Tomorrow daily Horoscope 4 May 2026: আগামিকাল কেমন যাবে আপনার দিন? ৪ মে শিবের কৃপা পাবে কোন রাশি? রইল দৈনিক রাশিফল
Tomorrow daily Horoscope 4th May 2026: আগামিকাল কেমন যাবে আপনার দিন? ৪ মে শিবের কৃপা পাবে কোন রাশি? রইল দৈনিক রাশিফল। আগামিকাল ৪ মে পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ভোটগণনাও হবে। কোন কোন রাশির জাতকদের ভালো কাটবে ৪ মে?
Tomorrow daily Horoscope 4th May 2026: জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, গ্রহ ও নক্ষত্রের চলন জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, সোমবার হল দেবাদিদেব মহাদেবের দিন। এই বিশেষ দিনে গ্রহের বিশেষ বিন্যাস ১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে নানা প্রভাব নিয়ে আসবে। বৈদিক গণনা অনুসারে, সোমবার শিবের আরাধনার ফলে কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পাবে, আবার কয়েকজনকে একটু সতর্ক থাকতে হবে।
মেষ রাশি
সোমবাক মেষ রাশির জাতকদের জন্য কর্মক্ষেত্রে দিনটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে চলেছে। অফিসে আপনার পারফরম্যান্স প্রশংসিত হবে। আর্থিক পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল থাকবে। তবে প্রেমের ক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তাই সঙ্গীর সঙ্গে ব্যবহারের সময় সংযম বজায় রাখুন। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন।
বৃষ রাশি
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য ভালোবাসার মানুষের প্রতি সৎ থাকা জরুরি। রোমান্টিক সম্পর্কে নতুন মোড় আসতে পারে, যা আপনার মনকে প্রফুল্ল রাখবে। ব্যবসায়িক দিক থেকে আপনি বড় কোনো সফলতার মুখ দেখতে পারেন। অর্থ লাভের শক্তিশালী যোগ রয়েছে।
মিথুন রাশি
সোমবার আপনি কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারেন বা কাঙ্ক্ষিত কোনো মানুষের থেকে প্রস্তাব পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কিছু ছোটখাটো চ্যালেঞ্জ এলেও নিজের বুদ্ধিমত্তায় আপনি তা কাটিয়ে উঠবেন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি বেশ লাভজনক হবে।
কর্কট রাশি
কর্কট রাশির জাতকদের জন্য প্রেমের জীবন হবে জাদুকরী। সঙ্গীর সঙ্গে কোনো স্মরণীয় সময় কাটাবেন। অফিসে রাজনীতির শিকার হওয়া থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। পেশাগত কাজে পূর্ণ মনোযোগ দিলে সাফল্য নিশ্চিত। শরীর-স্বাস্থ্য সতেজ থাকবে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে।
সিংহ রাশি
বেকারদের জন্য সুখবর আসতে পারে। আগামিকাল আপনি ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেতে পারেন। পরিবারের কোনো সদস্য বা আত্মীয় আপনার কাছে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে। কয়েকটি পেশাদার ব্যক্তিকে কাজের প্রয়োজনে দীর্ঘ ভ্রমণে যেতে হতে পারে। প্রেমের দিকে একটু বাড়তি মনোযোগ দিন।
আরও পড়ুন:
কন্যা রাশি
কন্যা রাশির জাতকদের জন্য পেশাগত জীবনে উন্নতির নতুন দরজা খুলে যাবে। তবে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করাও অত্যন্ত জরুরি। আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন।
তুলা রাশি
কিছু ভাগ্যবান তুলা রাশির জাতক পৈতৃক সম্পত্তি ফিরে পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি একটু কঠিন হতে পারে; পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে বাড়তি পরিশ্রম করতে হবে। একঘেয়েমি কাটাতে নতুন কোনো শখের কাজ শুরু করতে পারেন।
আরও পড়ুন:
বৃশ্চিক রাশি
আপনার কমফোর্ট জোন থেকে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে। ভালোবাসা, কর্মজীবন বা অর্থ—প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়ছে। সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেলেই বড় সাফল্য অর্জন সম্ভব।
ধনু রাশি
আর্থিক সমৃদ্ধি ধনু রাশির দরজায় কড়া নাড়ছে। ফ্রিল্যান্সিং বা পার্ট টাইম বিজনেস থেকে বাড়তি উপার্জনের সুযোগ আসবে। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনো বড় সমস্যা নেই। তবে স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না, ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে।
মকর রাশি
একাধিক উৎস থেকে আপনার হাতে টাকা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যারিয়ারে উন্নতির জন্য নতুন সুযোগগুলোকে কাজে লাগান। প্রেমের সম্পর্ক মধুর থাকবে। সব মিলিয়ে মকর রাশির জাতকদের জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হতে চলেছে।
আরও পড়ুন:
কুম্ভ রাশি
আপনার নতুন চিন্তাভাবনা এবং আইডিয়া আপনাকে জনপ্রিয় করে তুলবে। তবে কর্মস্থলে অকারণে বিবাদে জড়াবেন না। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকলেও খরচে নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে বাইরের তেল-মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন।
মীন রাশি
মীন রাশির জাতকদের স্বাস্থ্য মোটের ওপর ভালো থাকবে। তবে যারা অফিসের অর্থ লেনদেনের কাজ করেন, তাদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। বিবাহিত ব্যক্তিরা এমন কিছু করবেন না যা আপনার দাম্পত্য জীবনে প্রভাব ফেলে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করুন।
- ABOUT THE AUTHORAyan Das
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More