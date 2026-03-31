Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যে কী রয়েছে! আভাস দিচ্ছে ১ এপ্রিল ২০২৬ র রাশিফল

    আগামীকালের রাশিফল কাল কা রাশিফল: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশিচক্র বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়।

    Published on: Mar 31, 2026 5:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আগামিকাল কেমন কাটবে, তার আভাস আজই দিচ্ছে জ্যোতিষ গণনা। ১ এপ্রিল, ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।

    আগামিকালের রাশিফল দেখে নিন।
    মেষ রাশির জাতকদের জন্য দিনটি শুভ হবে। সকালে কাজ একটু ধীর হবে। পরে তা গতি পাড়াবে। অফিসে নতুন চাকরি পেতে পারেন। এটা এড়িয়ে চলা ঠিক হবে না। সময়মতো তা নিষ্পত্তি করতে হবে। অর্থ নিয়ে খুব বেশি টেনশন নেই, তবে খরচের দিকে নজর রাখুন। ঘরের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকবে। একটি ছোট বিষয় নিয়ে তর্ক হতে পারে, তবে বিষয়টি সেখানে শান্ত হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করবেন না।

    বৃষ রাশিফল বৃষ রাশিফলের জন্য দিনটি সহজ হবে। কাজ চলবে, কিন্তু মাঝে মাঝে মন ঘুরে বেড়াবে। অফিসে কারো কথাবার্তা বিঘ্নিত হতে পারে। এটাকে হৃদয়ে না নেওয়াই ভালো। টাকা আসতে থাকবে এবং চলতে থাকবে। বড় কোনো সমস্যা দেখছি না। ঘরের পরিবেশ ভালো থাকবে। পরিবার সহায়ক হবে। সম্পর্কের মধ্যে কথা বললে সবকিছু ঠিক থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক আছে, পর্যাপ্ত ঘুম রাখুন।

    মিথুন রাশির লোকদের জন্য দিনটি দরকারী হবে। আপনি যে কাজই করবেন না কেন, আপনি তা সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবেন। অফিসে আপনার কথা শোনা হবে। সিনিয়ররাও খেয়াল করবেন। অর্থের দিক থেকে স্বস্তি পেতে পারেন। টাকা কোথাও থেকে আসতে পারে। ঘরের পরিবেশ ভালো থাকবে। প্রেম জীবন ভালো থাকবে।

    কর্কট রাশির জাতকদের কিছুটা যত্ন নিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকবে। ত্রুটির মার্জিন কম। অফিসে কিছু একটা বেড়ে যেতে পারে। শান্ত থাকাই ভালো হবে। টাকা নিয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না। বাড়িতে কারও স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব আসতে দেবেন না। পেট বা ঘুম সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে।

    সিংহ রাশির জন্য একটি ভাল দিন হবে। কর্মক্ষেত্রে ক্যাচ থাকবে। মানুষ আপনার কথা শুনবে। অফিসে প্রশংসা পেতে পারেন। অর্থের দিক থেকে সুবিধা হতে পারে। ঘরের পরিবেশ ভালো থাকবে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সময় ভালো যাবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।

    তুলা রাশির লোকদের জন্য স্বস্তির দিন কাটাবে। পুরোনো কাজগুলো শেষ করা যায়। মন হালকা হবে। অফিসে কাজ সহজ হবে। সিনিয়ররা সমর্থন পাবেন। অর্থের উন্নতি হবে। ঘরে ভালো পরিবেশ থাকবে। সম্পর্ক ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

    কন্যা রাশির জাতকদের জন্য দিনটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু চলবে না। অফিসে চাপ থাকবে। সিনিয়ররা কঠোর হতে পারে। অর্থের অবস্থা ঠিক আছে, তবে ব্যয় বাড়তে পারে। বাড়িতে কিছু নিয়ে উত্তেজনা থাকতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব থাকতে পারে। পেটের সমস্যা বিরক্তিকর হতে পারে।

    বৃশ্চিকের জন্য দিনটি কঠিন হতে চলেছে। আরও কাজ হবে। ফলাফল আসতে সময় লাগতে পারে। অফিসে পরিবর্তন নিয়ে ভাবতে পারেন। অর্থের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন। খরচ বাড়তে পারে। বাড়ির পরিবেশ কিছুটা অপ্রতিরোধ্য হতে পারে। সম্পর্কের উন্নতি হবে ধীরে ধীরে।

    ধনু রাশির জন্য একটি স্বাভাবিক দিন হবে। ধীরে ধীরে কাজটি সম্পন্ন করা হবে। খুব বেশি হুড়োহুড়ি থাকবে না। অর্থের কিছুটা উন্নতি হতে পারে। ঘরের পরিবেশ ভালো থাকবে। পরিবার সহায়ক হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হয় না। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

    মকর রাশির জাতকদের জন্য দিনটি কিছুটা চাপযুক্ত হবে। আরও কাজ হবে। সময় কম লাগবে। অফিসে ভুল এড়িয়ে চলুন। অর্থ পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে। বাড়িতে কোনও কিছু নিয়ে উত্তেজনা থাকতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব থাকতে পারে।

    কুম্ভ রাশির জন্য দিনটি শুভ হবে। কাজ করা হবে। অফিসে সুবিধা হতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম দেখা যাবে। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। ঘরের পরিবেশ ভালো থাকবে। সম্পর্ক ভালো থাকবে। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

    মীন রাশি-কর্মক্ষেত্রে উত্থান-পতন থাকবে। কিছু কাজ আটকে যেতে পারে। তবে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। টাকার ব্যাপারে সাবধান থাকুন। ঘরের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিষয়গুলি পরিষ্কার রাখুন। আপনার স্বাস্থ্যের দিকেও যত্ন নিন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes