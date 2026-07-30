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    আগামিকাল ৩১ জুলাই ২০২৬র রাশিফলে মেষ থেকে মীনের ভাগ্য দেখে নিন

    আগামিকাল অর্থাৎ ৩১ জুলাই অনেক রাশিচক্রের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট নিয়ে আসবে। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে অনেককেই সতর্ক থাকতে হয়। তাই কারও কারও স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হয়।  

    Published on: Jul 30, 2026, 17:00:11 IST
    By Sritama Mitra
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    আগামিকাল ৩১ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে।

    আগামিকাল ৩১ জুলাই ২০২৬র রাশিফলে মেষ থেকে মীনের ভাগ্য দেখে নিন
    আগামিকাল ৩১ জুলাই ২০২৬র রাশিফলে মেষ থেকে মীনের ভাগ্য দেখে নিন

    মেষ-প্রেম উপভোগ করুন এবং কোনও দ্বিধা ছাড়াই আপনার অনুভূতি প্রকাশ করুন। আপনার পেশাগত জীবন ভাল হবে এবং আর্থিকভাবেও আপনি আজ শক্তিশালী হতে চলেছেন। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।

    বৃষ - কিছু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। আজ, আপনার প্রেম জীবন এবং পেশাদার জীবন উভয়ই খুব ভাল এবং সৃজনশীল হবে। মানসিক ভারসাম্য অপরিহার্য।

    মিথুন-আপনার আর্থিক অবস্থা আপনাকে বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে দেয়। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে একটু মনোযোগ দিতে হবে। সাবধানে করা কাজ উন্নতি আনতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    কর্কট- আগামিকালের দিনে সৎ কথোপকথন এবং স্ব-যত্নের দিকে মনোনিবেশ করুন। অর্থের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। বিশ্রামের পর সৃজনশীলতা বাড়ে। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন।

    সিংহ -সিংহ রাশির লোকেরা তাদের সম্পর্ক জোরদার করার চেষ্টা করা উচিত। আপনার দয়ালু প্রকৃতি সংযোগকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে। আগামিকাল আপনি দয়ালু এবং উদ্ভাবনী বোধ করবেন।

    কন্যা -অপরিহার্য বিকল্প এবং অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা আপনার জন্য অগ্রগতি আনতে পারে। কাজগুলিকে অগ্রাধিকার দিন এবং পরিষ্কারভাবে যোগাযোগ করুন। কারো কাছ থেকে সহায়ক পরামর্শ গ্রহণ করুন। সামাজিক মুহূর্তগুলি মনোরম হবে।

    তুলা -ছোট ছোট বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেবেন এবং শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনার সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করুন, স্নেহ ভাগ করুন। দিনের বেলা ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য একটি স্বাভাবিক রুটিন অনুসরণ করুন। বাইরের খাবার না খাওয়ার চেষ্টা করুন। কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলে একেবারেই উপেক্ষা করবেন না।

    বৃশ্চিক -আপনি কৌতূহলী এবং মিশুক বোধ করবেন। আপনি আপনার ধারণাগুলি ভাগ করে নিতে, অন্যের কাছ থেকে শিখতে, সম্পর্ক এবং পরিকল্পনাগুলি ক্রমাগত উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। অন্যের কথায় বাধা হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। ধৈর্য ধরুন।

    ধনু -কৌতূহল থেকে দরকারী সুযোগগুলি উদ্ভূত হতে পারে। শিখতে, নতুন লোকের সাথে দেখা করতে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যেতে ইচ্ছুক হন। ছোট পরীক্ষাগুলি আশ্চর্যজনকভাবে দরকারী ফলাফল দিতে পারে। যদি কিছু আপনাকে বিরক্ত করে, আপনি যদি কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে কথা বলেন, তবে জিনিসগুলি ঠিক দেখাতে শুরু করবে।

    মকর -আপনি যদি চেষ্টা চালিয়ে যান এবং সাবধানতা অবলম্বন করেন তবে ছোট পরীক্ষাগুলি দরকারী সুযোগে পরিণত হতে পারে। আগামীকাল আপনি মনোযোগী বোধ করবেন। শান্তভাবে সমস্যার সমাধান করুন। অন্যদের সাথে যোগাযোগ করুন।

    কুম্ভ -আপনি নতুন শেখা বা ছোট হাঁটা থেকে দরকারী সংযোগ এবং নতুন ধারণা পেতে পারেন। উত্তেজনা ভাগ করুন তবে অন্যরা কী বলছে তা মনোযোগ সহকারে শুনুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো শেষ করতে সময় নিন।

    মীন-পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে। আর্থিক সতর্কতা অবলম্বন করে আপনি সুবিধা পাবেন। আপনার শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে একটি দৈনিক স্বাভাবিক রুটিন অনুসরণ করুন। ধৈর্য ধরে আগামীকাল সুস্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান। সঠিক উপায়ে সঞ্চয় এবং ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখুন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগামিকাল ৩১ জুলাই ২০২৬র রাশিফলে মেষ থেকে মীনের ভাগ্য দেখে নিন

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