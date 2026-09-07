Tomorrow Daily Horoscope 8 September 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
আগামিকাল ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মঙ্গলবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। মঙ্গলবার ভগবান হনুমানের পূজার একটি রীতি রয়েছে। এই দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
মেষ
ভালোভাবে না রেগে গিয়ে কথা বলুন এবং অন্যের সাথে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিচিতি দরকারী তথ্য ভাগ করে নিতে পারে। সন্ধ্যার মধ্যে, আপনি একটি ছোট কাজ শেষ করে শান্ত এবং সন্তুষ্ট বোধ করবেন। আপনার অগ্রগতি শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন করুন।
বৃষ
এই রাশি অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করুন। অবিরাম প্রচেষ্টা পুরষ্কার বয়ে আনবে। উজ্জ্বল ধারণাগুলি আজ আপনার মনের বন্যা বয়ে যাবে। আপনার ধারণাগুলিকে অগ্রাধিকার দিন এবং একটি দরকারী পরিকল্পনা কার্যকর করুন।
মিথুন
এই রাশির সঠিক সিদ্ধান্ত সান্ত্বনা দেবে। আপনার সময়ের যত্ন নিন এবং প্রয়োজনে 'না' বলুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে মনোনিবেশ করুন এবং ছোট ছোট কাজগুলি সম্পন্ন করুন। বন্ধুবান্ধব বা পরিবার সহায়ক পরামর্শ দেয়, শান্তভাবে শুনুন।
কর্কট
অন্যের সাথে কথা বলার সময় ইতিবাচক থাকুন। আপনার লক্ষ্যের দিকে এক পদক্ষেপ নিন। অপ্রত্যাশিত সাহায্য আসতে পারে। কোনও অহংকার ছাড়াই সহায়তা গ্রহণ করুন। আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য প্রতিদিন ছোট ছোট বিজয় উদযাপন করুন।
সিংহ
এই রাশি আত্মবিশ্বাস এবং অগ্রগতির জন্য একটি কাজ শুরু করার আগে আরও একটি কাজ শেষ করুন। আজ আপনার শক্তি বেশি। ছোট ছোট সমস্যা সমাধানের জন্য পরিষ্কার চিন্তাভাবনা ব্যবহার করুন। ছোট পদক্ষেপগুলি অবিচল অগ্রগতি আনবে। দয়ালু হন। কৌতূহলী থাকুন এবং কোনও তাড়াহুড়ো ছাড়াই ধৈর্য্যের সাথে নতুন সুযোগগুলিকে স্বাগত জানান। আজকের দিনটি অবিরাম চেষ্টা এবং পরিকল্পনার পক্ষে।
তুলা
এই রাশি আজ নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। স্পষ্টভাবে কথা বলুন এবং ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। শান্তি খুঁজে পেতে সংক্ষিপ্ত বিরতি নিন। সঙ্গীত শুনুন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। সহায়ক পরামর্শ গ্রহণ করুন।
বৃশ্চিক
ছোট ছোট কাজগুলি আস্থা তৈরি করে। সন্ধ্যার মধ্যে, হালকা হৃদয়ের শখের সাথে বিশ্রাম নিন। ভবিষ্যতের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপগুলি পরিকল্পনা করুন। আপনি আজ শক্তিশালী এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন। ধনু রাশি আজ, শেখার ছোট ছোট কাজগুলি আপনার পক্ষে সহায়ক প্রমাণিত হবে। রাত অবধি আপনার নোটগুলি সংগঠিত করুন। ভাল ঘুমান এবং নতুন পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত হন। আপনি আজ স্থিতিশীল বোধ করবেন।
মকর
মন ভালো নাও থাকতে পারে। কয়েকটি ছোট ছোট জিনিস শিখুন, ধারণা ভাগ করুন এবং নম্রভাবে কথা বলুন। সহজ কথোপকথন এবং শোনা নতুন সংযোগের দিকে নিয়ে যেতে পারে। স্পষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন এবং ছোট ধারণাগুলি ভাগ করুন।
কুম্ভ
আপনার রুটিনে মনোনিবেশ করুন। নতুন কাজের আগে ছোট ছোট কাজগুলি শেষ করুন। অর্থ বা সম্পর্ক সম্পর্কে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। কথোপকথন বিভ্রান্তি দূর করে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন।
মীন
একবারে একটি কাজে মনোনিবেশ করুন এবং সহজেই কথা বলুন। আপনার শক্তি কাজ সম্পন্ন করতে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথনকে উত্সাহিত করতে সহায়তা করবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More