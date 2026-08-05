আগামিকাল ৬ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন, রইল জ্যোতিষমত
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, ০৬ আগস্ট, ২০২৬ এ কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি উপকৃত হবে এবং কীভাবে তারা উপকৃত হবে, তা দেখে নিন।
৬ আগস্ট, ২০২৬ বৃহস্পতিবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। বৃহস্পতিবার ভগবান বিষ্ণুর পূজা করা হয়। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, বৃহস্পতিবার শ্রী নারায়ণের পূজা করলে সম্পদ ও সুখ বৃদ্ধি পায়। এমন দিনে অনেকেই শ্রীলক্ষ্মী দেবীরও আরাধনা করেন। দেখে নিন রাশিফল।
মেষ
আপনার শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং অন্যরা এটি অনুভব করবে। উন্নতি করার জন্য সহজ পরিকল্পনা করুন। ভালোবাসার সাথে আপনার চিন্তাভাবনা শেয়ার করুন। সাহায্যও গ্রহণ করুন। নতুন কাজগুলি ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে তবে সতর্কতার সাথে করা কাজ ফলপ্রসূ হবে।
বৃষ
প্রথমে ছোট ছোট কাজগুলি মোকাবেলা করুন এবং আপনি যা শুরু করেন তা শেষ করুন। একটি পরিষ্কার তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত রুটিন ব্যস্ত দিনগুলিকে প্রশমিত করবে। আপনি যখন কঠিন সময় পার করছেন তখন সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন। প্রতিদিন একটু কিছু শিখুন।
মিথুন
হাসিখুশি থাকুন এবং আনন্দের পাশাপাশি দায়িত্ব বজায় রাখুন। আপনার স্পষ্ট সিদ্ধান্তগুলি সুখকর ফলাফল এবং আনন্দ আনতে পারে। সিনিয়রদের ধন্যবাদ। একটি সাবধানী পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হবে।
কর্কট
ভালো বিশ্রাম নিন। একটি সাধারণ নিরামিষ ডায়েট খান। ধৈর্য ধরুন এবং ধারণাগুলিকে ফলাফলে পরিণত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যান। ছোট ছোট বিবরণে মনোযোগ দিন, পরিকল্পনাগুলি পরিচালনা করুন। বিশ্রাম নিন এবং প্রয়োজনে স্থির থাকুন।
সিংহ
ছোট ছোট সাফল্যে পূর্ণ হবে, যা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। সামাজিক সুযোগ-সুবিধা উন্মুক্ত রাখুন। আপনার বিকল্পগুলি পরিষ্কার রাখুন। শান্তি ও ধৈর্যের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।
কন্যা
আজ কথাবার্তার মাধ্যমে বিভ্রান্তি দূর হবে। যদি পরিকল্পনায় কোনও পরিবর্তন আসে তবে জিনিসগুলি শান্তভাবে পরিচালনা করুন। আপনার পরিবার এবং বন্ধুরা পূর্ণ সমর্থন প্রদান করবে। আপনার শক্তিকে বুদ্ধিমানের সাথে ব্যবহার করুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। শিগগিরই অগ্রগতি নিশ্চিত হবে।
তুলা
স্পষ্টভাবে চিন্তা করার এবং মিষ্টি শব্দ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। নতুন ধারণা বাস্তবে প্রয়োগ করুন। সামাজিক মুহুর্তগুলি শেখার এবং অবহিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিতে পারে।
বৃশ্চিক
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের সাবধানতার সাথে ধীরে ধীরে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরি করতে এবং প্রতিদিন ছোট ছোট সাফল্য উপভোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সম্পর্ক, অর্থ এবং কাজের মধ্যে শান্তি এবং অধ্যবসায় থেকে সাফল্য আসে।
ধনু
পরিবারের কথা শুনে স্বস্তি পাবেন। কঠোর শব্দ ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন। ভাল বিশ্রাম নিন, সীমিত বাজেট বজায় রাখুন। ছোট ছোট সাফল্য উদযাপন করুন। চলমান কাজগুলি সম্পূর্ণ করুন।
মকর
বিশ্বস্ত বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করুন। ছোট ছোট কথোপকথন দরকারী সুযোগ খুলে দিতে পারে। তাড়াহুড়ো করে পরিবর্তন করা এড়িয়ে চলুন।
কুম্ভ
ধৈর্য এবং স্মার্ট পরিকল্পনা থেকে উপকৃত হতে পারেন। সহজ কাজগুলি সম্পন্ন করুন এবং একটি নিয়মিত রুটিন তৈরি করুন। আগামিকাল নেওয়া ছোট আর্থিক সিদ্ধান্তগুলি ভবিষ্যতে সহায়ক প্রমাণিত হতে পারে।
মীন
গতি এবং লাভ দিতে পারে। আপনার সহজ কাজগুলিতে মনোনিবেশ করুন, আপনি যা শুরু করেছেন তা শেষ করুন। প্রতিটি ছোটখাটো সাফল্য আজই উদযাপন করুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More