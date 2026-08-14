২০২৬ স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন কেমন কাটবে! রইল ১৪ আগস্টের মেষ থেকে মীনের রাশিফল জ্যোতিষমতে
১৪ আগস্ট, ২০২৬ শুক্রবারের দিনটি সমস্ত ১২ টি রাশির জন্য আলাদা ফলাফল আনতে পারে। যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাকরি এবং ব্যবসায় সাফল্য পেতে পারে তবে ব্যয় এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাউকে সতর্ক থাকতে হবে।
আগামিকাল শুক্রবার, ১৪ আগস্ট ২০২৬। হিন্দু ধর্মে, এই শুক্রবার সকালে দেবী লক্ষ্মীর পূজা করে অনেকে দিন শুরু করেন। ভারতের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসের ঠিক আগের দিনটি মেষ থেকে মীনের কেমন কাটবে, দেখে নিন।
মেষ- আপনার ক্যারিয়ার এবং চাকরির সুযোগের দিকে মনোনিবেশ করা দরকার। শীঘ্রই আপনি একটি আকর্ষণীয় প্রকল্প খুঁজে পেতে পারেন। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। আপনার সঙ্গীর সাথে কিছুটা সময় ব্যয় করা ভাল হবে।
বৃষ রাশি-সম্পর্কের উন্নতির জন্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিন। হতাশা এবং উদ্বেগ দেখা দিতে চলেছে, তবে ধৈর্য ধরার চেষ্টা করুন। ছোট সঞ্চয় দিয়ে শুরু করুন এবং দেখুন আপনি কীভাবে সম্পাদন করেন।
মিথুন রাশি - আপনি জীবনে দুর্দান্ত সাফল্য পেতে পারেন। আপনি আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকেও সমর্থন পাবেন, যা আপনাকে একটি ভাল ভবিষ্যতের বিষয়ে ইতিবাচকভাবে চিন্তা করতে সহায়তা করবে। আজ গুরুত্বপূর্ণ সুযোগগুলো হাতছাড়া করবেন না।
কর্কট- শীঘ্রই আপনি সামনের যাত্রার জন্য আপনার জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আপনাকে কিছু আর্থিক বিবেচনার সাথে পরীক্ষা করতে হবে।
সিংহ রাশি - একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে। আয়ের অন্যান্য উৎস সম্পর্কেও ভাবতে হবে। আপনার সঙ্গীকে আরও ভালভাবে জানার জন্য কাজ করুন।
কন্যা রাশি - আপনার সম্পর্কের সমস্যাগুলি নিয়ে আপনার সঙ্গীর সাথে কথা বলুন। আপনি একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতিকে ভারসাম্যহীন করতে পারে।
তুলা রাশি- আপনার সুনাম নষ্ট হতে পারে। আপনার কাজে ভারসাম্যহীনতা থাকতে পারে। আপনার ক্যারিয়ার এবং আয়ের স্তর ওঠানামা করতে পারে। আপনি যদি বিয়ের কথা ভাবছেন তবে এটি আপাতত স্থগিত করা ভাল।
বৃশ্চিক রাশি- এই মুহূর্তে আপনাকে কেবল একটি জিনিসের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং তা হ'ল আপনার ক্যারিয়ার এবং মানুষের সাথে আচরণ করা। দিনটি ব্যস্ত হতে পারে। প্রেমের জীবনে আপনাকে কিছু ভুল বোঝাবুঝির মুখোমুখি হতে হতে পারে।
ধনু রাশি - আপনি এখনই অংশীদার হিসাবে বড় দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নন। আসলে, আপনি যদি এখন একে অপরের সাথে মানসম্পন্ন সময় ব্যয় করেন তবে আরও ভাল হবে। আপনার আর্থিক অবস্থার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।
মকর রাশি- আপনি নিজের এবং আপনার পছন্দ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পারবেন। আধ্যাত্মিক হওয়ার চেষ্টা করুন যাতে আপনি সুখী ও সন্তুষ্ট হতে পারেন। মানুষের কাছ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবেন।
কুম্ভ - আপনার পরিবার বা আত্মীয়দের কাছ থেকে পরামর্শ নিন, যারা খারাপ সময়ে আপনাকে সমর্থন করে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে। ইতিবাচক পরিবর্তনও দেখা যাবে। আপনাদের দুজনের মধ্যে আস্থা এবং বোঝাপড়া থাকা উচিত।
মীন - আজ সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন কারণ এটি আপনার বর্তমান আয়ের স্তর বজায় রাখতে সহায়তা করবে। আপনি যদি আপনার সম্পর্কের বিষয়ে খুব সিরিয়াস হন তবে বিবাহ সম্পর্কে চিন্তা করার এটি একটি শুভ সময়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More