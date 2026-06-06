Tomorrow Daily Horoscope 7 June 2026:আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল

Tomorrow Daily Horoscope 7 June 2026:আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! রইল ৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল
আগামিকাল ৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
৭ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার আগামিকালের ভাগ্যে কী রয়েছে। তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। আগামিকালের রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
মেষ
সঠিক জায়গায় অর্থ বিনিয়োগ করলে আপনার ব্যবসার উন্নতি ঘটবে। আর্থিক অগ্রগতি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে, যার ফলে আপনি সহজেই যেকোনো সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ যোগের প্রভাবে আপনি কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে কাজ করে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বসকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হবেন। যারা আগে নতুন চাকরির জন্য আবেদন করেছেন, তারা আগামীকাল একটি বড় চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন।
বৃষ
আপনার দশম ঘরে চন্দ্রের অবস্থানের কারণে, আগামীতে আপনার কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনতে পারে। আপনার অনুকূলে আদালতের রায় আপনার ব্যবসার অগ্রগতিকে ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত করবে। আপনি যদি কোনো ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব পরিচালনা করেন, তবে সূর্য-বৃহস্পতির সংযোগের কারণে আপনার অংশীদারের সাথে ছোট-বড় প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় ভাগ করে নিন। পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার পরেই কেবল অগ্রসর হোন; অন্যথায়, সবকিছু যেমন আছে তেমনই থাকতে দিন। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যয় এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন।
মিথুন
ব্যবসায়ীদের বাজারে টিকে থাকার জন্য তাদের মানসিক কৌশল ব্যবহার করতে হবে, তবেই তারা ভালো মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। সানফা যোগ গঠনের মাধ্যমে, আপনার ব্যবসা কোনো রাজনৈতিক নেতা বা প্রভাবশালী ব্যক্তির সমর্থনে বিকশিত হবে। আপনি আগামীকাল আপনার পরিচিতদের মাধ্যমে একটি নতুন চাকরি খুঁজে পেতে পারেন, তাই মানুষের সাথে আপনার যোগাযোগ বাড়ান। লেখালেখি ও গণমাধ্যমের সাথে জড়িতদের লেখা একটি নিবন্ধ আগামীকাল আলোড়ন সৃষ্টি করে আপনার সুনাম বাড়িয়ে তুলতে পারে। যন্ত্র প্রকৌশলীরা তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন।
কর্কট
আগামীকাল সময় নষ্ট হতে পারে। আপনার কোনো সরকারি কর বকেয়া থাকলে, তা সময়মতো পরিশোধ করুন। চন্দ্র-রাহু গ্রহণ একটি কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করবে, যা আপনাকে সময়মতো বাজারে পণ্য সরবরাহ করতে বাধা দেবে এবং এর ফলে সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে হঠাৎ করে একটি প্রেজেন্টেশন দিতে বলা হতে পারে। যদিও আপনি দ্বিধা বোধ করতে পারেন, এটি আপনার প্রতিভা বিকাশের একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে প্রমাণিত হবে। কাজের অতিরিক্ত চাপের কারণে সময়মতো কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নাও হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্য়তা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More