Tomorrow 12 october 2026 dainik rashifal:আগামিকাল মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে! ১২ রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন
আগামিকাল ১২ অক্টোবর ২০২৬ কেমন কাটবে দেখে নিন।
১২ অক্টোবর, ২০২৬ পড়ছে সোমবার। রাশিফল গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি দ্বারা বিচার করা হয়। সোমবার ভগবান শিবের আরাধনা করার একটি আচার রয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, সোমবার ভগবান শিবের পূজা সুখ এবং শান্তি বজায় রাখে। নবরাত্রির মধ্যে আগামিকাল সোমবার কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ
প্রেম জীবনে আজ আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হবে। দিনটি খুব শুভ বলে মনে করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাধা দূর হবে। আপনি চাকরিতে আপনার দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পেতে পারেন।
বৃষ
বুদ্ধিমানের সাথে অর্থ ব্যয় করুন। আজ সুখী থাকার জন্য, প্রেম জীবন সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যার সমাধান করুন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হবে। আপনি আজ কর্মক্ষেত্রে ভাল পারফরম্যান্স করবেন।
মিথুন
ব্যবসা করা লোকেরা কিছু বিনিয়োগকারীর সাথে দেখা করতে পারেন। আপনি একটি ভাল চুক্তিও পেতে পারেন। পেশাদার জীবনে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
কর্কট
কোনও কাজ শুরু করার জন্য একটি শুভ দিন হবে। আপনার পরিবারে সুখ এবং শান্তির পরিবেশ থাকবে। ব্যবসা সম্পর্কিত ব্যক্তিরা ভ্রমণে যেতে পারেন। আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন।
সিংহ
জীবনে শান্তির পরিবেশ থাকবে। অর্থ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই সারা দিন ভাল থাকবে, যার কারণে আপনি সুখের মুহুর্তগুলি অনুভব করবেন। একই সময়ে, একটি সুখী সম্পর্ক পেশাদার সাফল্যের সমর্থনও পায়।
কন্যা
আপনি খুশি বোধ করবেন। আপনার প্রেমের তারকারা আজ আপনাকে সমর্থন করবেন। ধৈর্য ধরুন। আপনি আজ ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন কারণ পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা
দিনটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুব শুভ দিন হিসাবে বিবেচিত হয়। আত্মবিশ্বাসের সাথে সমস্ত পেশাদার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। শক্তিশালী আর্থিক অবস্থা আপনাকে স্মার্ট আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
বৃশ্চিক
আপনার ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার জন্য প্রতিটি আসন্ন চ্যালেঞ্জের সম্পূর্ণ তীব্রতার সাথে সমাধান করুন। বড় বিনিয়োগের জন্য আজকের দিনটি ভাল এবং স্বাস্থ্যও আজ ভাল হতে চলেছে। জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখুন।
ধনু
ভাগ্যবান প্রমাণিত হতে পারে। আজ করা প্রতিটি প্রচেষ্টা ফল আনবে। বিবাহিত ব্যক্তিদের জীবনে রোম্যান্স থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার পরিচালকের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সমর্থন পাবেন।
মকর
আপনার বন্ধু আজ আপনাকে কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে, যিনি আপনাকে ভাল বোধ করবেন। অফিসে আপনার পারফরম্যান্স দুর্দান্ত হতে চলেছে। একই সময়ে, প্রেম জীবনও দুর্দান্ত হবে।
কুম্ভ
পুরানো বিনিয়োগ থেকে অর্থ অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। একটি ভাল সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। আজ আপনার আর্থিক অবস্থা ভাল হতে চলেছে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ ফল পাবেন।
মীন
সম্পর্কের মধ্যে সামান্য মজা সত্ত্বেও, আপনার প্রেম জীবন ভাল হবে। একজন ভাল শ্রোতা হন এবং আপনার সঙ্গীর সাথে সময় কাটান। আপনার দক্ষতা প্রমাণ করতে অফিসের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করুন।
(ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More