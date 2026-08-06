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    আগামিকাল ৭ আগস্ট ২০২৬-এ মেষ থেকে মীনের রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে

    আগামিকাল ৭ আগস্ট ২০২৬ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 6, 2026, 18:00:37 IST
    By Sritama Mitra
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    আগামিকাল শুক্রবার, ৭ আগস্ট ২০২৬। এই শুক্রবার দিনে বহু বাড়িতেই দেবী লক্ষ্মীর পুজো করা হয়। রাত পোহালেই শুক্রবার। কেমন কাটবে দিন, দেখে নিন জ্যোতিষমতে রাশিফলে।

    আগামিকাল ৭ আগস্ট ২০২৬-এ মেষ থেকে মীনের রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে
    আগামিকাল ৭ আগস্ট ২০২৬-এ মেষ থেকে মীনের রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে

    মেষ- অফিসে নতুন দায়িত্ব নিন এবং নতুন পেশাদার লক্ষ্য পরিকল্পনা করুন। আজ কথোপকথনের মাধ্যমে আপনার সংযোগের সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠুন। স্বাস্থ্য এবং অর্থ সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে।

    বৃষ রাশি- আপনার প্রেম জীবন চালিয়ে যান। নিশ্চিত করুন যে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে সমস্ত পেশাদার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। স্মার্ট আর্থিক বিনিয়োগ পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।

    মিথুন - রোম্যান্স সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করুন। আজই অনুভূতিগুলি ভাগ করুন এবং ভালবাসা চালিয়ে যান। কর্মক্ষেত্রে পেশাদার দায়িত্ব পালনের সময় অহংকার ত্যাগ করুন। সম্পর্ককে আজই ফলপ্রসূ রাখুন।

    কর্কট- আপনার প্রেমের জীবনের ঝামেলা দূর করে একটি ভাল দিন কাটান। অফিসে আপনার সময়সূচী খুব ব্যস্ত থাকবে। আজ আপনার ব্যয়ের বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত এবং আপনার স্বাস্থ্যও আপনাকে বিরক্ত করতে পারে।

    সিংহ রাশি - একটি ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখুন এবং এটি প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার অধ্যবসায় প্রমাণ করার নতুন সুযোগ থাকবে। সম্পদ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই আপনার পক্ষে থাকবে।

    কন্যা রাশি- একটি নিরাপদ আগামিকালের জন্য সাবধানতার সাথে অর্থ পরিচালনা করুন। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। মনে রাখবেন যে আপনার রোমান্টিক জীবন আজ ভাল হবে। আপনি অফিসে ভাল, উত্পাদনশীল ফলাফল পেতে পারেন।

    তুলা রাশি- ক্যারিয়ারে উৎসাহ থাকবে। সর্বোত্তম ফলাফল পেতে কর্মক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। আপনিও সমৃদ্ধ হবেন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশি - আপনি সংযোগ, ক্যারিয়ারের গতি এবং বুদ্ধিমান অর্থের বিকল্পগুলি পাবেন। হালকা ব্যায়াম এবং বিশ্রামের দিকে মনোনিবেশ করলে শক্তি বেশি থাকবে। পরামর্শের জন্য উন্মুক্ত থাকুন এবং আপনার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকে মনোনিবেশ করুন।

    ধনু - প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে সুখ ভাগ করে নিন এবং উত্তেজিত বোধ করুন। পেশাগত জীবনে প্রত্যাশা পূরণের জন্য পদক্ষেপ নিন। স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়ই ইতিবাচক। ভালবাসা বর্ষণ করতে থাকুন এবং এটি সম্পর্কের মধ্যে প্রদর্শিত হবে।

    মকর - প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুখের মুহূর্তগুলি সন্ধান করুন। পেশাগত ভ্রমণ সফল হবে, সমৃদ্ধিও থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আজ ব্যক্তিগত এবং পেশাদার উভয় বিষয়েই সুখ খুঁজে পাওয়ার সুযোগগুলি ব্যবহার করুন।

    কুম্ভ রাশি- অফিসে নতুন দায়িত্ব আপনার সাহসের পরীক্ষা নেবে। ব্যয় হ্রাস করুন এবং অর্থের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রাখুন। আজ আপনিও সুস্থ আছেন। আপনি ব্যক্তিগত এবং পেশাদার ক্ষেত্রে বিকাশের চক্রে প্রবেশ করবেন।

    মীন রাশি - আপনি আর্থিকভাবে ভাল থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্যও আজ ভাল থাকবে। সম্পর্কের সুখের মুহূর্তগুলি উপভোগ করুন। আজ কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠুন। নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি আর্থিক প্রয়োজনীয়তাগুলিও সাবধানতার সাথে পূরণ করেছেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আগামিকাল ৭ আগস্ট ২০২৬-এ মেষ থেকে মীনের রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে

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