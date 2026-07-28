Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। ২৯ জুলাই, ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।
২৯ জুলাই ২০২৬, বুধবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। বুধবার ভগবান গণেশের পূজা করার প্রথা রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বুধবার ভগবান গণেশের পূজা করলে সুখ এবং সমৃদ্ধি বাড়ে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ২৯ জুলাই ২০২৬ কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ হতে চলেছে, তবে কিছু রাশিচক্রের লোকদের জীবনে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হতে পারে।
মেষ-সম্পর্কগুলি রোমান্টিক হোক বা না হোক আপনি তাদের মধ্যে স্পষ্টতা পাবেন। ক্যারিয়ারের দিক থেকে, একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে তা মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে।
বৃষ- কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখা, নতুন সুযোগগুলি সামনে আনা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃদ্ধি এবং সন্তুষ্টি নিয়ে আসা। হৃদয়ের ক্ষেত্রে, আজকের শক্তি কথোপকথন এবং বোঝাপড়াকে অনুপ্রাণিত করে।
মিথুন-আর্থিকভাবে, ভবিষ্যতে স্থিতিশীলতার জন্য সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করা গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক এবং শারীরিক উভয় স্বাস্থ্যকে সমর্থন করার জন্য একটি সুষম জীবনধারা বজায় রাখার দিকে মনোনিবেশ করুন।
কর্কট -আপনার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার একটি সুযোগ। ভারসাম্য খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে, আপনি নতুন সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য আরও ভাল অবস্থানে থাকবেন যা বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করতে পারে। অগ্রগতির সম্ভাবনাকে আলিঙ্গন করুন।
সিংহ -আর্থিকভাবে সতর্ক হওয়া দরকার। নতুন প্রকল্প বা দায়িত্ব আসতে পারে, যা দক্ষতা দেখানোর সুযোগ দেবে। সংযোগ স্থাপনের জন্য এটি একটি ভাল দিন।
কন্যা -দিনটি সম্ভাবনায় পূর্ণ। প্রেমে আপনি গভীর সংযোগ পাবেন। ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে, নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে রয়েছে, যা উজ্জ্বল হওয়ার সুযোগ দিতে পারে। আর্থিকভাবে, অপ্রত্যাশিত লাভের জন্য নজর রাখুন।
তুলা-পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আপনার দৃঢ়তা আপনাকে দিনের সর্বাধিক ব্যবহার করতে সহায়তা করবে, যা সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে। কর্মক্ষেত্রে, আপনার মনোযোগ এবং উত্সর্গ ফলপ্রসূ হবে।
বৃশ্চিক -গভীর সংযোগকে উত্সাহিত করার জন্য প্রিয়জন এবং সহকর্মীদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখুন। আপনার অর্থের প্রতি সচেতন থাকুন। একটি দীর্ঘমেয়াদী কৌশল বিবেচনা করুন। আপনার স্বাস্থ্যের ভারসাম্য প্রয়োজন।
ধনু-ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় ক্ষেত্রেই আপনার দিগন্তকে প্রসারিত করার দিন। আপনি সম্ভবত নতুন সুযোগ পেতে পারেন যার জন্য ইতিবাচক মানসিকতার প্রয়োজন হবে।
মকর -চাপ বা ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য উদ্বেগকে উপেক্ষা করবেন না। সামগ্রিকভাবে, ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে দিনটির সাথে যোগাযোগ করুন। আজ আপনার কাছে প্রেম উদযাপন করার দুর্দান্ত মুহূর্ত রয়েছে।
কুম্ভ-প্রেমের জীবনে সুখের মুহুর্তগুলি সন্ধান করুন। এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করুন যার জন্য দক্ষতা প্রয়োজন। আর্থিক চাহিদা পূরণ করুন। স্বাস্থ্যের দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে। আজ আপনাকে সাবধানতার সাথে অর্থ পরিচালনা করতে হবে।
মীন -আপনার শরীরের কথা শুনুন। ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন। বেড়ে ওঠার এবং সাফল্যের প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করুন। গুরুত্বপূর্ণ কিছু করার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More