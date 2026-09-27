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Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল রইল

আগামিকাল ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে।

Published on: Sep 27, 2026, 18:00:48 IST
By Sritama Mitra
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২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সোমবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। সোমবার ভগবান শিবের আরাধনা করার একটি আচার রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, সোমবার ভগবান শিবের পূজা করলে সুখ, শান্তি বাড়ে। এই দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। জ্যোতিষমত দেখে নিন।

আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল রইল
আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল রইল

মেষ

রাশির লোকেরা বাড়ি এবং কাজ উভয় ক্ষেত্রেই মনোনিবেশ করবে। সকালে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে তাড়াহুড়ো হতে পারে। যদি চাকরিতে কোনও পুরানো বিষয়ের কথা বলা হয়, তবে আজ পরিস্থিতি পরিষ্কার হতে পারে। গ্রাহকের সাথে কথোপকথনের সময় ব্যবসায়ীদের তাদের শর্তাবলী পরিষ্কার রাখা উচিত। আর্থিক পরিস্থিতি ভাল থাকবে, তবে বাড়ির যে কোনও প্রয়োজন ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে। পরিবারের সাথে বসার সময় থাকবে। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গীর সাথে খোলাখুলি কথা বলা মনকে হালকা করে তুলবে। যদি শরীরে ক্লান্তি থাকে তবে বিশ্রাম স্থগিত করবেন না।

বৃষ

অতীতে যে কাজটি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল তাতে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে। যারা কাজ করছেন তারা সিনিয়রের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ পাবেন। যারা কাজ পরিবর্তন করেন তারা কাজ পরিবর্তন করেন অথবা নতুন জায়গা চেষ্টা করলে কারও সঙ্গে কথা হতে পারে। ব্যবসায় আবার পুরোনো গ্রাহকের সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। আয়ের পাশাপাশি খরচও থাকবে, তাই টাকা সামলাতে হবে।

মিথুন

বাড়ির কোনও সদস্যের কথা আপনাকে কিছুটা বিরক্ত করতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটানো সম্পর্কের উষ্ণতা আনবে। খাবার নষ্ট করা এড়িয়ে চলুন। মানুষের সঙ্গে কথা বলা আজ আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে কাজ সম্পর্কে তথ্য পেতে পারেন। চাকরিতে আপনার পরামর্শ কোনও সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা পুরানো যোগাযোগকে পুনরায় সক্রিয় করতে পারেন।

কর্কট

সমস্ত কাজ তাত্ক্ষণিকভাবে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করবেন না। কিছু জিনিসে সময় দেওয়া ভাল হবে। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়তে পারে এবং আপনাকে কিছু কাজের দায়িত্বও নিতে হতে পারে। ব্যবসায় নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অ্যাকাউন্টটি পরীক্ষা করতে ভুলবেন না। অর্থ সম্পর্কিত যে কোনও খরচ হঠাৎ সামনে আসবে। পরিবারের কোনও প্রবীণ ব্যক্তির পরামর্শ কাজে আসতে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়ার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির কথাও শুনুন। আপনি মানসিকভাবে ক্লান্ত বোধ করতে পারেন।

সিংহ

কাজের ক্ষেত্রে স্বস্তির দিন হতে পারে। কিছু সময় ধরে চলছে যে কোনও কাজ শেষ হওয়ার কাছাকাছি হবে। চাকরির কর্মকর্তারা আপনার কাজ লক্ষ্য করতে পারেন। ব্যবসায় নতুন গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ থাকবে এবং আরও কাজের সুযোগ থাকবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে, যদিও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কেনাকাটা করতে হতে পারে। পরিবারের পরিবেশ ভাল থাকবে। প্রেমের জীবনে সঙ্গীর সমর্থন থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

কন্যা

কিছু কাজ প্রত্যাশার চেয়ে ধীর গতিতে চলবে। এর কারণে চিন্তা করার দরকার নেই। চাকরিতে পুরানো কাজের সমন্বয়ে মনোযোগ দিন। এখনই ব্যবসায় কোনও নতুন পরিকল্পনা নিয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না। আর্থিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকবে, তবে বাড়ি বা গাড়ি সম্পর্কিত ব্যয় হতে পারে। যদি কোনও ছোটখাটো বিষয়ে পরিবারে মতবিরোধ থাকে তবে কথোপকথনের মাধ্যমে এটি সমাধান করুন। প্রেমের জীবনে আপনার সঙ্গীকে সময় দেওয়া প্রয়োজন। দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকা এবং কাজ করা শরীরে শক্ত হতে পারে।

