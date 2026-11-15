Tomorrow Daily Horoscope: আগামিকাল ১৬ নভেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে! দেখে নিন মেষ থেকে মীনের রাশিফল
সোমবার ১৬ নভেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে দেখে নিন।
আগামিকাল সোমবার ১৬ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ- আরাম এবং সুবিধা সম্পর্কিত জিনিসগুলিতে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পাবেন। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাবেন। সম্মান বাড়বে। বিবাহিত ব্যক্তিদের জীবনে সুখ থাকবে।
বৃষ - দিনের শুরুতে, চাকরি করা লোকদের উপর কাজের চাপ থাকবে। এই সময়ে আপনাকে সফল হওয়ার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হতে পারে। স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার।
মিথুন- ব্যবসায়ীরা কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পাবেন। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফলাফল পাবেন। চাকরিজীবী ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। দিনটি মিশ্র যাবে। পারিবারিক জীবন আনন্দময় হবে।
কর্কট- আপনি আপনার সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত কোনও কিছুতে সমস্যায় পড়বেন। আপনি কোনও নির্দিষ্ট কাজে সাফল্য পেতে পারেন। এই দিনটি সুসংবাদ আনতে পারে। আপনার আয়ের উৎস বাড়বে।
সিংহ - দিনের শুরুতে আপনাকে ব্যয়ের মুখোমুখি হতে হতে পারে। মনের মধ্যে নেতিবাচক চিন্তাভাবনার প্রভাবও থাকতে পারে। যার কারণে আপনার আর্থিক বাজেট খারাপ হতে পারে।
কন্যা - আপনাকে কিছু অসুবিধার মুখোমুখি হতে হতে পারে। এই সময়ে, শিক্ষার্থীদের মন পড়াশোনা থেকে বিচ্যুত হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে। স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কিত কোনও কিছুতে অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।
তুলা- আপনি কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি পেতে পারেন। আপনাকে গোপন শত্রুদের থেকে দূরে থাকতে হবে। এই সময়ে আপনাকে কিছু বড় ব্যয়ের মুখোমুখি হতে হতে পারে।
বৃশ্চিক - সময় এবং অর্থ উভয়ই বুদ্ধিমানের সাথে ব্যয় করুন। আজকের দিনটি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিরক্ত হতে পারে। কর্মজীবী ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন।
ধনু - মুলতুবি কাজগুলি সম্পন্ন হবে। আপনি কোনও বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন। বিবাহিত ব্যক্তিদের একটি ভাল প্রেম জীবন থাকবে। আজ কিছু বড় ব্যয় আনতে পারে। যার কারণে আপনার আর্থিক বাজেট নড়বড়ে হতে পারে।
মকর - কর্মজীবী লোকদের গোপন শত্রু এড়ানো উচিত। এই দিনটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া লোকদের জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আপনি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন।
কুম্ভ - আত্ম-প্রেমের দিকে মনোনিবেশ করুন। রাগ এবং কথা নিয়ন্ত্রণ করুন। তবে, দিনের শেষে, আপনি কাঙ্ক্ষিত সুবিধা পেতে পারেন। যে কোনও কাজে অবহেলা এড়ানো উচিত।
মীন - দিনটি আপনার জন্য মিশ্র ফলাফল নিয়ে এসেছে। কাজের সাথে আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে। দিনের শুরুতে, কিছু চ্যালেঞ্জ থাকবে, যার মুখোমুখি হতে হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More