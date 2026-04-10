    Tomorrow Daily Horoscope: মেষ থেকে মীনের আগামিকাল শনিবার কেমন কাটবে! রইল ১১ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল

    Tomorrow Daily Horoscope: রাত পোহালেই শনিবার। ১১ এপ্রিল ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Apr 10, 2026 6:34 PM IST
    By Sritama Mitra
    Tomorrow Daily Horoscope: ১১ এপ্রিল ২০২৬ সালে আপনার ভাগ্য়ে কী রয়েছে, তার হদিশ আজই দেখে নিন। রাত পোহালেই শনিবার, ১১ এপ্রিল ২০২৬। আজই দেখে নিন আগামিকালের ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে।

    Shukra Rashifal Venus Transit
    Shukra Rashifal Venus Transit

    মেষ- ১১ এপ্রিল, ব্যবসায় অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। মনের শান্তি ও সুখ থাকবে। আত্মবিশ্বাস বেশি হবে। অগ্রগতির নতুন পথ খুলে গেলে আত্মবিশ্বাস কমতে পারে। মানসিক শান্তি বজায় রাখতে হাঁটতে যান।

    বৃষ রাশি-১১ এপ্রিল, কিছু লোকের চিকিত্সা ব্যয় বাড়তে পারে। আপনি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবেন তবে প্রকৃতিতে বিরক্তির অনুভূতি থাকতে পারে। চাকরিতে কাজের চাপ বাড়বে। পারিবারিক জীবন আনন্দময় হবে।

    মিথুন: ১১ এপ্রিল মায়ের সহায়তায় অর্থ গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। দুর্ঘটনাজনিত টাকা পাওয়া যায়। আজ তৈলাক্ত খাবার থেকে দূরে থাকা আপনার পক্ষে ভাল হবে।

    কর্কট- ১১ এপ্রিল হাইড্রেটেড থাকুন। মনের শান্তি থাকবে। শিক্ষা সম্পর্কিত কাজে অসুবিধা হতে পারে। যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাড়বে। পরিবারে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হতে পারে।

    সিংহ রাশি-১১ এপ্রিল ধৈর্য ধরার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় আপনাকে সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। চাকরিতে জায়গা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

    কন্যা রাশি- ১১ এপ্রিল চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। একজন অতিথি আসতে পারেন। মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকুন। আপনি ভাইদের সহায়তায় একটি নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

    তুলা রাশি- ১১ এপ্রিল আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। বিতর্ক থেকে দূরে থাকুন। আজ নিজেকে মানসিক চাপ থেকে দূরে রাখুন। মনে হতাশা ও অসন্তোষের অনুভূতি জেগে উঠতে পারে। চাকরিতে প্রতিপত্তি বাড়বে।

    বৃশ্চিক রাশি- আপনার আত্মবিশ্বাস ১১ এপ্রিল একটি ভিন্ন স্তরে থাকবে। আয় বাড়বে, তবে কাজের চাপ বাড়তে পারে। আজ রাগ করা ঠিক নয়। বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। মনে রাখবেন, পরিবারে পারস্পরিক পার্থক্য থাকতে পারে।

    ধনু রাশি- ১১ এপ্রিল, শিল্প বা সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক বাড়তে পারে। আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আপনি ধর্মীয় কাজে আগ্রহী হবেন। মিষ্টি খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। অহেতুক খরচ বাড়বে। স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে যাবে।

    মকর রাশি- দিন ১১ এপ্রিল কথাবার্তায় মাধুর্য থাকবে। গৃহস্থালির সুযোগ-সুবিধার জন্য ব্যয় বাড়তে পারে। আয় বাড়বে। যানবাহন ও জামাকাপড় রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাড়বে। আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

    কুম্ভ- ১১ এপ্রিল বিলাসিতার জন্য অপ্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করবেন না। আজ রাগ থেকে দূরে থাকুন। ব্যবসায়ীদের জন্য বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের সহযোগিতা পাবেন। আয় বাড়বে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।

    মীন রাশি-১১ এপ্রিল আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। কথাবার্তায় মাধুর্য থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি আপনার জীবন সঙ্গীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আয় বাড়বে। লাভের নতুন সুযোগ আসতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope: মেষ থেকে মীনের আগামিকাল শনিবার কেমন কাটবে! রইল ১১ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল

