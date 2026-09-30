Tomorrow daily horoscope of 1 October 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১ অক্টোবর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন
১ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।
১ অক্টোবর, ২০২৬ বৃহস্পতিবার। এই দিনে ঘরে ঘরে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়। সেই লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন জ্যোতিষমতে।
মেষ
অবিবাহিত ব্যক্তিদের জীবনে নতুন ব্যক্তির প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ক্যারিয়ারে ভারসাম্য বজায় রাখুন। আপনার চরিত্র আপনার সবচেয়ে বড় অর্জন। নিজেকে হাইড্রেটেড রাখতে ভুলবেন না।
বৃষ
রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা ভাল হবে। আপনাকে পরিবারের কোনও সদস্যকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে হতে পারে, যা আর্থিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করবে। আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন হবে।
মিথুন
আপনাকে কাজের সাথে সম্পর্কিত ভ্রমণ করতে হতে পারে। আপনি যদি কাজের চাপ বেশি অনুভব করেন তবে কিছুক্ষণ বিরতি নিন। আপনার আজকের দিনটি মিশ্র ফলাফল এনেছে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কিছুটা ফাটল হতে পারে।
কর্কট
আপনার আর্থিক অবস্থার দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনার আত্মপ্রেমের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। চাপমুক্ত থাকার জন্য ধ্যান করার চেষ্টা করুন। আর্থিক পরিস্থিতিতে উত্থান-পতন থাকবে।
সিংহ
রাশি আপনার বিশেষ দিন হতে চলেছে। ক্যারিয়ার জীবন কিছুটা ব্যস্ত থাকতে পারে। আপনি সন্ধ্যায় আপনার প্রেমিকের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে অসাবধান হবেন না। ব্যয় করার সময় আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
কন্যা
ক্যারিয়ার-অনুপ্রাণিত এবং উত্পাদনশীল বোধ করবে। আজ আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া দরকার। বাইরের খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন। একই সময়ে, রোম্যান্সও জীবনে থাকবে।
তুলা
আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে এবং অর্থের লাভ হবে। একই সময়ে, অতিরিক্ত ব্যয়ও হবে। খুব বেশি চাপ নেবেন না এবং বাড়িতে কাজের চাপ আনবেন না। খুব বেশি জাঙ্ক ফুড গ্রহণ করবেন না।
বৃশ্চিক
গাড়ি চালানোর সময় আপনার সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অফিসের লোকেরা আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে। অর্থের দিক থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন। কারও কারও দায়িত্ব বাড়বে।
ধনু
আত্মবিশ্বাসী থাকবে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীকে সময় দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। জাঙ্ক ফুডকে না বলুন। আপনি কিছু ভাল খবরও পেতে পারেন। আজ আপনার দিনটি কিছুটা ওঠানামা করবে।
মকর
স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে বাইরের খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন। দিনটি আপনার পক্ষে উপকারী প্রমাণিত হবে। একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে, যা আর্থিক সুবিধাও বয়ে আনবে।
কুম্ভ
আপনার উপকারী হিসাবে বিবেচিত হয়। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে আপনার বসের সমর্থন পাবেন। আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পাবেন। ইতিবাচক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
মীন
আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। তাড়াহুড়ো করে ব্যয় করার পরিবর্তে, আপনার চিন্তাভাবনা করে পরিকল্পনা করা উচিত। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত দিন হবে। পুরানো বিনিয়োগগুলি ভাল রিটার্ন দিতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More