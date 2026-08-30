Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Tomorrow daily Horoscope 31 August 2026: আগামিকাল মাসের শেষ দিন কেমন কাটবে! ৩১ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

আগামিকাল মাসের শেষদিন। আগস্টের শেষ দিন ৩১ আগস্ট কেমন কাটবে দেখে নিন রাশিফলে।

Published on: Aug 30, 2026, 18:00:40 IST
By Sritama Mitra
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

৩১ আগস্ট, ২০২৬ সোমবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। সোমবার ভগবান শিবের উপাসনা করার একটি রীতি রয়েছে হিন্দু ধর্মমতে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, সোমবার ভগবান শিবের পূজা করা জীবনে সুখ এবং শান্তি বজায় রাখে। এই দিনটি কেমন কাটবে আগামিকাল দেখে নিন। রইল আগস্ট মাসের শেষদিনের রাশিফল।

আগামিকাল মাসের শেষ দিন কেমন কাটবে! ৩১ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
আগামিকাল মাসের শেষ দিন কেমন কাটবে! ৩১ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ

এই রাশি ব্যবস্থাপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। আপনি আর্থিকভাবে ভাল থাকবেন এবং এটি আপনার জীবনযাত্রায়ও প্রতিফলিত হবে। প্রেম জীবনে সুখ এবং পেশাদার জীবনে সাফল্যের প্রত্যাশা করুন।

বৃষ

প্রতিটি রোমান্টিক সমস্যার সমাধান করুন। আপনার সঙ্গীর সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন। আপনি কর্মক্ষেত্রে সেরা ফলাফল দিতে সফল হতে পারেন। অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই সারা দিন ভাল থাকবে।

মিথুন

এই রাশি আপনি ভাগ্যবান কারণ আপনার রোমান্টিক সম্পর্কের মধ্যে সুখ থাকবে। মনে রাখবেন যে আপনি বিদ্যমান সমস্ত সমস্যার সমাধান করেছেন। অফিসে আপনার যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগগুলি ব্যবহার করুন।

কর্কট

এই রাশি জীবনে আরও ভালবাসা গ্রহণ করুন। বন্ধুদের সাথে সুখ ভাগ করুন। পেশাদার চ্যালেঞ্জগুলি ভালভাবে মোকাবেলা হবে। আজ অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই ভাল। আপনি সুসংবাদ পেতে পারেন।

সিংহ

এই রাশি আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি হবে না। অফিসে এমন কিছু করুন যা আপনাকে আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

কন্যা

এই রাশি শান্ত থাকুন এবং আপনার সঙ্গীর জন্য আরও বেশি সময় দেওয়ার চেষ্টা করুন। নতুন দায়িত্ব বিবেচনা করুন, যা আপনাকে আপনার পেশাদার প্রতিভা দেখানোর সুযোগও দেবে।

তুলা

এই রাশি অল্প অর্থের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। আপনার জীবনযাত্রার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত এবং জাঙ্ক ফুড থেকে দূরে থাকা উচিত। আপনার ব্যয়ের দিকে নজর রাখুন। আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন।

বৃশ্চিক

এই রাশি প্রেম জীবনে অহংকার সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে। কোনও বিষয়কে উপেক্ষা করবেন না। যদি সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকে তবে বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ পরিচালনা করুন। অফিসে আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

ধনু

আপনি আর্থিক বিষয়গুলি সাবধানতার সাথে পরিচালনা করবেন। রোমান্টিক জীবন উপভোগ করুন। পেশাদার সাফল্যকে আপনার সঙ্গী করে তুলুন। যেখানে জীবনে সুখ থাকবে সেখানে স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

মকর

প্রেমের ক্ষেত্রে কোনও বড় সমস্যা হবে না। অফিসে আপনার পেশাগত যোগ্যতা দেখানোর জন্য আরও সময় নিন। অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই ভাল থাকবে। আপনি একটি বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

কুম্ভ

প্রেমের সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করুন। আপনার কঠোর পরিশ্রম প্রমাণ করার জন্য কর্মক্ষেত্রে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করুন। আপনার আর্থিক অবস্থা আপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে দেয়।

মীন

এই রাশি আপনার প্রেমের জীবনকে ফলপ্রসূ রাখুন। কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে, তবে আপনি সেগুলি সমাধানে সফল হবেন। বুদ্ধিমানের সাথে আর্থিক পরিকল্পনা করুন। আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 31 August 2026: আগামিকাল মাসের শেষ দিন কেমন কাটবে! ৩১ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

Choose sun sign to read horoscope

  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes