরুটি কিছুটা ধীরগতির। কাজটি নিজেকেই ধরতে হবে, কেউ আপনাকে সাহায্য করবে না। দুপুরের পরে জিনিসগুলি নিজে থেকেই সেট হয়ে যাবে। টাকা আসতে দেখা গেলেও হাতে থাকতে সময় লাগবে। ঘরে কোনো কিছু নিয়ে সামান্য তর্ক হতে পারে, খুব বেশি টানতে ঠিক হবে না। আপনি স্বাস্থ্যে গরম বা ক্লান্ত বোধ করতে পারেন।

    বৃষ রাশি- মন বেশি চলবে, কাজ কম হবে। আপনি একবারে অনেক কিছুতে জড়িয়ে পড়তে পারেন। এমনকি অফিসে একটি ছোট ভুলও বড় হয়ে উঠতে পারে, তাই যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। খরচ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। বাড়ির পরিবেশ ঠিক আছে, তবে মেজাজটি আপনার বিশৃঙ্খল হবে। সময়মতো খাবার ও পানীয় রাখুন।

    মিথুন রাশি - কাজের দিক থেকে শুভ দিন। যে কোনও নতুন তথ্য বা পরিচিতি কাজে আসতে পারে। গত কয়েকদিন ধরে যা আটকে ছিল তা সমাধান করা যেতে পারে। বন্ধু বা সহকর্মীরা সাহায্য করবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিষয়গুলি পরিষ্কার রাখুন, অন্যথায় ভুল বোঝাবুঝি দ্রুত তৈরি হয়। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক আছে।

    কর্কট রাশি- দায়িত্ব বেশি হবে। বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনাকে প্রয়োজন হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, থেমে যান এবং কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করুন। অর্থ ঠিক আছে, তবে একই সাথে ব্যয়ও বাড়বে। পরিবার সহায়ক হবে। মন একটু ভারী হতে পারে, কিন্তু দিন কেটে যাবে।

    সিংহ রাশি - আপনি একটু এগিয়ে থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। কিছু পুরোনো কাজ শেষ করা যেতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। টাকা জরিমানায় আসবে। সম্পর্কের পরিবেশ ভালো থাকবে। খুব বেশি বেশি সময় নেবেন না, অন্যথায় জিনিসগুলি আরও খারাপ হতে বেশি সময় লাগবে না।

    কন্যা রাশি- ছোট ছোট জিনিস আজ বড় হয়ে উঠতে পারে। বিস্তারিত মিস করবেন না। কাজের উন্নতির সুযোগ থাকবে। বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্থ ব্যয় করুন। ঘরে শান্তি বিরাজ করবে। একটি সম্পর্কের মধ্যে খুব বেশি আশা করবেন না। স্বাস্থ্য ভাল আছে, তবে এটি দুর্বল বোধ করতে পারে।

    তুলা রাশি - আপনাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আপনাকে কর্মক্ষেত্রে এবং বাড়িতে উভয় ক্ষেত্রেই মনোযোগ দিতে হবে। অফিসে নতুন চাকরি পেতে পারেন। টাকা ঠিক থাকবে। কিছু নিয়ে মনে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে কথা বলা ভালো হবে।

    বৃশ্চিক রাশি- ধৈর্য ধরতে হবে। কাজে বিলম্ব হলেও ফলাফল খারাপ হবে না। টাকা আসতে থাকবে এবং চলতে থাকবে। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বা দেখা করতে পারেন। সম্পর্কের মধ্যে সরাসরি কথা বলুন। শরীর একটু ক্লান্ত বোধ করতে পারে।

    ধনু রাশি- মনোযোগ ভালো থাকবে। যে কাজ আটকে ছিল তা আজ সরানো হবে। টাকা পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবার একসঙ্গে থাকবে। সম্পর্কের গভীরে বিষয়গুলি থাকবে। রাগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।

    মকর - কঠোর পরিশ্রম এবং এর প্রভাবও দেখা যাবে। অফিসে ভাবমূর্তি শক্তিশালী হবে। আপনি একটি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। অর্থ স্থিতিশীল থাকবে। ঘরের পরিবেশ ভালো। সম্পর্কের প্রতি আস্থা থাকবে। সুস্বাস্থ্য।

    কুম্ভ- নতুন ধারণা আসবে তবে সেগুলিকে মাটিতে আনতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সৃজনশীল চিন্তাভাবনা কর্মক্ষেত্রে কাজে আসবে। সাবধানে টাকা খরচ করুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু জায়গা দিলে ভালো হবে। স্বাস্থ্য ভালো আছে।

    মীন রাশি- মন দ্রুত বদলে যাবে। একটি জিনিসে লেগে থাকা কঠিন হবে। আপনাকে আপনার কাজে মনোনিবেশ করতে হবে, অন্যথায় এটি ভুল হতে পারে। টাকা নিরাপদে রাখুন। পরিবার সহায়ক হবে। সম্পর্কের মধ্যে একটি নরমতা থাকতে হবে। স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হবে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

