    Tomorrow daily Horoscope 30 April 2026: আগামিকাল এপ্রিলের শেষ দিন কেমন কাটবে? রইল ৩০ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল

    Daily Horoscope: আগামিকাল ৩০ এপ্রিল ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

    Published on: Apr 29, 2026 6:32 PM IST
    By Sritama Mitra
    রাত পোহালেই এপ্রিল ২০২৬ সালের শেষ দিন। আগামিকাল বৃহস্পতিবার মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আগামিকাল এই ১২ রাশির কেমন কাটতে চলেছে। এই ১২ রাশির রাশিফল রইল।

    মেষ থেকে মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    মেষ

    দিনটি দায়িত্বে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনি সরকারের কাছ থেকে সমর্থন ও উৎসাহ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রকল্পগুলোর প্রশংসা করা হবে। সরকারি কাজ থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো হবে, আপনি কর্মশক্তি অনুভব করবেন।

    বৃষ

    কর্মক্ষেত্রে আপনি ক্রমাগত সাফল্য পাবেন, তবে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে। বাড়িতে পুরনো বন্ধুদের আগমন আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার বিবাহিত জীবন সুখে পরিপূর্ণ হবে। আপনি বন্ধুদের সাথে ভালো সময় কাটাবেন এবং আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। ব্যবসায় নিরন্তর কঠোর পরিশ্রম আর্থিক উন্নতি বয়ে আনবে।

    মিথুন

    আপনার বিবাহিত জীবনে সুখ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। আসবাবপত্র ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটি বিশেষভাবে শুভ। ধর্মীয় কার্যকলাপের প্রতি আপনার ঝোঁক বাড়বে। পারিবারিক সুখ ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করলে তাঁদের আশীর্বাদ পাওয়া যায় এবং পরিবারে সুখ বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে আজ আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবেন।

    কর্কট

    আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে নতুন দায়িত্বও আসবে। আপনি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করবেন। আপনি আপনার ব্যবসায় ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবেন, যা আপনার ব্যবসার উন্নতি ঘটাবে। আয়ের নতুন পথ উন্মোচিত হবে, ব্যবসায়িক পরিস্থিতি জোরদার হবে। আপনার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চমৎকার কাটবে, আপনি মানসিকভাবে শান্ত বোধ করবেন।

    সিংহ

    আজ সম্পত্তি ব্যবসায়ীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লেনদেনের দিন। আপনি আপনার পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একটি নতুন যানবাহন বা মূল্যবান সামগ্রী ক্রয় করতে পারেন। বাড়িতে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ থাকবে। বাড়িতে একটি ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতে পারে, যেখানে আপনি আপনার প্রিয়জনদের সাথে আনন্দ ভাগ করে নেবেন।

    কন্যা

    আপনার বাবা-মা আপনার মনোবল ও সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি সমর্থন করবেন। চলমান যেকোনো নির্মাণ কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করবে। সকল প্রচেষ্টাই সফল হবে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীদের জন্য সময়টি সবচেয়ে ভালো।

    তুলা

    আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার যোগাযোগ বাড়বে। অফিসে ইতিবাচক চিন্তা বজায় রাখলে আপনার কাজ সহজ হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ পরিহার করুন এবং কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে মনোযোগ দিন। ইতিবাচক মনোভাব থাকলে অফিসের কাজে সাফল্য আসবে, শিক্ষার্থীরা সাফল্য পাবে।

    বৃশ্চিক

    বন্ধুদের সাথে নিজের ভাবনা ভাগ করে নিলে মানসিক চাপ কমবে। কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ছাড়া নতুন ব্যবসা শুরু করবেন না। কর্মক্ষেত্রে নতুন মানুষের সাথে আপনার পরিচয় হবে, কিন্তু কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখুন।

    ধনু

    আপনার কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে। দীর্ঘদিনের স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে। দাম্পত্য জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ লাভ করবেন।

    মকর

    আজ আপনার শরীরের বিশ্রাম প্রয়োজন এবং মানসিক চাপ পরিহার করুন। কর্মক্ষেত্রে প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ সাফল্য নিশ্চিত।

    কুম্ভ

    সরকারি দপ্তরে কর্মরতদের পদোন্নতি ও সম্মাননা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় অনুকূল পরিবর্তন দেখা যাবে। অবিবাহিত ব্যক্তিরা ইতিবাচক বিবাহের প্রস্তাব পেতে পারেন।

    মীন

    আয় বৃদ্ধির অনেক নতুন পথ খুলে যাবে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হবে। বাড়িতে অতিথিদের আগমনে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

