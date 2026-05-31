Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Tomorrow Daily Horoscope of 1 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল কী বলছে! ১ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

    আগামিকাল ১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    Published on: May 31, 2026 6:33 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ থেকে মীনের মধ্যে ১ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। সোমবার, ১ জুন, ২০২৬ সালে মাসের প্রথম দিন কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল কী বলছে! ১ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল
    আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল কী বলছে! ১ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ রাশি- ১ জুন কাজে ব্যস্ততা আনতে পারে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সময়মতো শেষ করা যেতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা পাবেন। কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই।

    বৃষ রাশি- ১ জুন দিনটি স্বাভাবিক থাকবে। দৈনন্দিন কাজগুলো সহজেই মোকাবেলা করা যায়। পরিবারে কিছু নিয়ে আলোচনা হতে পারে। অর্থের দিক থেকে বিচক্ষণ পদক্ষেপ নিন।

    মিথুন রাশি- ১ জুন, প্রচুর হুড়োহুড়ি হতে পারে। অনেক কাজ একসাথে আসার কারণে ব্যস্ততা থাকবে। আপনি কোনও পুরানো বন্ধুর সাথে কথা বলতে পারেন। সন্ধ্যার মধ্যে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন।

    কর্কট- ১ জুন আগের চেয়ে ভাল দিন হতে পারে। বাড়ির পরিবেশ ভালো থাকবে। আপনি পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। পুরোনো যেকোনো দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

    সিংহ রাশি - ১ জুন আপনার আত্মবিশ্বাস ভাল থাকবে। আপনি যে কাজই করার কথা ভাবছেন সেখানেই এগিয়ে যেতে পারেন। আপনার কাছের কারও পরামর্শ আপনার কাজে লাগতে পারে।

    কন্যা রাশি - ১ জুন ধৈর্য বজায় রাখা প্রয়োজন। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কাজের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকুন।

    তুলা রাশি- ১ জুন, কাজের চাপ কিছুটা বাড়তে পারে, তবে আপনি এটি পরিচালনা করবেন। পরিবারের সদস্যরা সহযোগিতা পাবেন। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না।

    বৃশ্চিক রাশি- ১ জুন একটি স্বাভাবিক দিন হবে। কাজ অব্যাহত থাকবে এবং কিছু নতুন দায়িত্বও পাওয়া যেতে পারে। পরিবারের সহযোগিতায় মন খুশি হবে।

    ধনু রাশি- ১ জুন একটি স্বাভাবিক দিন হবে। আপনি একজন নতুন ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। কাজে ধীরে ধীরে অগ্রগতি হবে। খরচের দিকে একটু নজর দিন।

    মকর রাশি- ১ জুন, যে কোনও স্থগিত কাজ এগিয়ে যেতে পারে। সারাদিন ব্যস্ত থাকতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটবে। টাকা নিয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না।

    কুম্ভ রাশি- ১ জুন একটি ভাল দিন হতে পারে। কাজের প্রতি আগ্রহী হবেন। আপনি কোনও পুরানো বন্ধু বা পরিচিতের সাথে কথা বলতে পারেন। বাড়ির পরিবেশও ভালো থাকবে।

    মীন রাশি- ১ জুন মন সুখী হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। কর্মক্ষেত্রে খুব বেশি ঝামেলা আছে বলে মনে হয় না। দিনটি স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যেতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope Of 1 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের ভাগ্যফল কী বলছে! ১ জুন ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes