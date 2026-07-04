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    Tomorrow daily Horoscope 5 July 2026: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৫ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

     বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। ০৫ জুলাই, ২০২৬ এ কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকার পাবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া উচিত তা জেনে নি-

    Published on: Jul 04, 2026 6:31 PM IST
    By Sritama Mitra
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    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের মধ্যে ৫ জুলাই ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রবিবার, ৫ জুলাই ২০২৬র রাশিফল।

    কাল কা রাশিফল, 5 জুলাই: এই 4 রাশির দিনটি দুর্দান্ত হবে
    কাল কা রাশিফল, 5 জুলাই: এই 4 রাশির দিনটি দুর্দান্ত হবে

    মেষ

    রাশির জাতকদের জন্য ৫ জুলাই কাজের দিক থেকে একটি ভাল দিন হতে পারে। অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায় পুরানো পরিচিতি থেকে লাভের লক্ষণ রয়েছে। পরিবার সহায়ক হবে। বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করুন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে আপনি ক্লান্ত বোধ করতে পারেন।

    বৃষ

    এই রাশি স্থগিত কাজ 5 জুলাই শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনি চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই ভাল সুযোগ পেতে পারেন। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। অর্থের দিক থেকে স্বস্তি পেতে পারেন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    মিথুন

    ৫ জুলাই মানুষ আপনার কথায় মুগ্ধ হবেন। অফিসে আপনার কাজ প্রশংসিত হতে পারে। ব্যবসায় নতুন চুক্তি পেতে পারেন। প্রেম জীবন ভালো থাকবে। আপনার ডায়েটের যত্ন নিন।

    কর্কট

    ৫ জুলাই কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। পর্যায়ক্রমে কাজটি শেষ করা হবে। পরিবারের সদস্যরা সহযোগিতা পাবেন। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই বাজেটের যত্ন নিন। বিশ্রামের জন্যও সময় বের করুন।

    সিংহ

    ৫ জুলাই আত্মবিশ্বাসের দিন হতে পারে। চাকরিতে সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন। আশা করছি যে টাকা আটকে আছে।

    কন্যা

    ৫ জুলাই কাজের চাপ বাড়তে পারে, তবে কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। অফিসের অফিসাররা আপনার কাজে খুশি হবেন। আপনি পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

    তুলা

    রাশির জাতক-জাতিকারা ৫ জুলাই কঠোর পরিশ্রমের ভাল ফলাফল পেতে পারেন। অফিসে নতুন সুযোগ আসবে। ব্যবসা ভালো হবে। বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে। আপনার ডায়েটের যত্ন নিন।

    বৃশ্চিক

    এই রাশি আপনি ৫ জুলাই নতুন কারোর সাথে দেখা করতে পারেন। ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। ব্যবসায় লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবার সহায়ক হবে। অর্থের দিক থেকে দিনটি ভাল হতে পারে।

    ধনু

    ৫ জুলাই একটি মিশ্র দিন হতে পারে। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারেন। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক সমর্থন পাবেন।

    মকর

    এই রাশি যদি ৫ জুলাই আত্মবিশ্বাসের সাথে কাজ করে তবে সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। ব্যবসায় লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকবে।

    কুম্ভ

    ৫ জুলাই ভাগ্য পেতে পারে। চাকরি ও ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটি শুভ হবে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে। আপনার ব্যয়ের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রাখুন।

    মীন

    ৫ জুলাই আপনার জন্য একটি ভাল দিন হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ শেষ করা যাবে। চাকরি ও ব্যবসায় সুসংবাদ পেতে পারেন। পরিবারে শান্তি ও সুখ থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope 5 July 2026: মেষ থেকে মীনের মধ্যে আগামিকাল কার ভাগ্যে কী রয়েছে? ৫ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল

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