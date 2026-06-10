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    Tomorrow Daily Horoscope of 11 june 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১১ জুন ২০২৬র রাশিফল রইল

    Daily Horoscope of 11 june 2026: দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ১১ জুন ২০২৬ কেমন কাটবে আপনার। এই চার রাশির জাতক জাতিকাদের ভাগ্যে কী রয়েছে দেখা যাক।

    Published on: Jun 10, 2026 6:35 PM IST
    By Sritama Mitra
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    Daily Horoscope : মেষ থেকে মীন, এই ১২ রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে আজ কী রয়েছে। এই রাশিগুলির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

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    কাল কা রাশিফল: মেষ থেকে মীন রাশি পর্যন্ত দিনটি কেমন হবে 11 জুন, পড়ুন রাশিফল

    মেষ- ১১ জুন, প্রেমের জীবনের সমস্যাগুলি মোকাবেলা করুন। অফিসে ব্যস্ততার বাইরে যাওয়ার সুযোগ থাকতে পারে। বুদ্ধিমত্তার সাথে অর্থ পরিচালনা করুন। কোনও বড় শারীরিক সমস্যা আপনাকে বিরক্ত করবে না।

    বৃষ- ১১ জুন, সম্পর্কের সমস্যাগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য আলোচনা করুন। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে অফিসে সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। আর্থিক সাফল্য পাবেন। স্বাস্থ্যও স্বাভাবিক থাকবে।

    মিথুন- এই রাশি ১১ জুন কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা নাও হতে পারে। রোমান্টিক জীবনে ইতিবাচকতা থাকবে এবং আপনি নতুন জিনিসও করতে চাইবেন, যা চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হতে পারে। এই সপ্তাহে ছোটখাটো চিকিত্সা সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

    কর্কট- এই রাশির দিন ১১ জুন, সম্পর্কের সমস্ত বিরোধ দূরে রাখুন এবং আপনার সঙ্গীর সাথে স্নেহের সাথে আচরণ করুন। পেশাগতভাবে শক্তিশালী হওয়ার জন্য অফিসের চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠুন। অর্থের বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

    সিংহ- এই রাশি ১১ জুন সম্পর্কের সমস্ত সমস্যার সমাধান করুন। পেশাদার পারফরম্যান্সের দিক থেকে আপনার দিনটি দুর্দান্ত হবে। আর্থিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলিও সামনে আসবে।

    কন্যা রাশি-১১ ই জুন সম্পর্কের সুখের মুহুর্তগুলি সন্ধান করুন। নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি কর্মক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করেছেন, যা আপনাকে আপনার ক্যারিয়ারে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে যা সমাধান করা দরকার।

    তুলা- এই রাশি ১১ ই জুন, আপনার প্রেমের বিষয়ে উত্থান-পতন থাকবে। পেশাগতভাবে, আপনার দিনটি খুব ব্যস্ত হতে চলেছে। আজ অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সামনে আসবে।

    বৃশ্চিক- এই রাশি ১১ ই জুন, আপনার প্রেমের সম্পর্ককে ইতিবাচক রাখুন। ছোটখাটো পেশাদার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আপনি তাদের মুখোমুখি হবেন এবং সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন। সম্পদের সম্ভাবনাও রয়েছে। আজ আনন্দ ভাগাভাগি করুন।

    ধনু রাশি- ১১ জুন, আপনি সমস্ত পেশাদার দায়িত্ব পালন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থের দিক থেকে আপনি ইতিবাচক হবেন তবে ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।

    মকর -১১ ই জুন একটি ফলপ্রসূ প্রেম জীবন যাপন করুন, যেখানে সমস্ত পুরানো সমস্যার সমাধান করা হয়। সফল হওয়ার জন্য ক্যারিয়ারে নতুন দায়িত্ব নিন। আর্থিক সাফল্যও অর্জিত হয়। প্রেমিকের সঙ্গে সময় কাটান।

    কুম্ভ রাশি- ১১ ই জুনের দিনে, আপনি আপনার প্রেমের জীবনকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন। দাপ্তরিক দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। অর্থ আজকে বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দেয়। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।

    মীন রাশির জাতক-জাতিকারা ১১ ই জুন আপনার পেশাদার দক্ষতা প্রমাণ করতে অফিসে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আপনার সম্পর্ক বেশিরভাগ সমস্যা থেকে মুক্ত হবে। আজ অর্থের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখুন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope Of 11 June 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে? ১১ জুন ২০২৬র রাশিফল রইল

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