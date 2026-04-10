Tomorrow Daily Horoscope: মেষ থেকে মীনের আগামিকাল শনিবার কেমন কাটবে! রইল ১১ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল
Tomorrow Daily Horoscope: ১১ এপ্রিল ২০২৬ সালে আপনার ভাগ্য়ে কী রয়েছে, তার হদিশ আজই দেখে নিন। রাত পোহালেই শনিবার, ১১ এপ্রিল ২০২৬। আজই দেখে নিন আগামিকালের ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে।
মেষ- ১১ এপ্রিল, ব্যবসায় অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। মনের শান্তি ও সুখ থাকবে। আত্মবিশ্বাস বেশি হবে। অগ্রগতির নতুন পথ খুলে গেলে আত্মবিশ্বাস কমতে পারে। মানসিক শান্তি বজায় রাখতে হাঁটতে যান।
বৃষ রাশি-১১ এপ্রিল, কিছু লোকের চিকিত্সা ব্যয় বাড়তে পারে। আপনি আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হবেন তবে প্রকৃতিতে বিরক্তির অনুভূতি থাকতে পারে। চাকরিতে কাজের চাপ বাড়বে। পারিবারিক জীবন আনন্দময় হবে।
মিথুন: ১১ এপ্রিল মায়ের সহায়তায় অর্থ গ্রহণ করা হবে। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। দুর্ঘটনাজনিত টাকা পাওয়া যায়। আজ তৈলাক্ত খাবার থেকে দূরে থাকা আপনার পক্ষে ভাল হবে।
কর্কট- ১১ এপ্রিল হাইড্রেটেড থাকুন। মনের শান্তি থাকবে। শিক্ষা সম্পর্কিত কাজে অসুবিধা হতে পারে। যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাড়বে। পরিবারে ধর্মীয় কর্মকাণ্ড হতে পারে।
সিংহ রাশি-১১ এপ্রিল ধৈর্য ধরার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় আপনাকে সমস্যার মুখোমুখি হতে হতে পারে। চাকরিতে জায়গা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।
কন্যা রাশি- ১১ এপ্রিল চাকরিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। একজন অতিথি আসতে পারেন। মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকুন। আপনি ভাইদের সহায়তায় একটি নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন।
তুলা রাশি- ১১ এপ্রিল আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন। বিতর্ক থেকে দূরে থাকুন। আজ নিজেকে মানসিক চাপ থেকে দূরে রাখুন। মনে হতাশা ও অসন্তোষের অনুভূতি জেগে উঠতে পারে। চাকরিতে প্রতিপত্তি বাড়বে।
বৃশ্চিক রাশি- আপনার আত্মবিশ্বাস ১১ এপ্রিল একটি ভিন্ন স্তরে থাকবে। আয় বাড়বে, তবে কাজের চাপ বাড়তে পারে। আজ রাগ করা ঠিক নয়। বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। মনে রাখবেন, পরিবারে পারস্পরিক পার্থক্য থাকতে পারে।
ধনু রাশি- ১১ এপ্রিল, শিল্প বা সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক বাড়তে পারে। আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আপনি ধর্মীয় কাজে আগ্রহী হবেন। মিষ্টি খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। অহেতুক খরচ বাড়বে। স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে যাবে।
মকর রাশি- দিন ১১ এপ্রিল কথাবার্তায় মাধুর্য থাকবে। গৃহস্থালির সুযোগ-সুবিধার জন্য ব্যয় বাড়তে পারে। আয় বাড়বে। যানবাহন ও জামাকাপড় রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাড়বে। আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন।
কুম্ভ- ১১ এপ্রিল বিলাসিতার জন্য অপ্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করবেন না। আজ রাগ থেকে দূরে থাকুন। ব্যবসায়ীদের জন্য বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারের সহযোগিতা পাবেন। আয় বাড়বে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।
মীন রাশি-১১ এপ্রিল আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। কথাবার্তায় মাধুর্য থাকবে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। আপনি আপনার জীবন সঙ্গীর কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আয় বাড়বে। লাভের নতুন সুযোগ আসতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )
