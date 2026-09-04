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Daily Horoscope 5 September 2026: আগামিকাল শিক্ষক দিবস ২০২৬ কেমন কাটবে! রইল ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল

 ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬  শনিবার। কেমন কাটবে শিক্ষক দিবস, দেখে নিন।

Published on: Sep 4, 2026, 18:00:25 IST
By Sritama Mitra
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আগামিকাল শনিবার, ৫ আগস্ট ২০২৬। হিন্দু ধর্মে, এই দিনটি হনুমানজি এবং শনি দেবের উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। এদিকে, আগামিকাল রয়েছে শিক্ষক দিবস। ২০২৬ সালের শিক্ষক দিবস, মেষ থেকে মীন, ১২ রাশির জন্য়, কেমন কাটবে, দেখে নিন।

আগামিকাল শিক্ষক দিবস ২০২৬ কেমন কাটবে! রইল ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল
আগামিকাল শিক্ষক দিবস ২০২৬ কেমন কাটবে! রইল ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল

মেষ রাশি- চাকরিতে অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। সম্মান অর্জন করা হবে। কাজের পরিধি প্রসারিত হবে, তবে আপনি পরিবার থেকে দূরে অন্য জায়গায় যেতে পারেন। শিক্ষাগত কাজে আনন্দদায়ক ফলাফল পাওয়া যাবে।

বৃষ রাশি - চাকরি পরিবর্তনের সাথে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি শিক্ষাগত কাজে সাফল্য পাবেন। ব্যবসায়িক অবস্থার উন্নতি হবে। আয় বাড়বে।

মিথুন- ব্যবসায় উন্নতি হবে। লাভের সুযোগ থাকবে, তবে আরও হুড়োহুড়ি থাকবে। চাকরিতে কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু অসুবিধাও আসতে পারে। আপনি ভ্রমণেও যেতে পারেন।

কর্কট- চাকরিতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি একটি উচ্চ পদ পেতে পারেন, তবে আপনাকে পরিবার থেকে দূরে অন্য জায়গায় যেতে হতে পারে। আপনার বাবার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। জীবনযাত্রা বিশৃঙ্খল হবে।

সিংহ - ব্যবসায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি অন্য জায়গায় যেতে পারেন। আপনাকে কিছু প্রাথমিক অসুবিধার মুখোমুখি হতে হতে পারে। আপনি বন্ধুদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। পরিবারের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

কন্যা রাশি- শিল্প বা সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে। পরিবারে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে ব্যয় বাড়তে পারে। ব্যবসায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি কোনও বন্ধুর কাছ থেকে ব্যবসায়ের প্রস্তাব পেতে পারেন। আয় বাড়বে।

তুলা রাশি - আপনি ব্যবসায় ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারেন। শান্ত থাকুন। অহেতুক রাগ এবং তর্ক এড়িয়ে চলুন। শত্রুদের থেকে সতর্ক থাকুন। আপনি চাকরিতে কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন, তবে কর্মক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি - আপনাকে চাকরিতে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষাগত কাজ সম্পর্কে সচেতন থাকুন, বাধা আসতে পারে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতির উন্নতি হবে।

ধনু রাশি - বৈবাহিক সুখ বৃদ্ধি পাবে। লেখালেখি ইত্যাদির মতো বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ আয়ের মাধ্যম হয়ে উঠবে। ব্যবসার অবস্থার উন্নতি হবে। আপনি ভাইবোনদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। আপনি চাকরিতে অফিসারদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন।

মকর রাশি- চাকরিতে জায়গা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বৃদ্ধি হতে পারে। পরিবার একসাথে থাকবে। আয় বাড়বে। আপনি শিক্ষার কাজের জন্য অন্য জায়গায় যেতে পারেন। আপনি বন্ধুদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন।

কুম্ভ রাশি - আপনি চাকরিতে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন। আপনি অফিসারদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। পোশাক এবং যানবাহনের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাড়তে পারে। শিক্ষাগত কাজে সুখকর ফলাফল পাওয়া যাবে। আয় বাড়বে।

মীন - পরিবারের সাথে কোনও ধর্মীয় স্থানে যাওয়ার একটি প্রোগ্রাম তৈরি করা যেতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ব্যয় বেশি হবে। শিক্ষাগত কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ব্যবসায় লাভের সুযোগ থাকবে। আয় বাড়বে।

( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Daily Horoscope 5 September 2026: আগামিকাল শিক্ষক দিবস ২০২৬ কেমন কাটবে! রইল ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল

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