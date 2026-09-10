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Tomorrow Daily Horoscope of 11 September 2026: কৌশিকী অমাবস্যায় আগামিকাল ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন

 ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শুক্রবার সমস্ত ১২ টি রাশির জন্য আলাদা ফলাফল আনতে পারে। যদি কোনও রাশিচক্র চাকরি এবং ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারে, তবে কাউকে ব্যয় এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

Published on: Sep 10, 2026, 18:01:03 IST
By Sritama Mitra, नई दिल्ली
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আগামিকাল শুক্রবার।হিন্দু ধর্মে, এই দিনটিকে মা লক্ষ্মীর উপাসনার জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। এদিকে, পড়ে গিয়েছে কৌশিকী অমাবস্যা ২০২৬। এই অমাবস্যার তিথি শুরু হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে তিথি শুরু হয়েছে, তিথি শেষ হবে শুক্রবার সকাল ৮টা ৫৭ মিনিটে। এই কৌশিকী অমাবস্যার আবহে দেখে নিন আপনার আগামিকাল ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে।

এই সপ্তাহেই কৌশিকী অমাবস্যা পড়েছে।
এই সপ্তাহেই কৌশিকী অমাবস্যা পড়েছে।

মেষ

আগামিকাল আয় বাড়বে। যেখানে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে। একই সময়ে, স্ত্রীর সন্ধানে আপনাকে হতাশার মুখোমুখি হতে হতে পারে। ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা আপনার পক্ষে আরও ভাল প্রমাণিত হতে পারে।

বৃষ

শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশোনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। আজকের দিনটি ওঠানামা করতে পারে। প্রতিযোগিতার অভাবে আপনার উত্পাদনশীলতাও প্রভাবিত হতে পারে।

মিথুন

আপনার প্রেমের সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে, আপনার সঙ্গীর সাথে খোলামেলা কথা বলুন এবং তাদের সময় দিন। আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ রাখতে একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট গ্রহণ করুন। একটি নতুন সম্পত্তি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্কট

পরিবারের সদস্য এবং আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটান। আপনার ক্যারিয়ারে ফোকাস বজায় রাখা দরকার। একই সময়ে, ভ্রমণের সময় কিছু সমস্যা হতে পারে। চিন্তাভাবনা করে আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনার পক্ষে আরও ভাল হবে।

সিংহ

আপনার স্বাস্থ্যও আপনাকে সমর্থন করবে। এই সময়টি আপনার জন্য শুভ হতে চলেছে। আর্থিক পরিস্থিতি ঠিক থাকবে তবে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে চলুন। আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

কন্যা

আপনি আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন। একই সময়ে, পরিবারের কিছু সদস্যের সাথে মতপতঙ্গের সম্ভাবনাও রয়েছে। আপনি আপনার আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারেন।

তুলা

দিনটি উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে। আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে ভাল সময় কাটাবেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কাছের কারও কাছ থেকে উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃশ্চিক

প্রেমের সম্পর্ক শক্তিশালী হবে, পাশাপাশি সপ্তাহের শেষের দিকে অংশীদারদের কাছ থেকে বিশেষ বার্তাও পাওয়া যেতে পারে। কিছু লোকের জন্য, ভ্রমণে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আজকের দিনটি আপনার জন্য রোম্যান্সে পূর্ণ হতে চলেছে।

ধনু

পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। ব্যবসায়িক বিষয়ে সংযম অনুশীলন করা দরকার। প্রেমের সম্পর্কগুলিতে মিষ্টি থাকবে। আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে সময় কাটান এবং ভ্রমণে যান।

মকর

আপনার স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না। একই সময়ে, সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা এড়িয়ে চলুন। ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। আপনি ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পারেন। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে সাফল্য পাবেন।

কুম্ভ

কিছু লোক ভ্রমণেও যেতে পারে। দিনটি আপনার জন্য আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হতে চলেছে। আপনার রোমান্টিক জীবনে উত্থান-পতন হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সাথে মিষ্টি বজায় রাখুন।

মীন

আপনি আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তায় পূর্ণ থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। বিশেষত শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা লাভজনক হতে পারে। কিছু চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে, যা আপনি সহজেই কাটিয়ে উঠবেন।

(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার- এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/Tomorrow Daily Horoscope Of 11 September 2026: কৌশিকী অমাবস্যায় আগামিকাল ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন

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