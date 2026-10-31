Tomorrow Daily Horoscope of 1 November 2026: আগামিকাল নভেম্বর মাসের প্রথম দিন কেমন কাটবে! ১ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আগামিকাল ১ নভেম্বর ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে।
আগামীকাল শনিবার। হিন্দু ধর্মে, এই দিনটিকে হনুমান জি এবং শনি দেবের উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। অনেকে শনিবার সকালে হনুমানজি এবং মাতা লক্ষ্মীর পূজা করে তাদের দিন শুরু করেন। কেমন কাটবে এই দিনটি, তা দেখে নিন ১ নভেম্বর ২০২৬ সালের রাশিফলে।
মেষ- আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। আপনি কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। অর্থের ক্ষেত্রে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ব্যয়ের দিকে নজর রাখা প্রয়োজন। সম্পর্কের সংবেদনশীলতা বজায় রাখুন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, কেবল অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন।
বৃষ - দিনটি কিছুটা অস্থির হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরুন এবং কারও সাথে তর্কে জড়াতে এড়িয়ে চলুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সততা এবং বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ হবে। ব্যয় করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকা আপনার পক্ষে উপকারী হবে।
মিথুন - দিনটি ব্যস্ত হতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে ছোট ছোট বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে, অন্যথায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চিন্তাভাবনা এড়িয়ে চলুন এবং জিনিসগুলি সহজ রাখুন। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, বিশেষত পেট সম্পর্কিত সমস্যা।
কর্কট - এটি নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনার দিন। কর্মক্ষেত্রে আলাদা কিছু করার সুযোগ থাকতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকবে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ দেখা যাবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে এবং মন হালকা বোধ করবে।
সিংহ - আপনাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। কাজের চাপ থাকবে তবে এর ফলাফল সন্তোষজনক হবে। সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব এড়াতে সময় বের করুন। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছুটা সতর্ক থাকুন।
কন্যা রাশি - দিনটি প্রত্যাশায় পূর্ণ হবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ পেতে পারেন বা আপনি কিছু ভাল সংবাদ শুনতে পারেন। আপনি প্রেম জীবনে সুখ এবং স্নেহ অনুভব করবেন। আর্থিকভাবে, দিনটি শক্তিশালী এবং পুরানো প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং মন উত্সাহে পূর্ণ থাকবে।
তুলা রাশি - ভারসাম্য বজায় রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে। কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবন উভয় ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমানের সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অফিসের যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করা ঠিক হবে। অর্থ সম্পর্কিত কোনও বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে চিন্তা করুন। আপনি মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন, তাই নিজেকে কিছুটা সময় দিন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।
বৃশ্চিক রাশি - দিনটি আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনার মতামত গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং কর্মক্ষেত্রেও প্রশংসা করা যেতে পারে। প্রেমের সম্পর্কগুলিতে মিষ্টি থাকবে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সমর্থন পাবেন। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং যে কোনও আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, কেবল আপনার ডায়েটের যত্ন নিন।
ধনু - দিনটি আবেগে পূর্ণ হতে পারে। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি মনকে প্রভাবিত করবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে, তবে আপনি বিজ্ঞতার সাথে পরিস্থিতি পরিচালনা করবেন। অর্থের বিষয়ে স্থিতিশীলতা থাকবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, যদিও ঘুমের অভাবে আপনি ক্লান্ত বোধ করতে পারেন।
মকর রাশি- প্রতিটি পদক্ষেপ চিন্তাশীল রাখা দরকার। কাজের উপর চাপ থাকতে পারে এবং কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভ্রান্তি থাকতে পারে। সম্পর্কের মধ্যে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে উত্তেজনা থাকতে পারে, তবে কথোপকথনের মাধ্যমে সবকিছু সমাধান হবে। ব্যয় বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে, তাই বাজেটের দিকে নজর রাখুন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে মানসিক ক্লান্তি অনুভূত হতে পারে।
কুম্ভ - সংযম এবং বোঝাপড়ার সাথে এগিয়ে যাওয়ার দিন। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হতে পারে এবং কর্মকর্তাদের আস্থা দৃঢ় হবে। সম্পর্কের মধ্যে খোলামেলা কথা বলা ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তুলবে। আপনি অর্থ সম্পর্কিত সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, বিশেষত ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্পর্কে। পারিবারিক পরিবেশ স্বাচ্ছন্দ্য পাবে। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে, তবে খাবার এবং পানীয়কে অবহেলা করবেন না।
মীন রাশি - দিনটি কিছুটা অস্থির হতে পারে। কাজের দায়িত্ব বাড়বে, যা মন এবং শরীর উভয়কেই ক্লান্ত বোধ করতে পারে। কোনও কিছুতে অবিলম্বে প্রতিক্রিয়া দেখা এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় বিষয়টি জটিল হয়ে উঠতে পারে। আর্থিক পরিস্থিতি ভারসাম্যপূর্ণ হবে, তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়গুলি পকেটে প্রভাব ফেলতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের সমর্থন পাবেন এবং কারও সাথে খোলামেলা কথা বলে আপনি স্বস্তি পাবেন। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, কেবল বিশ্রামকে উপেক্ষা করবেন না।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More