তুলা

কাজ সম্পর্কে সামান্য অসাবধানতাও সমস্যাটি বাড়িয়ে তুলতে পারে। চাকরিতে নথি বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাঠানোর আগে এটি আবার দেখুন। ব্যবসায়ীদের গ্রাহকের অভিযোগ শোনার পরেই প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত। আর্থিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকবে। অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে অর্থ ব্যয় করা এড়িয়ে চলুন। পরিবারের কোনও সদস্যের কাজে আপনাকে সাহায্য করতে হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে পুরানো জিনিসগুলি জ্বালাতন করে পরিবেশ খারাপ হতে পারে। পেটের সমস্যা এড়াতে সঠিক খাবার রাখুন।

বৃশ্চিক

বন্ধুবান্ধব এবং পুরানো পরিচিতদের সাথে যোগাযোগ বাড়বে। এই লোকদের মধ্যে একজন আপনাকে আপনার কাজে সহায়তা করতে পারে। কাজে দলের সাথে একসাথে করা কাজটি আরও ভালভাবে সম্পন্ন হবে। নতুন গ্রাহকের সাথে আলোচনা ব্যবসায় এগিয়ে যেতে পারে। অর্থের দিক থেকে স্বস্তি পাওয়া যেতে পারে এবং পুরানো অর্থ ফিরে আসার খবরও আসতে পারে। বাড়ির কোনও সদস্যের কাছ থেকে সুসংবাদ আসবে। প্রেমের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

ধনু

একটি নতুন পরিচিতি ভবিষ্যতের পথ তৈরি করতে পারে। আপনি যদি চাকরিতে কোনও নতুন দায়িত্ব পান তবে এটিকে বোঝা হিসাবে বিবেচনা করবেন না, এটি আপনার পরিচয় বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি ব্যবসায় বাইরের কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি ভাল থাকবে এবং আপনি কিছু ছোট সুবিধাও পেতে পারেন। পরিবারে কিছু শুভ কাজের প্রস্তুতির বিষয়ে আলোচনা হবে। প্রেমের জীবনে আপনার সঙ্গীর সাথে বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। দিনটি ভাল রাখার জন্য আপনার প্রতিদিনের রুটিন নষ্ট করবেন না।

মকর

একটি পুরানো বিষয় আবার আলোচনায় আসতে পারে। চাকরিতে যদি কোনও সহকর্মীর সাথে মতপার্থক্য থাকে তবে বিষয়টি সেখানেই শেষ করা ভাল। ব্যবসায়ীরা কোনও পুরানো অর্থের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অর্থ প্রত্যাশিত, তবে কাউকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আপনার কাছের কারও সম্পর্কে উদ্বেগ থাকবে। প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে সন্দেহ বা অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবেন না। যদি মন খারাপ হয় তবে কিছুক্ষণের জন্য একা থাকা আপনার পক্ষে ভাল হবে।

কুম্ভ

কাজ সম্পর্কিত পরিস্থিতি আপনার পক্ষে যাচ্ছে বলে মনে হতে পারে। যে কাজটি চাকরিতে শেষ করা কঠিন ছিল সে কাজে কেউ সাহায্য পাবেন। ব্যবসায়ীরা নতুন গ্রাহক পেতে পারেন। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করার জন্য একটি পরিকল্পনা করা যেতে পারে। তবে কেবল একটি পরিকল্পনা তৈরি করার পরিবর্তে এর ব্যয় এবং সুবিধাগুলি দেখুন। বাড়িতে ধর্মীয় বা শুভ কাজের কথা হতে পারে। আপনার সঙ্গীর সাথে কথোপকথন প্রেম জীবনে আনন্দদায়ক হবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

মীন

কিছুটা জটিল শুরু হতে পারে। কিছু হঠাৎ কাজের কারণে, আপনাকে আগে থেকেই তৈরি পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হবে। কাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি স্থগিত করার পরিবর্তে, প্রথমে এটি সম্পূর্ণ করুন। ব্যবসায়ের কোনও চুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, অন্য পক্ষের পরিস্থিতি ভালভাবে বুঝুন। আজ আর্থিক বিষয়ে ঝুঁকি নেওয়া এড়ানো ভাল। আপনার কাছের কারও সাথে আন্তরিক কথোপকথন হবে। প্রেমের জীবনে আপনার সঙ্গীকে পর্যাপ্ত সময় দিন। ঘুমের অভাবের কারণে অলসতা হতে পারে।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার : আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল রইল

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