Tomorrow Daily Horoscope of 12 july 2026: আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১২ জুলাই ২০২৬ রাশিফল রইল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মোট ১২ টি রাশি চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি থেকে গণনা করা হয়। জেনে নিন কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি ১২ জুলাই, ২০২৬ এ উপকৃত হবে এবং কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি সতর্ক হওয়া উচিত-
মেষ থেকে মীনের আগামিকাল ১২ জুলাই ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রইল জ্যোতিষমত।
মেষ
কাজের গতি ভাল হবে। আপনি সকাল থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করার চেষ্টা করবেন এবং আপনি এতে সাফল্যও পেতে পারেন। যারা কাজ করেন তারা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ঘরের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকবে। বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
বৃষ
আপনি কিছু পুরানো কাজ থেকে ভাল ফলাফল পেতে পারেন। অফিসে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে। ব্যবসায়ীরা নতুন গ্রাহক পেতে পারেন। আপনি পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই।
মিথুন
আপনি নতুন মানুষের সাথে দেখা করতে পারেন। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাজে লাগতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসা উভয় ক্ষেত্রেই দিনটি ভাল থাকবে। বাড়ির বড়দের পরামর্শ মেনে চলুন। অর্থের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো থাকবে।
কর্কট
মন অনেক কিছুতে জড়িয়ে যেতে পারে, তবে ধৈর্য একটি উপায় খুঁজে পাবে। সময়মতো কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। অপ্রয়োজনীয় তর্ক থেকে দূরে থাকুন। আপনার ডায়েটের যত্ন নিন।
সিংহ
কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাওয়ার লক্ষণ। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যেকোনো কাজ এগিয়ে যেতে পারে। অফিসাররা চাকরিতে আপনার কাজে খুশি হবেন। ব্যবসায়েও সুসংবাদ পাওয়া যাবে। পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে।
কন্যা
দায়িত্ব বাড়তে পারে। কাজের চাপ থাকবে, তবে আপনি এটি পরিচালনা করবেন। কোনও বিষয়ে রাগ করা এড়িয়ে চলুন। অর্থের দিক থেকে ভারসাম্য বজায় রাখুন। পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা পাবেন। বিশ্রামের জন্যও সময় বের করুন।
তুলা
দিনটি স্বাভাবিক হবে। আপনি যদি পরিকল্পনা নিয়ে সবকিছু করেন তবে এটি উপকারী হবে। বন্ধুর কাছ থেকে ভালো পরামর্শ পেতে পারেন। খরচের দিকে একটু মনোযোগ দিন। চাকরি ও ব্যবসার অবস্থা আগের মতোই থাকবে। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী হবেন না।
বৃশ্চিক
আপনি নতুন লোকের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পাবেন। অংশীদারিত্বে করা কাজ উপকারী হতে পারে। চাকরিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও শুভ কাজের আলোচনা হতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এবং মনও সুখী থাকবে।
ধনু
সম্পর্কের মাধুর্য বৃদ্ধি পাবে। আপনি পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে ভাল সময় কাটাবেন। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায় একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত আরও সুবিধা দেবে। সন্ধ্যার মধ্যে আপনি কিছু ভাল খবর শুনতে পারেন।
মকর
তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন। সবকিছু স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে করুন। চাকরিতে আপনার কাজ প্রশংসিত হতে পারে। পুরানো পরিচিতিগুলি ব্যবসায় উপকারী হতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে।
কুম্ভ
ভাগ্য আপনার সাথে থাকতে পারে। স্থগিত কাজ আবার শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় আগ্রহী হবে। চাকরি ও ব্যবসায় ভালো সুযোগ পেতে পারেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো মনকে প্রফুল্ল করবে।
মীন
আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পুরনো আটকে থাকা কাজ শেষ করা যাবে। চাকরিতে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। ব্যবসায় লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। দিন শেষে কিছু ভালো খবর পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More